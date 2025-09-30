Kiderült, milyen pozíciót nem kapott meg, mielőtt Magyar Péter mellé állt a kabinetfőnöke

Hosszú interjú jelent meg ma reggel Magyar Péter újdonsült kabinetvezetőjével, Velkey György Lászlóval. A HVG-nek Velkey beszélt arról, hogy édesapja, Velkey György – aki az Egészséges Nemzetért Digitális Polgári Kör tagja – nehezen fogadta fia döntését, miszerint a Tisza Pártban vállal szerepet. „Szerintem ez nem tart majd soká. Biztos vagyok benne, hogy a választások estéjén édesapám is gratulálni fog, megöleljük egymást, mélyen belélegezzük a friss, szabad levegőt, és gyorsan elfelejtjük ezeket a hónapokat” – mondta a kabinetfőnök, utalva egy lehetséges kormányváltásra. Arra a kérdésre, hogy a politikai különbségek miatt összevesztek-e apjával, úgy reagált: „A szeretet mindig erősebb, mint a politikai viták.”

A Tisza Pártban betöltött szerepéről Velkey elmondta: versenyt futnak az idővel, zajlik az országjárás, a kormányzati felkészülés, a képviselőjelöltek kiválasztása, és a kabinet feladata, hogy mindez gördülékenyen történjen. Korábban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Collegiumát vezette, és elmondása szerint 2010-ben szavazott utoljára a Fideszre. „Magyar Péter 2024. március 15-i rendezvényén már tudtam, hogy ez más, mint az eddigi politikai kísérletek. És azt is éreztem, hogy rám is szükség lehet” – fogalmazott.

Ezt a pozíciót nem kapta meg az ifjabb Velkey, mielőtt váltott

Velkey nemrég még egészen más pályát szemelt ki magának, a Római Magyar Akadémia igazgatói posztjára pályázott, és sajtóinformációk szerint számos kormányzati szereplőt keresett meg leveleivel, támogatást kérve az ügyhöz. Egyik írásában még Hankó Balázs miniszter támogatását is kérte, miközben a jelenlegi vezetővel szemben „új, friss erőt” sürgetett.

Velkey ugyanakkor magát is bőkezűen méltatta: leveleiben kiemelte, hogy szinte mindenhez ért, kapcsolatrendszere pedig olyan kiterjedt, hogy bárhol bárkit elér. Ennek ellenére hamar kiderült, hogy nincs valódi esélye az igazgatói kinevezésre, ezért végül visszavonta pályázatát, és csatlakozott a Tisza Párthoz – idézi fel a Mandiner.