A Corvinus Egyetem újra bizonyította nemzetközi színvonalát

A világ legjobb kétszáz üzleti képzőhelye közé került a Corvinus Egyetem. Az oktatási intézmény az egyetlen egyetem Magyarországról, amely bekerült a rangos listára. A minősítéshez öt fő szempontot vettek figyelembe.

Forrás: MTI2025. 09. 22. 12:15
Varga Mihály előadást tartott a Budapesti Corvinus Egyetemen 2023. november 14-én Fotó: Balogh Zoltán Forrás: MTI
Egyedüli magyar oktatási intézményként megőrizte tavalyi helyét a Budapesti Corvinus Egyetem a Quacquarelli Symonds (QS) nemzetközi felsőoktatási minősítő szervezet nappali MBA-képzéseket rangsoroló listáján.

Budapest, 2023. január 12. Érdeklődők a Corvinus Egyetem standjánál a 23. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon a budapesti Hungexpón a megnyitó napján, 2023. január 12-én. MTI/Kovács Attila
Érdeklődők a Corvinus Egyetem standjánál a 23. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon a budapesti Hungexpón 
(Fotó: MTI/Kovács Attila)

A Budapesti Corvinus Egyetem azt közölte hétfőn, hogy Európában az 54., világviszonylatban a 151–200. helyre sorolta a Budapesti Corvinus Egyetemet a QS szeptember 17-én publikált rangsora, amely összesen 389 nappali tagozatos (full-time) MBA-képzést minősített világszerte.

A Corvinus az egyetlen egyetem Magyarországról, amely bekerült a listára, és a kelet-közép-európai régióból is holtversenyben első lett egy horvát és egy észt iskola mellett – tették hozzá.

A minősítéshez öt fő szempontot vettek figyelembe:

  • a munkaerőpiaci elhelyezkedési lehetőségeket,
  • a vállalkozói aktivitást és a végzett hallgatók pályakövetési eredményeit,
  • a képzés megtérülési (ár-érték) arányát,
  • az egyetem szakmai-tudományos vezető szerepét
  • és a sokféleség érvényesülését

– jelezték.

Közölték azt is, hogy a QS listájára az Egyesült Államokból került be a legtöbb képzés (124), és a világrangsor első négy helyét amerikai egyetemek foglalják el, az élen az amerikai Pennsylvaniai Egyetemmel; a QS Európából 102 intézményt minősített, közülük a legjobb az HEC Paris, amely globálisan az ötödik helyet szerezte meg.

A Corvinus másik MBA-képzése, a levelező tagozatos executive MBA-képzése szintén előkelő helyezést ért el idén februárban: globális 20. helyezettként Európa 8. legjobbja lett a QS nemzetközi kereskedelmi oktatási rangsorának executive MBA kategóriájában – közölte az intézmény.

Borítókép: Varga Mihály előadást tart a Budapesti Corvinus Egyetemen 2023. november 14-én (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
