Teli tárral – egykori helyettese szerint Ruszin-Szendi így jelent meg a Tisza-fórumon

Ösztöndíjra pályázhatnak a tanárok

A harmadik éve elindult programra, amely a tehetségeket támogató pedagógusoknak szól, idén 2,5 miliárd forint áll rendelkezésre.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 17. 11:51
Megnyílt a jelentkezés a Köbüki tehetséggondozó tanári ösztöndíjra, a programra idén mintegy két és fél milliárd forint áll rendelkezésre – jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára.

Aszód, 2025. január 28. A Köbüki tehetséggondozó tanári ösztöndíj oklevele az ösztöndíjak átadásán az Aszódi Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium épületében 2025. január 28-án. MTI/Máthé Zoltán
A Köbüki tehetséggondozó tanári ösztöndíj oklevele (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Varga-Bajusz Veronika elmondta: harmadik éve indul el a pályázat, amely a tehetségeket támogató pedagógusoknak szól. A sikeresen pályázók a tanév során havonta 75 ezer forint támogatást kapnak.

Az államtitkár úgy fogalmazott:

a Kárpát-medence a tehetségek földje is, nem hagyhatjuk, hogy akár egy tehetséges fiatal vagy diák elkallódjon.

Ezért a Nemzeti tehetség programban nagyon sokféle módon biztosítanak támogatásokat, és ezt egészítették ki a 2023-ban útjára indított Köbüki tehetséggondozó tanári ösztöndíjjal.

Pályázni október 16-ig lehet.

A tanárok két kategóriában pályázhatnak: az egyikben azok a pedagógusok, akiknek a diákjai eredményesen szerepeltek kiemelt versenyeken. A másikban pedig azok a tanárok, akik az elmúlt három év során fel tudtak mutatni tehetséggondozói munkát.

Varga-Bajusz Veronika az idei év újdonságai között említette, hogy idegen nyelvet oktató tanárok is részt vehetnek a programban, továbbá a szakképzésben oktatók közül már nemcsak a közismereti tanárok, hanem azok is részt vehetnek, akik eredményesen készítik fel versenyekre a diákjaikat.

A program forrása csaknem egymilliárddal nőtt a tavalyi évhez képest. Az elmúlt három évben már mintegy háromezer tanár részesült ösztöndíj-támogatásban.

Kis Zoltán, a Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum igazgatóhelyettese közölte: a tehetséggondozás alapvető feladat, és intézményükben sokan vettek részt a programban. A sikeresen pályázó tanárok az elnyert támogatást visszaforgatták, például önképzésre fordították. A támogatás ösztönzőleg hatott a tanárokra, akik úgy érezték, ez az elismerés sarkallja őket arra, hogy fejlesszék a pedagógia módszereiket.

Borítókép: Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)


