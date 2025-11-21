Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Tisza

Szocialista háttér, balos káderek, MSZMP-s nagypapa – így lejt a pálya a Tisza tolnai előválasztásán

A baloldalhoz köthető szereplők sikerét hozhatja a Tisza előválasztása Tolna vármegyében. A három választókerületből kettőben is szocialista hátterű jelöltek futhatnak be, egyben pedig felbukkan egy egykori MSZMP-s nagypapa is.

2025. 11. 21. 9:06
2025. 11. 21. 9:06
Magyar Péter színre lépése óta hirdeti, hogy egy baloldaltól független, új ellenzéki erőt kíván létrehozni. Ehhez képest a Tisza Párt hétfőn bejelentett parlamenti képviselőjelölt-aspiránsai között hemzsegnek a balliberális kötődésű személyek. Jó példa erre Tolna vármegye, ahol több helyi forrásunk is biztosra veszi, hogy a szekszárdi körzetben – Tolna vármegye 1-es számú egyéni választókerületében – Sárosi József, míg a paksi központú 3-as számúban Cseh Tamás nyeri a Tisza előválasztását. Figyelemre méltó, hogy mindkét politikusjelölt ugyanannál a baloldalhoz köthető önkormányzati cégnél tölt be vezető pozíciót.

Tisza Párt: biztos befuók vannak, köztük Cseh Tamás  Forrás: Facebook

 

 

Balos trükkök

A történet megértéséhez kanyarodjunk vissza a tavalyi önkormányzati választáshoz, amelyet Pakson az egykori MSZP-s országgyűlési képviselő, Heringes Anita és csapata nyert meg. A módszer jól ismert balos trükk volt: Paksi Deák Ferenc Egyesület néven egy civil szervezet zászlaja mögé bújva jutottak pozícióhoz.

Az ország egyik leggazdagabb településének megszerzése fontos skalp volt a szocialistáknak, akik az önkormányzati cégeket is igyekeznek megbízható káderekre bízni. Ilyen cég Pakson a DC Dunakom Városfejlesztési és Szolgáltató Zrt. is, amelynek vezérigazgatója nem más, mint az egyes számú választókerület említett tiszás jelöltaspiránsa, Sárosi József. A paksi központú választókerület egyik tiszás indulója pedig a cég második embere, az üzemeltetési vezető Cseh Tamás. A paksiak persze jogosan kérdezhetik, hogy kik fogják vezetni városuk legfontosabb cégét, amíg Sárosi és Cseh kampányolnak. Mindeközben Heringes Anita és csapata örülhet, hiszen Paks után tovább terjeszkedhetnek Tolna vármegyében.

MSZMP-s felmenő

A szocialista vármegyefoglalási kísérlet ugyanakkor nem ér véget Szekszárdon és Pakson, hiszen a dombóvári-bonyhádi – vagyis a 2-es számú tolnai – választókerületbe is jutott balliberális tiszás jelöltaspiráns: Gulyás Eszter

A nő és családja baloldalisága közismert Bonyhádon, mindig megbízható elvtársakként voltak elkönyvelve, főleg amikor választási szavazatszámlálókat kerestek. Érdemes megemlíteni Gulyás Eszter nagyapját, Schwarcz Tibort, aki már a rendszerváltás előtt, a Kádár-korszakban is tényező volt: többek között a járási tanács végrehajtó bizottságának és az MSZMP járási bizottságának is tagja volt.

Úgynevezett előválasztásán az egyéni választókerületenként ígért három-három jelöltaspiránst a Tisza a beharangozott dátumhoz képest végül több hónapos késéssel, november 17-én nevezte csak meg. Figyelemre méltó, hogy a baloldaliakkal szépen megtűzdelt jelöltlistáját az ukrán érdekek mentén állították össze.

 

               
       
       
       

