Hatalmas sikert ért el az Országos Mentőszolgálat

Az Országos Mentőszolgálat első lett a stroke-ellátásban és ismét elnyerte az Angels-díj legmagasabb, gyémánt fokozatát a stroke-esetek korszerű és magas színvonalú mentőellátásáért, az ország valamennyi régiójára vonatkozóan – közölte az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán.

Fotó: MTI/Lakatos Péter

A magyarországi mentőellátás stroke-betegekre vonatkozó hatékonyságát és színvonalát a nemzetközi szakmai szervezet országonként és régiónként is monitorozza, elemzi.

Az értékelés kiterjed a gyorsaságra, a stroke-gyanús betegek helyszíni mentőellátására, illetve a kórházba szállítás megszervezésének összes elemére is.

A legfrissebb értékelés alapján az Országos Mentőszolgálat a nemzetközi szervezettől – 152 vizsgált ország között ismét egyedüliként – az ország teljes területén, vagyis mind a hét magyarországi régióban gyémánt fokozatú minősítést kapott,