békepolitikaOrbán Viktoregyiptomi békecsúcsDonald Trump

Boros Bánk Levente: Ez egy bizalmi viszony Orbán Viktor és Donald Trump között

Donald Trump amerikai elnök meghívta a magyar miniszterelnököt az egyiptomi békecsúcsra, ahol nyilvánosan méltatta őt. Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója szerint a két vezető között bizalmi kapcsolat alakult ki, ami ritka a nemzetközi politikában. A szakértő elmondta, hogy Trump gesztusa Magyarország békepolitikájának és Orbán Viktor személyének is szólt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 16:11
Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)
Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, a Hamász október 13-án elengedte az összes, még fogságban lévő élő izraeli túszt és ezzel véget ért az izraeli–palesztin háború. Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump meghívta a magyar kormányfőt az egyiptomi békecsúcsra, majd beszédében hosszasan méltatta Orbán Viktort. Boros Bánk Levente a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója válaszolt lapunk kérdéseire.

Trump gesztusa Magyarország békepolitikájának és Orbán Viktor személyének is szólt
Trump gesztusa Magyarország békepolitikájának és Orbán Viktor személyének is szólt
Fotó: SUZANNE PLUNKETT / POOL

Orbán Viktor a nemzetközi reflektorfényben

A szakértő azzal kommentálta az eseményeket, hogy abból egyértelműen leszűrhető, hogy ez nem pusztán politikai vagy ideológiai közösség abból a szempontból, hogy Donald Trump és Orbán Viktor is jobboldalinak vagy konzervatívnak tekinthető. Ráadásul pusztán értékközösségről sem beszélhetünk, ami a nyugati világban gyakran jön létre két politikus vagy pártok között az aktuális érdekeknek megfelelően – és aztán fel is bomlanak, hogyha az érdekeik úgy kívánják.

Ez egy bizalmi viszony, ami egy ritka és nagy érték a politikában

– emelte ki. Mint mondta, az elnök megnyilvánulásból is ezt szűrhetjük le: Trump gesztusaiból és abból, amit mondott a nyilvánosság előtt Orbán Viktornak és Orbán Viktorról. A szakértő ezután emlékeztetett az amerikai elnök korábbi nyilatkozataira, például amikor azt mondta, hogy kikérte Magyarország miniszterelnöke véleményét az orosz–ukrán konfliktus kapcsán.

Ez akkor fordul elő, különösen az Amerikai Egyesült Államok elnöke részéről, hogyha bizalmi viszonyt ápol egy másik politikussal, esetünkben a magyar miniszterelnökkel

– összegezte. Mint mondta, nem csak a hazai politikai térben, a nemzetközi politikai térben is sokan meghökkentek az amerikai elnök kijelentésén azok közül, akik a magyar miniszterelnökkel vagy a magyar kormánnyal állnak szemben, „mert folyamatosan próbálják a nyilvánosság előtt megkérdőjelezni a Trump–Orbán kapcsolatot”. A szakértő kitért rá, hogy különösen Trump elnökké választását követően próbálkoznak ezzel, de az amerikai elnök erre időről időre rácáfol. A szakértő elmondta, hogy a tegnapi történésekről a Politico is közvetített, de

meg sem említették Orbán Viktor nevét, amikor tudósítottak az egyiptomi békecsúcsról.

Boros Bánk Levente szerint kellemetlen számukra beismerni azt, hogy „az általuk egyébként lenézett és lesajnált magyar miniszterelnök – akit minden, lehetséges eszközzel próbálnak ellehetetleníteni és kritizálni – Donald Trump személyes meghívására volt jelen ezen a békecsúcson”. Elmondta, hogy itt lényeges különbség van az ellenzéki formációk korábbi, vagy akár a mostani amerikai liberális körökből származó támogatása és Donald Trump támogatása között:

Mert itt nem arról van szó, hogy Donald Trump be akar avatkozni a magyar belpolitikába – akár pénzzel, akár más eszközökkel, mint tették ezt fű alatt korábban a demokraták  és az ő holdudvaruk – beleértve a Soros-birodalmat is – a magyar ellenzék támogatásával a korábbi választásokon, vagy akár a jövő évin is.

A szakértő kiemelte, hogy már önmagában az is beszédes, hogy Orbán Viktort a kevés európai állam- és kormányfő mellett hívta meg Donald Trump erre a békecsúcsra, mivel itt nem az történt, hogy a komplett Európai Unió minden felső vezetője, beleértve a bizottságot vagy a tagállami kormányokat, ott ült az asztalnál. Ez egy válogatott társaság volt úgy a világból, mint Európából.

Vélhetően Orbán Viktor rosszakarói részéről kevesen számítottak arra, hogy ilyen gesztust fog tenni Donald Trump, mivel a gázai konfliktusban Magyarország kisebb szerephez jutott, mint például az orosz–ukrán konfliktus esetében.

Egyrészt ez a korábban említett bizalmi kapcsolatnak volt köszönhető, valamint annak a békepolitikának, amit Orbán Viktor és a magyar kormány az ukrán–orosz konfliktus kitörésének első napjától kezdve képvisel

– hangsúlyozta, majd párhuzamot vont, hogy Donald Trump már a beiktatásától kezdve a világ konfliktusainak rendezésén dolgozik. Így ez a gesztus Magyarország békepolitikájának is szólt.

Köszönjük, Elnök úr! Megyünk tovább a béke útján!

Köszönjük, Elnök úr! Megyünk tovább a béke útján!

Posted by Orbán Viktor on Monday, October 13, 2025

Sok európai vezető vélhetően irigykedve nézte – akik nem kaptak meghívást –, hogy egy olyan kis ország, mint Magyarország ott ülhet egyáltalán az asztalnál, és azt is, hogy a fő beszédében Donald Trump ilyen hosszasan méltatta Orbán Viktort

– emelte ki, majd hozzátette, hogy „ez biztos keserű pirula lehetett az olyanoknak, mint például Manfred Weber vagy Ursula von der Leyen.”

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekháború

Brüsszelben százmilliókra zúdítanák rá a háborút

Bánó Attila avatarja

Ursula von der Leyent és az unió országainak háborúpárti vezetőit nem érdeklik a választópolgárok.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu