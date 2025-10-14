Boros Bánk Levente: Ez egy bizalmi viszony Orbán Viktor és Donald Trump között

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, a Hamász október 13-án elengedte az összes, még fogságban lévő élő izraeli túszt és ezzel véget ért az izraeli–palesztin háború. Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump meghívta a magyar kormányfőt az egyiptomi békecsúcsra, majd beszédében hosszasan méltatta Orbán Viktort. Boros Bánk Levente a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója válaszolt lapunk kérdéseire.

Trump gesztusa Magyarország békepolitikájának és Orbán Viktor személyének is szólt

Fotó: SUZANNE PLUNKETT / POOL

Orbán Viktor a nemzetközi reflektorfényben

A szakértő azzal kommentálta az eseményeket, hogy abból egyértelműen leszűrhető, hogy ez nem pusztán politikai vagy ideológiai közösség abból a szempontból, hogy Donald Trump és Orbán Viktor is jobboldalinak vagy konzervatívnak tekinthető. Ráadásul pusztán értékközösségről sem beszélhetünk, ami a nyugati világban gyakran jön létre két politikus vagy pártok között az aktuális érdekeknek megfelelően – és aztán fel is bomlanak, hogyha az érdekeik úgy kívánják.

Ez egy bizalmi viszony, ami egy ritka és nagy érték a politikában

– emelte ki. Mint mondta, az elnök megnyilvánulásból is ezt szűrhetjük le: Trump gesztusaiból és abból, amit mondott a nyilvánosság előtt Orbán Viktornak és Orbán Viktorról. A szakértő ezután emlékeztetett az amerikai elnök korábbi nyilatkozataira, például amikor azt mondta, hogy kikérte Magyarország miniszterelnöke véleményét az orosz–ukrán konfliktus kapcsán.