A Corvinus Egyetem újra bizonyította nemzetközi színvonalát

Egyedüli magyar oktatási intézményként megőrizte tavalyi helyét a Budapesti Corvinus Egyetem a Quacquarelli Symonds (QS) nemzetközi felsőoktatási minősítő szervezet nappali MBA-képzéseket rangsoroló listáján.

Érdeklődők a Corvinus Egyetem standjánál a 23. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon a budapesti Hungexpón

(Fotó: MTI/Kovács Attila)

A Budapesti Corvinus Egyetem azt közölte hétfőn, hogy Európában az 54., világviszonylatban a 151–200. helyre sorolta a Budapesti Corvinus Egyetemet a QS szeptember 17-én publikált rangsora, amely összesen 389 nappali tagozatos (full-time) MBA-képzést minősített világszerte.

A Corvinus az egyetlen egyetem Magyarországról, amely bekerült a listára, és a kelet-közép-európai régióból is holtversenyben első lett egy horvát és egy észt iskola mellett – tették hozzá.

A minősítéshez öt fő szempontot vettek figyelembe:

a munkaerőpiaci elhelyezkedési lehetőségeket,

a vállalkozói aktivitást és a végzett hallgatók pályakövetési eredményeit,

a képzés megtérülési (ár-érték) arányát,

az egyetem szakmai-tudományos vezető szerepét

és a sokféleség érvényesülését

– jelezték.

Közölték azt is, hogy a QS listájára az Egyesült Államokból került be a legtöbb képzés (124), és a világrangsor első négy helyét amerikai egyetemek foglalják el, az élen az amerikai Pennsylvaniai Egyetemmel; a QS Európából 102 intézményt minősített, közülük a legjobb az HEC Paris, amely globálisan az ötödik helyet szerezte meg.

A Corvinus másik MBA-képzése, a levelező tagozatos executive MBA-képzése szintén előkelő helyezést ért el idén februárban: globális 20. helyezettként Európa 8. legjobbja lett a QS nemzetközi kereskedelmi oktatási rangsorának executive MBA kategóriájában – közölte az intézmény.

