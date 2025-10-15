Orbán ViktorkülönbségKocsis MátéMagyar Péter

Kocsis Máté megmutatta, mi a különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között + videó

A miniszterelnök és a Tisza-vezér közötti lényeges különbségre hívta fel a figyelmet videójában a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

Magyar Nemzet
2025. 10. 15. 13:20
„A zongora és a különbség esete” – írta a közösségi oldalán Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője szemléletes rövid videót tett közzé a közösségi oldalán

Oroszlány, 2025. május 22. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője beszél a Fidesz és a KDNP országjárása keretében tartott lakossági fórum előtti sajtótájékoztatón Oroszlányban 2025. május 22-én. MTI/Vasvári Tamás
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Érdemes lenne most már a valóságról is beszélni

– jelenti ki a felvételen Magyar Péter.

A videóban jól látszik az éles valóságbeli kontraszt: miközben Orbán Viktor miniszterelnök az egyiptomi békecsúcson az őt méltató Donald Trumppal fog kezet, Magyar Péter a járdaszegélyen pöfékelve nyomkodja a mobiltelefonját.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

 

