Kőbe vésett nevek a Tisza Párt előválasztási színjátékában

A demokratikus látszatot keltő, valójában átlátszó színjátéknak nevezhető kétfordulós előválasztás még el sem kezdődött, de a Tisza vezetés már kőbe véste a befutó képviselőjelöltek nevét – értesült lapunk a párt belső köreiből. Mostani összeállításunkban huszonegy biztos befutó jelöltet mutatunk be, akik egyértelműen élvezik Magyar Péter bizalmát.

Munkatársunktól
2025. 11. 21. 6:51
A hivatalos menetrend szerint az előválasztás első fordulója november 23–24-én lesz, amikor a Tisza-szigetek tagjai szavazhatnak, a második fordulóban – november 25. és 27. között – pedig már minden helyi lakos voksolhat. Az eredmény a pártvezetés ígérete szerint november 30-án válik nyilvánossá, ekkor jelentik be mind a 106 egyéni jelöltet.

Itt azonban döntő jelentősége van a pártelnökség vétójogának, vagyis a végső listát Magyar Péterék állíthatják össze. Információink szerint jó néhány országos egyéni választókerületben (OEVK) már el is dőlt, hogy kiket indít áprilisban a Tisza Párt. Köztük vannak olyanok, akiknek a nevét már korábban borítékolni lehetett mint a Tisza képviselő-jelöltjeit a jövő áprilisi országgyűlési választásokon.

Íme, a közvélemény számára is egyértelműen befutónak tartott személyek listája:

  • Radnai Márk – Komárom-Esztergom vármegye, 2. OEVK
  • Nagy Ervin – Fejér 4. OEVK
  • Ruszin-Szendi Romulusz – Hajdú-Bihar 5. OEVK
  • Velkey György László – Budapest 6. OEVK
  • Kulcsár Krisztián – Budapest 10. OEVK
  • Bódis Krisztina – Budapest 2. OEVK
  • Tarr Zoltán – Budapest 16. OEVK
  • Rost Andrea – Jász-Nagykun-Szolnok 1. OEVK
  • Tanács Zoltán – Budapest 1. OEVK

A felsoroltak többsége hónapok óta ismert arca a Tisza Pártnak, gyakran szerepelnek a különböző rendezvényeken, aktívan kommunikálnak a közösségi médiában, és olykor megszólalnak az ellenzéki sajtóban is. Magyar Péter bizalmi embereiről van szó, akik részben vezető tisztségeket töltenek be a pártban, illetve a szervezőmunkában vagy éppen a programalkotásban kaptak fontos megbízatásokat.

 

Radnai, a balliberális családi hátterű szervező-rendező

Radnai Márk a Tisza egyik alelnöke, Magyar Péter jobbkeze, aki a kezdetektől támogatta a pártelnököt. Tavaly március 15-én már ő rendezte az akkor még egyedül politikai színpadra lépő Magyar ünnepi eseményét. 

Radnai évekkel korábban tévéfilmek rendezőjeként kezdte pályafutását, színészként is szerepelt sorozatokban. Botrányos megszólalásával került a hírekbe 2015-ben, amikor egy negatív kritika miatt megüzente az Élet és Irodalom színikritikusának, Koltai Tamásnak, hogy egyesével töri el minden ujját.

Érdemes szót ejteni a családi hátteréről is, hiszen a rendező apja, Radnai László régi baloldali káder, már 1983-tól nagy amerikai multinacionális cégek magas beosztású alkalmazottja volt, akit eredetileg a kommunista titkosszolgálat híres fedőszervétől, a Chemolimpextől irányítottak át a Dow Chemicalhoz. Az idősebb Radnai 1997-től éveken át az SZDSZ média-tanácsadójaként is dolgozott, majd a Jobbiknál azt a szerepet szánták neki, hogy a háttérből levezényelje a „néppártosodást”, vagyis a párt átállítását.

 

Az érinthetetlen kulcsember

Magyar Péter kulcsemberei közé tartozik a párt másik alelnöke, Tarr Zoltán. 

A rossz ütemű elszólásai miatt időlegesen a frontvonalról hátrébb tolt politikus annyira fontos szereplő a Tisza Pártban, hogy bármekkorát hibázzon, Magyar Péter nem meri leszedni. 

Korábban a Magyar Nemzetben részletesen feltártuk ennek a feltétlen bizalomnak vagy inkább érinthetetlenségnek az okait. A régi református családból származó Tarr teremtette ugyanis meg Magyar politikai színre lépésének technikai hátterét, de még a kegyelmi ügyhöz is köze lehetett. Emellett a művészvilágba bejáratos családi háttere révén erős fővárosi liberális hátszelet tudott garantálni Magyarnak, korábbi személyes kapcsolatai nyomán pedig bekapcsolhatta őt a Soros-univerzumhoz.

 

Az örök ellenzéki színész

Nagy Ervin szintén azok közé tartozik, akik Magyar Péter politikai színre lépése után elsőként csatlakoztak hozzá, rendszeresen felszólalt a tüntetéseken. 

A színész már 2022-ben is hitet tett az akkori baloldali kihívó, Márki-Zay Péter mellett, és jó kapcsolatot alakított ki a volt amerikai nagykövettel, David Pressmannel, aki széderestre is vendégül látta. 

