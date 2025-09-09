Sokkoló statisztikát közöltek az e-rolleres balesetekről

A legtöbb sérülés júliusban történt, amikor 51 gyermek szorult sürgősségi ellátásra.

Kitértek arra, ahogy világszerte, hazánkban is rohamosan nő az e-roller használata és ezzel együtt az abból adódó balesetek száma. „Ezekkel a közlekedési eszközökkel ráadásul még súlyosabb baleseteket lehet szenvedni, mint kerékpárral vagy hagyományos rollerrel” – hívja fel a figyelmet a Bethesda Gyermekkórház.

Kitértek arra, hogy a gyermekkórház nem először kampányol a biztonságos közlekedés fontossága mellett: idén júliusban több megrázó posztban hívták fel a figyelmet az e-rollerek veszélyeire a Facebookon.