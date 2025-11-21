Kőbe vésett nevek a Tisza Párt előválasztási színjátékában

A hivatalos menetrend szerint az előválasztás első fordulója november 23–24-én lesz, amikor a Tisza-szigetek tagjai szavazhatnak, a második fordulóban – november 25. és 27. között – pedig már minden helyi lakos voksolhat. Az eredmény a pártvezetés ígérete szerint november 30-án válik nyilvánossá, ekkor jelentik be mind a 106 egyéni jelöltet.

Tisza Párt: Radnai Márk és Tarr Zoltán indulása is kőbe vésettnek tekinthető. Forrás: Facebook

Itt azonban döntő jelentősége van a pártelnökség vétójogának, vagyis a végső listát Magyar Péterék állíthatják össze. Információink szerint jó néhány országos egyéni választókerületben (OEVK) már el is dőlt, hogy kiket indít áprilisban a Tisza Párt. Köztük vannak olyanok, akiknek a nevét már korábban borítékolni lehetett mint a Tisza képviselő-jelöltjeit a jövő áprilisi országgyűlési választásokon.

Íme, a közvélemény számára is egyértelműen befutónak tartott személyek listája:

Radnai Márk – Komárom-Esztergom vármegye, 2. OEVK

Nagy Ervin – Fejér 4. OEVK

Ruszin-Szendi Romulusz – Hajdú-Bihar 5. OEVK

Velkey György László – Budapest 6. OEVK

Kulcsár Krisztián – Budapest 10. OEVK

Bódis Krisztina – Budapest 2. OEVK

Tarr Zoltán – Budapest 16. OEVK

Rost Andrea – Jász-Nagykun-Szolnok 1. OEVK

Tanács Zoltán – Budapest 1. OEVK

A felsoroltak többsége hónapok óta ismert arca a Tisza Pártnak, gyakran szerepelnek a különböző rendezvényeken, aktívan kommunikálnak a közösségi médiában, és olykor megszólalnak az ellenzéki sajtóban is. Magyar Péter bizalmi embereiről van szó, akik részben vezető tisztségeket töltenek be a pártban, illetve a szervezőmunkában vagy éppen a programalkotásban kaptak fontos megbízatásokat.

Radnai, a balliberális családi hátterű szervező-rendező

Radnai Márk a Tisza egyik alelnöke, Magyar Péter jobbkeze, aki a kezdetektől támogatta a pártelnököt. Tavaly március 15-én már ő rendezte az akkor még egyedül politikai színpadra lépő Magyar ünnepi eseményét.

Radnai évekkel korábban tévéfilmek rendezőjeként kezdte pályafutását, színészként is szerepelt sorozatokban. Botrányos megszólalásával került a hírekbe 2015-ben, amikor egy negatív kritika miatt megüzente az Élet és Irodalom színikritikusának, Koltai Tamásnak, hogy egyesével töri el minden ujját.