Hatalmas sikert ért el a magyar felsőoktatás, Brüsszel csak tátja a száját

A Pannónia-program első éve minden várakozást felülmúlóan sikeres volt, mivel egy év alatt rekordszámú magyar egyetemista jutott el a világ minden tájára – jelentette ki Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter egy sajtóeseményen. Mint a tárcavezető ismertette, elindítják a Pannónia tér-programot, melynek keretében a nagy közlekedési csomópontokon is meg lehet ismerkedni a Pannónia-programmal. Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja szerint nem elképzelhetetlen, hogy ki fog derülni az igazság a magyar modellváltó egyetemek elleni diszkrimináció miatt az Európai Tanács ellen indított perben.

Molnár János
2025. 09. 16. 13:08
A Pannónia-programhoz illeszkedve a magyar egyetemisták meghódították a világot, Brüsszel sunyi karanténkísérlete nem sikerült – jelentette ki Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter az Egy év, számtalan diák, megannyi nemzetközi tapasztalatszerzés – szárnyal a Pannónia-program című sajtótájékoztatón. A tárcavezető hangsúlyozta: 

a program első éve minden várakozást felülmúlóan sikeres volt, ugyanis egy év alatt 8115 hallgató, kutató és oktató vett részt benne, eljutva a világ minden tájára, köztük az olyan Európán kívüli vezető egyetemekre is, mint a Harvard vagy a Szingapúri Egyetem. 

Az Egyesült Államokba 181, Japánba 119, az Egyesült Királyságba 118, illetve Kínába 110 Pannónia-ösztöndíjas jutott el, lehetővé téve a világ meghódítását a magyar egyetemistáknak. Az Erasmus legutolsó évében az azóta modellváltáson átesett egyetemekről csupán 4000-en vettek részt mobilitási programban, vagyis duplázták a résztvevők számát. Akadt olyan „régebb óta fiatal” résztvevő is, aki 70 évesen csatlakozott a programhoz. – Ha megpróbálnak minket bezárni, akkor nyitunk a világra – állította a miniszter.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter (Forrás: Kulturális és Innovációs Minisztérium)

Hankó Balázs hozzátette: a 23 millió kilométer, amit a Pannónia-ösztöndíjasok utaztak 60 Föld–Hold-távolságnyi utat és 343 342 napot, azaz 940 külföldön töltött évet jelentett, aminek célja, hogy a magyar egyetemisták a kint szerzett tapasztalatokat itthon, a nemzet javára kamatoztassák. A magyar egyetemek közel 40 ezer, az ösztöndíjas tanulmányok segítségével megszerzett kreditet ismertek el. A program sikere egyfelől annak köszönhető, hogy a kormány figyel a diákokra, ezért alkotta rugalmasra a Pannóniát, másfelől pedig annak, hogy a fiatalok már az utazás elején megkapják az ösztöndíjat, ami akár magasabb is lehet az Erasmus által juttatott összegnél. 

Az Erasmussal négy hónap alatt Európában kilencszázezer-egymillió forintot lehet kapni, ugyanerre az időszakra a Pannóniában 1,4 millió forint jár a résztvevőknek. 

A magyar és a külföldi egyetemek összesen 4045 szerződést kötöttek, erősítve az egyetemek közötti és a nemzetközi kapcsolatokat – sorolta a miniszter.

 

Folytatódik a Pannónia támogatása, indul a Pannónia tér

Hankó Balázs rámutatott: az elmúlt évben létrejött a Pannónia-család, ahol Pannónia-program és a top 250 egyetemet célzó kiválósági Pannónia program mellett megtalálható a Stipendium Peregrinum ösztöndíjprogram, amely által a magyar fiatalok a világ top 100 egyetemére juthatnak el. A kormány tízmilliárd forintot fordított erre, amit idén ismét biztosít, mert a magyar diákok, kutatók és oktatók megérdemlik a nemzetközi kapcsolatokat. – Nem hagyhatjuk, hogy Brüsszel sunyi és igaztalan döntései a magyar egyetemistákat és kutatókat sújtsák – szögezte le.

