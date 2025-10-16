Rendkívüli

Orbán Viktor: A Tisza csodafegyvere a nyugdíjcsökkentés, mi gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíjon

Rost AndreaKocsis MátéSértődés-áriaÁllami OperaházMagyar Péter

Operából drámára váltott a „sértődésáriát” fújó Rost Andrea

Rost Andrea egészen addig kormánypárti volt, ameddig 2023-ban be nem bukta az Állami Operaház igazgatói posztját – mutatott rá Kocsis Máté.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 16. 8:06
Fotó: Krizsán Csaba Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Rost Andrea egészen addig kormánypárti volt, ameddig 2023-ban be nem bukta az Állami Operaház igazgatói posztját – írta a Facebook-oldalán Kocsis Máté. 

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti fralcióvezetője (Forrás: Kocsis Máté Facebook-oldala)

A Fidesz frakcióvezetője szerint az volt az a pillanat, amikor az énekesnő megvilágosodott:

Akkor hirtelen rájött, hogy ez egy szörnyű diktatúra.

A politikus kommentben hozzáfűzte, hogy a Tiszához igazolt operaénekesnő 

operából drámára váltott.

„Puccini és Verdi után itt a legújabb mű: Sértődésária d-mollban” – fűzte hozzá Kocsis.

Amint azt korábban megírtuk, a szexmunkásokon kívül a szoprán hangfekvésű operaénekesnő, Rost Andrea is Magyar Péter mellé állt, de csak azután, hogy nem őt választották az Operaház főigazgatójává. Az énekesnő és a Tisza vezére többek között énekelt már együtt egy színpadon, mégpedig azon a debreceni kampányeseményen, amelyen Magyar Péter bírálta a Kossuth-díjas operaénekesnőt, hogy nem megfelelően énekel. Az Operaház vezetésére sikertelenül pályázó Rost a Hősök terén tartott tavalyi Tisza-megmozdulás után nem volt hajlandó elmondani a véleményét arról, hogy Magyar Péter a saját híveit pocskondiázta, büdösnek, büdös szájúnak nevezte őket, és a nyugdíjasokat is gúnyolta, amikor kijelentette: akiknek esetleg külföldön van a családjuk, vegyenek maguknak új gyereket, unokát.

Borítókép: Magyar Péter és Rost Andra egy színpadon (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekHadházy

Többek között…

Bayer Zsolt avatarja

…azt szeretem Francescaban, hogy ezt a cikkét is meg tudta írni úgy, hogy nem írta oda, mi is az a Hadházy.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu