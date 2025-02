Kulcsár Krisztián botrányos öröksége: 125 millió forint közpénzt tüntetett el a Tisza Párt új üdvöskéje

Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) egykori elnöke összesen 125,68 millió forintot vett ki a szervezet kasszájából saját magának és embereinek trükkös fizetésemelésekkel és extra járulékokkal – írja a Tények. Most, hogy végre összeszámolták, mennyibe került az adófizetőknek, egyértelmű:

Kulcsár nemcsak megbukott, hanem nyerészkedett is a MOB élén.

A videóriportban felhívták a figyelmet arra, hogy ő volt az egyetlen elnök, aki felvette milliós fizetését, a korábbi, és későbbi vezetők, például Gyulay Zsolt ás Schmitt Pál külön díjazás nélkül vezették a MOB-ot.

Kulcsár Krisztián ezzel ellentétesen, évről évre csaknem megduplázta fizetését, ezen kívül napidíjakból közel 9 millió forintot szedett össze, e mellé pedig különböző juttatásokat is kiutalt magának.

Kulcsár Krisztián és Magyar Péter: zsák a foltját?

Többen bírálták vezetői stílusa miatt is, ezen bírálatok alapján kirajzolódik, hogy több szempontból is hasonlít Magyar Péterre, szereti a zsíros állasokat, és az ezzel járó jólétet, eközben viszont vállalhatatlan a stílusa, vezetői attitűdjére is sokan panaszkodtak.

Sok olyan döntést, amit az elnökégnek kellett volna meghoznia, egyszemélyben hozott meg, és az utazásait is a MOB-bal fizetettte meg.

Így gazdagodott a sportpénzekből

Kulcsár 2017 és 2022 között vezette a MOB-ot, és ez idő alatt a szervezet forrásait saját előnyére fordította. Fizetése és juttatásai folyamatosan nőttek, emberei pedig ugyancsak jól jártak, miközben a magyar sport támogatása háttérbe szorult. A pénzügyi trükközések miatt végül vállalhatatlan lett a helyzete, és kénytelen volt távozni.

De miért akar visszatérni?

Kulcsár nem tanult a bukásból: legutóbb a Tisza Párt kongresszusán szólalt fel mint „szakértő”, ahol kijelentette, hogy ismét képviselné a magyar sportot.