A tárcavezető arra is felhívta a figyelmet, hogy 

indul a Pannónia tér-program, amelynek keretében a nagy közlekedési csomópontokon meg lehet ismerkedni a Pannónia-programmal.

Szerinte a mobilitás az Európai Unióban alapjog, amit Brüsszel nem biztosít, a kormány viszont igen, és nem csak a magyar diákoknak, hanem az itt tanuló külföldieknek is. – Nem hagyjuk, hogy Brüsszel mondja meg, kik lehetnek a magyar egyetemek rektorai, illetve hogy beleszóljon a magyar egyetemek működésébe és meghatározza, hogy kik és hogyan vezessék az alapítványokat. Azért nem engedünk ennek a nyomásnak, mert a magyar tudásnak nincsenek határai, de van szuverén hazája. Így erősítjük a magyar egyetemisták versenyképességét, hogy a legsikeresebbek legyenek, hasonlóan a szakképzésben résztvevő diákokhoz – fogalmazott Hankó Balázs.

 

Van esély, hogy Brüsszel megváltoztatja az álláspontját

Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem (DE) kancellárja arról beszélt, hogy ha a mai diákok kimaradnának a nemzetközi mobilitási programokból, akkor százszázalékos kár érné őket. A Pannónia-program óriási segítség a magyar egyetemeknek, és az látszik, hogy ezzel a százszázalékos kár nagyszerűen kiküszöbölhető. A DE-ről kiutazó hallgatók száma duplázódott, az oktatók és kutatók száma 60 százalékkal növekedett, illetve augusztus végéig ezer szerződést kötöttek mobilitási programokra. Megjegyezte: az Erasmus-program egyoldalúan működik, hiszen ezzel érkeznek hazánkba uniós diákok, akiknek nem csökken a száma, az európai fiatalok érdeklődési körében Magyarország nem került ki. A Pannónia-program bővülését jelzi, hogy a DE által fenntartott középfokú oktatási intézmények diákjai is részt vehetnek benne, ami 120 kiutazást jelent – világított rá.

A kancellár hangsúlyozta: két évvel ezelőtt a DE keresetet nyújtott be az Európai Bíróságra az Európai Tanács határozata ellen, mert igaztalannak érezték, értetlenül és megbántva állnak a magyarokat sújtó döntés előtt, ugyanis a brüsszeli indoklások „tételesen nem igazak”. A források közvetlenül Brüsszelből érkeznek az egyetemekre és közvetlen brüsszeli ellenőrzés alatt állnak, semmiféle beruházásokat nem segítenek, hanem emberek mobilitását szolgálják. 

Múlt héten a luxemburgi törvényszéken zajló tárgyalások után úgy éreztük, hogy objektív és őszinte érdeklődés volt a bíróság részéről. Kíváncsian várjuk, hogy a következő hónapokban milyen döntés születik. Nem tartjuk elképzelhetetlennek, hogy az igazság a bíróságon ki fog derülni

– mondta Bács Zoltán.

Bodrogi Richárd, a Tempus Közalapítvány (TKA) főigazgatója arról beszélt, hogy a Pannónia-program nagyon sikeres, aminek egyik fő oka a jó együttműködés és partnerség a modellváltó egyetemekkel. Ez a modellváltó egyetemek minőségét is jól jellemzi, amit a külföldi partnerek is elismernek azzal, hogy fogadják a magyar hallgatókat, lehetőséget adva a kapcsolatok fejlesztésére. A legnagyobb európai felsőoktatási kiállításon és konferencián hazánk lehetőséget kapott a Pannónia bemutatására, ami nagy érdeklődést váltott ki. A Pannóniával a nyugati és a keleti nyitás is megvalósult, az Antarktisz kivételével minden kontinensen volt pannóniás hallgató. A Pannónia sikere Magyarország sikere – jelentette ki a főigazgató.

Borítókép: Szárnyal a Pannónia-program (Forrás: KIM)

