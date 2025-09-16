Hatalmas sikert ért el a magyar felsőoktatás, Brüsszel csak tátja a száját

A Pannónia-programhoz illeszkedve a magyar egyetemisták meghódították a világot, Brüsszel sunyi karanténkísérlete nem sikerült – jelentette ki Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter az Egy év, számtalan diák, megannyi nemzetközi tapasztalatszerzés – szárnyal a Pannónia-program című sajtótájékoztatón. A tárcavezető hangsúlyozta:

a program első éve minden várakozást felülmúlóan sikeres volt, ugyanis egy év alatt 8115 hallgató, kutató és oktató vett részt benne, eljutva a világ minden tájára, köztük az olyan Európán kívüli vezető egyetemekre is, mint a Harvard vagy a Szingapúri Egyetem.

Az Egyesült Államokba 181, Japánba 119, az Egyesült Királyságba 118, illetve Kínába 110 Pannónia-ösztöndíjas jutott el, lehetővé téve a világ meghódítását a magyar egyetemistáknak. Az Erasmus legutolsó évében az azóta modellváltáson átesett egyetemekről csupán 4000-en vettek részt mobilitási programban, vagyis duplázták a résztvevők számát. Akadt olyan „régebb óta fiatal” résztvevő is, aki 70 évesen csatlakozott a programhoz. – Ha megpróbálnak minket bezárni, akkor nyitunk a világra – állította a miniszter.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter (Forrás: Kulturális és Innovációs Minisztérium)

Hankó Balázs hozzátette: a 23 millió kilométer, amit a Pannónia-ösztöndíjasok utaztak 60 Föld–Hold-távolságnyi utat és 343 342 napot, azaz 940 külföldön töltött évet jelentett, aminek célja, hogy a magyar egyetemisták a kint szerzett tapasztalatokat itthon, a nemzet javára kamatoztassák. A magyar egyetemek közel 40 ezer, az ösztöndíjas tanulmányok segítségével megszerzett kreditet ismertek el. A program sikere egyfelől annak köszönhető, hogy a kormány figyel a diákokra, ezért alkotta rugalmasra a Pannóniát, másfelől pedig annak, hogy a fiatalok már az utazás elején megkapják az ösztöndíjat, ami akár magasabb is lehet az Erasmus által juttatott összegnél.

Az Erasmussal négy hónap alatt Európában kilencszázezer-egymillió forintot lehet kapni, ugyanerre az időszakra a Pannóniában 1,4 millió forint jár a résztvevőknek.

A magyar és a külföldi egyetemek összesen 4045 szerződést kötöttek, erősítve az egyetemek közötti és a nemzetközi kapcsolatokat – sorolta a miniszter.