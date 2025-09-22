Hatalmas sikert ért el az Országos Mentőszolgálat

Rendkívüli

Világraszóló magyar sikert értek el mentőseink.

Magyar Nemzet
2025. 09. 22. 16:56
Forrás: Facebook/Országos Mentőszolgálat
Az Országos Mentőszolgálat első lett a stroke-ellátásban és ismét elnyerte az Angels-díj legmagasabb, gyémánt fokozatát a stroke-esetek korszerű és magas színvonalú mentőellátásáért, az ország valamennyi régiójára vonatkozóan – közölte az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán.

Budapest, 2025. augusztus 6. Az Országos Mentőszolgálat mentőautója mozgóőrségben a 31. Sziget fesztivál nyitónapján a Hajógyári-szigeten 2025. augusztus 6-án. Francia, német és holland rendőrök segítik a Budapesti Rendőr-főkapitányság munkáját az idei Sziget fesztiválon. Az Országos Mentőszolgálat egy ellátóközponttal és kilenc mentőegységgel van jelen a rendezvényen. MTI/Lakatos Péter
Fotó: MTI/Lakatos Péter

A magyarországi mentőellátás stroke-betegekre vonatkozó hatékonyságát és színvonalát a nemzetközi szakmai szervezet országonként és régiónként is monitorozza, elemzi. 

Az értékelés kiterjed a gyorsaságra, a stroke-gyanús betegek helyszíni mentőellátására, illetve a kórházba szállítás megszervezésének összes elemére is.

A legfrissebb értékelés alapján az Országos Mentőszolgálat a nemzetközi szervezettől – 152 vizsgált ország között ismét egyedüliként – az ország teljes területén, vagyis mind a hét magyarországi régióban gyémánt fokozatú minősítést kapott,

 ami azt jelenti, hogy a magyar mentőszolgálat a legjobb prehospitalis stroke-ellátónak minősül a világon.


Borítókép: Angels-díjasok (Forrás: Facebook/Országos Mentőszolgálat)

