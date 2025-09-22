Rendkívüli

Orbán Viktor üzent Ruszin-Szendinek: Ne veszítsük el a józan eszünket, nem őserdőben élünk, vadak módjára!

Oktatási Hivatalpedagógusallergia

Idén is indul képzés pedagógusoknak az allergiás gyermekek ellátására

Az Oktatási Hivatal és az Országos Mentőszolgálat közös képzésére immár harmadik alkalommal jelentkezhetnek a pedagógusok. A kétszer négyórás, elméleti és gyakorlati alkalmakon a tanárokat felkészítik az allergiás gyermekek gyors és hatékony ellátására.

Forrás: MTI2025. 09. 22. 12:32
Ismét megszervezi az Elsősegélynyújtási ismeretek – A légutat veszélyeztető állapotok és az anaphylaxia című képzésének gyakorlati alkalmait az Oktatási Hivatal (OH) és az Országos Mentőszolgálat szeptember 22. és november 6. között, így idén mintegy 1200 pedagógus készülhet fel az allergiás gyermekek szakszerű ellátására – közölte a hivatal.

The use of an epinephrine auto-injector training device on a medical mannequin during a simulation exercise, demonstrating intramuscular epipen application for anaphylaxis and allergy first aid.
A pedagógusok gyakorlatot szerezhetnek többek között az autoinjektor használatában is (Fotó: Shutterstock/Michael Pervak)

A közlemény alapján a kétszer négyórás, elméleti és gyakorlati modulból álló képzésre immár harmadik alkalommal jelentkezhettek a pedagógusok.

Az elméleti modult a mentőszolgálat online képzési felületén lehet elvégezni, amelyen az online tananyag is elérhető.

Kifejtették, hogy a 42 gyakorlati alkalmon, amelyeket az OH pedagógiai oktatási központjai révén az ország 19 vármegyéjében és Budapesten tartanak, a résztvevők tapasztalt mentősök irányításával sajátíthatják el az elsősegélynyújtás alapvető teendőit.

A szakemberek kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy felkészítsék az allergiás gyermekek gyors és hatékony ellátására a pedagógusokat, akik gyakorlatot szerezhetnek többek között az autoinjektor használatában is.

Az OH és a mentőszolgálat 2023-ban és 2024-ben is megszervezte a továbbképzést, így az elmúlt két évben mintegy kétezer pedagógus szerzett átfogó elméleti és gyakorlati ismereteket az allergiás gyermekek szakszerű iskolai támogatásához – áll a közleményben.

Bayer Zsolt
idezojelekKozma Lajos

Íme itt van minden!

Bayer Zsolt avatarja

Ezek tényleg meg bírták írni.