Nagy Ervinről a napokban közöltünk bővebb portrét, amit itt olvasatnak el.

 

Vezérkari főnökből botrányhős

Ruszin-Szendi Romuluszt sem kell bemutatni, talán az ő nevéhez fűződnek a legsúlyosabb botrányok, amelyekre az elmúlt egy évben derült fény. 

A volt vezérkari főnök meghamisította NATO-ülések jegyzőkönyveit, állami pénzen végeztetett el magánszépészeti beavatkozást, milliárdos értékű szolgálati villát építtetett, szoros kapcsolatot ápolt ukrán hírszerzői tevékenységgel gyanúsított személyekkel, illetve lakossági fórumokon lőfegyverrel jelent meg, miközben tettlegesen próbált távol tartani magától újságírókat.

 

Az LMBTQ-aktivista

A szintén biztos befutónak számító Bódis Kriszta a hazai LMBTQ- és gendermozgalom oszlopos tagja, a pride környékén is rendszeres szereplő, több évtizede szervez a melegfelvonuláshoz kapcsolódó rendezvényeket. Csipke Józsika elnevezéssel LMBTQ-mesét is írt, Falusi románc (meleg szerelem) címen pedig filmet rendezett. Bódis Krisztát a Soros-hálózathoz is szoros szálak fűzik, szélsőséges nézeteket vall a bevándorlásról: 2015-ben, a legnagyobb migrációs krízis idején például úgy fogalmazott, hogy a migráció nem válság, hanem esély. 

Róla a Magyar Nemzet bővebb portréja itt olvasható.

 

A sértődött fiatal

Velkey György László, a Tisza Párt közelmúltban kinevezett kabinetfőnöke, aki a HVG-nek adott interjúban arról beszélt, hogy édesapja, Velkey György – aki az Egészséges Nemzetért Digitális Polgári Kör tagja – nehezen fogadta fia döntését, miszerint a Tisza Pártban vállal szerepet. Magyar Péter új segítője azt azonban elhallgatta, hogy nemrég még egészen más pályát szemelt ki magának: a Római Magyar Akadémia igazgatói posztjára pályázott, és sajtóinformációk szerint számos kormányzati szereplőt keresett meg leveleivel, támogatást kérve az ügyhöz. Ennek ellenére hamar kiderült, hogy nincs valódi esélye az igazgatói kinevezésre, ezért végül visszavonta a pályázatát, és csatlakozott a Tisza Párthoz.

 

Gyurcsányék kedvezményezettje

A Tisza programalkotásának felelőse Tanács Zoltán, aki eddigi pályafutását a tanácsadói szakmában építette egy olyan cégnél, az IFUA Horváth & Partnersnél, amely a Gyurcsány-kormány kedvezményezettje volt, de nemcsak ott, hanem a Demszky Gábor-féle fővárosi vezetésnél és az ősszocialista angyalföldi önkormányzatnál is kapott megbízásokat.

 

A bukott MOB-elnök

A sportügyek szakértőjeként próbál új karriert építeni a Tisza Pártban Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) egykori elnöke, aki sajtóbeszámolók szerint 125 millió forintot vett ki a szervezet kasszájából saját magának és embereinek trükkös fizetésemelésekkel és extra járulékokkal.

 

Az Operaház helyett a Tisza Pártba

Rost Andrea operaénekes egészen 2023-ig kormánypárti szimpatizáns volt, de miután nem őt nevezték ki az Operaház igazgatói posztjára, sértetté vált, majd 2024-ben csatlakozott a Tisza Párthoz.

Informátorunk további „kőbe vésett” nevekről is beszámolt, akik biztos befutónak tekinthetők a Tisza képviselő-jelölti listáján, de a nagy nyilvánosság előtt kevésbé ismertek:

  • Tancsa Balázs – Budapest 5. OEVK
  • Sólyom Zoltán – Budapest 4. OEVK
  • Trentin Balázs – Budapest 7. OEVK
  • Csatári Ernő Somogy – 4. OEVK
  • Mágori Krisztina – Csongrád-Csanád 1. OEVK
  • Rózsahegyi Áron – Baranya 3. OEVK
  • Lovkó Csaba – Zala 3. OEVK
  • Ruzsa Diána – Baranya 1. OEVK
  • Győrfi Krisztina – Budapest 9. OEVK
  • Boda Nikoletta – Budapest 11. OEVK
  • Rekettye-Trifán Zoltán – Budapest 13. OEVK
  • Bóka Zsolt – Győr-Moson-Sopron 1. OEVK

 

Megbízások a Diákhitel Központtól

Közülük talán Trentin Balázs lehet ismerős a politika iránt behatóbban érdeklődők számára. A Tisza Párt szervezője még akkor került jó viszonyba Magyar Péterrel, amikor utóbbi a Diákhitel Központ vezérigazgatója volt. A Magyar Nemzet korábban beszámolt arról, hogy Trentin annak a Troia Media Kft.-nek volt a tulajdonosa, amellyel a Magyar Péter vezette állami vállalat tízmilliós nagyságrendű túlárazott szerződést kötött 2021 végén.

 

