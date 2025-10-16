Operából drámára váltott a „sértődésáriát” fújó Rost Andrea

Rost Andrea egészen addig kormánypárti volt, ameddig 2023-ban be nem bukta az Állami Operaház igazgatói posztját – írta a Facebook-oldalán Kocsis Máté.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti fralcióvezetője (Forrás: Kocsis Máté Facebook-oldala)

A Fidesz frakcióvezetője szerint az volt az a pillanat, amikor az énekesnő megvilágosodott:

Akkor hirtelen rájött, hogy ez egy szörnyű diktatúra.

A politikus kommentben hozzáfűzte, hogy a Tiszához igazolt operaénekesnő

operából drámára váltott.

„Puccini és Verdi után itt a legújabb mű: Sértődésária d-mollban” – fűzte hozzá Kocsis.

Amint azt korábban megírtuk, a szexmunkásokon kívül a szoprán hangfekvésű operaénekesnő, Rost Andrea is Magyar Péter mellé állt, de csak azután, hogy nem őt választották az Operaház főigazgatójává. Az énekesnő és a Tisza vezére többek között énekelt már együtt egy színpadon, mégpedig azon a debreceni kampányeseményen, amelyen Magyar Péter bírálta a Kossuth-díjas operaénekesnőt, hogy nem megfelelően énekel. Az Operaház vezetésére sikertelenül pályázó Rost a Hősök terén tartott tavalyi Tisza-megmozdulás után nem volt hajlandó elmondani a véleményét arról, hogy Magyar Péter a saját híveit pocskondiázta, büdösnek, büdös szájúnak nevezte őket, és a nyugdíjasokat is gúnyolta, amikor kijelentette: akiknek esetleg külföldön van a családjuk, vegyenek maguknak új gyereket, unokát.

Borítókép: Magyar Péter és Rost Andra egy színpadon (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)