Kőbe vésett nevek a Tisza Párt előválasztási színjátékában

Érdemes szót ejteni a családi hátteréről is, hiszen a rendező apja, Radnai László régi baloldali káder, már 1983-tól nagy amerikai multinacionális cégek magas beosztású alkalmazottja volt, akit eredetileg a kommunista titkosszolgálat híres fedőszervétől, a Chemolimpextől irányítottak át a Dow Chemicalhoz. Az idősebb Radnai 1997-től éveken át az SZDSZ média-tanácsadójaként is dolgozott, majd a Jobbiknál azt a szerepet szánták neki, hogy a háttérből levezényelje a „néppártosodást”, vagyis a párt átállítását.
Az érinthetetlen kulcsember
Magyar Péter kulcsemberei közé tartozik a párt másik alelnöke, Tarr Zoltán.
A rossz ütemű elszólásai miatt időlegesen a frontvonalról hátrébb tolt politikus annyira fontos szereplő a Tisza Pártban, hogy bármekkorát hibázzon, Magyar Péter nem meri leszedni.
Korábban a Magyar Nemzetben részletesen feltártuk ennek a feltétlen bizalomnak vagy inkább érinthetetlenségnek az okait. A régi református családból származó Tarr teremtette ugyanis meg Magyar politikai színre lépésének technikai hátterét, de még a kegyelmi ügyhöz is köze lehetett. Emellett a művészvilágba bejáratos családi háttere révén erős fővárosi liberális hátszelet tudott garantálni Magyarnak, korábbi személyes kapcsolatai nyomán pedig bekapcsolhatta őt a Soros-univerzumhoz.
Az örök ellenzéki színész
Nagy Ervin szintén azok közé tartozik, akik Magyar Péter politikai színre lépése után elsőként csatlakoztak hozzá, rendszeresen felszólalt a tüntetéseken.
A színész már 2022-ben is hitet tett az akkori baloldali kihívó, Márki-Zay Péter mellett, és jó kapcsolatot alakított ki a volt amerikai nagykövettel, David Pressmannel, aki széderestre is vendégül látta.
Vezérkari főnökből botrányhős
Ruszin-Szendi Romuluszt sem kell bemutatni, talán az ő nevéhez fűződnek a legsúlyosabb botrányok, amelyekre az elmúlt egy évben derült fény.
A volt vezérkari főnök meghamisította NATO-ülések jegyzőkönyveit, állami pénzen végeztetett el magánszépészeti beavatkozást, milliárdos értékű szolgálati villát építtetett, szoros kapcsolatot ápolt ukrán hírszerzői tevékenységgel gyanúsított személyekkel, illetve lakossági fórumokon lőfegyverrel jelent meg, miközben tettlegesen próbált távol tartani magától újságírókat.
Az LMBTQ-aktivista
A szintén biztos befutónak számító Bódis Kriszta a hazai LMBTQ- és gendermozgalom oszlopos tagja, a pride környékén is rendszeres szereplő, több évtizede szervez a melegfelvonuláshoz kapcsolódó rendezvényeket. Csipke Józsika elnevezéssel LMBTQ-mesét is írt, Falusi románc (meleg szerelem) címen pedig filmet rendezett. Bódis Krisztát a Soros-hálózathoz is szoros szálak fűzik, szélsőséges nézeteket vall a bevándorlásról: 2015-ben, a legnagyobb migrációs krízis idején például úgy fogalmazott, hogy a migráció nem válság, hanem esély.
A sértődött fiatal
Velkey György László, a Tisza Párt közelmúltban kinevezett kabinetfőnöke, aki a HVG-nek adott interjúban arról beszélt, hogy édesapja, Velkey György – aki az Egészséges Nemzetért Digitális Polgári Kör tagja – nehezen fogadta fia döntését, miszerint a Tisza Pártban vállal szerepet. Magyar Péter új segítője azt azonban elhallgatta, hogy nemrég még egészen más pályát szemelt ki magának: a Római Magyar Akadémia igazgatói posztjára pályázott, és sajtóinformációk szerint számos kormányzati szereplőt keresett meg leveleivel, támogatást kérve az ügyhöz. Ennek ellenére hamar kiderült, hogy nincs valódi esélye az igazgatói kinevezésre, ezért végül visszavonta a pályázatát, és csatlakozott a Tisza Párthoz.
Gyurcsányék kedvezményezettje
A Tisza programalkotásának felelőse Tanács Zoltán, aki eddigi pályafutását a tanácsadói szakmában építette egy olyan cégnél, az IFUA Horváth & Partnersnél, amely a Gyurcsány-kormány kedvezményezettje volt, de nemcsak ott, hanem a Demszky Gábor-féle fővárosi vezetésnél és az ősszocialista angyalföldi önkormányzatnál is kapott megbízásokat.
A bukott MOB-elnök
A sportügyek szakértőjeként próbál új karriert építeni a Tisza Pártban Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) egykori elnöke, aki sajtóbeszámolók szerint 125 millió forintot vett ki a szervezet kasszájából saját magának és embereinek trükkös fizetésemelésekkel és extra járulékokkal.
Az Operaház helyett a Tisza Pártba
Rost Andrea operaénekes egészen 2023-ig kormánypárti szimpatizáns volt, de miután nem őt nevezték ki az Operaház igazgatói posztjára, sértetté vált, majd 2024-ben csatlakozott a Tisza Párthoz.
