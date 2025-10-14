Trump Orbán Viktort méltatta, Macront szorongatta

Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy! Tudom, hogy sokan nem értenek egyet velem, de az én véleményem számít. Fantasztikus vagy. Ő egy nagyszerű vezető. Támogattam őt a legutóbbi választáson, és huszonnyolc százalékponttal nyert. Ezúttal még jobban fogjátok csinálni. Lesz még egy választás, és nagyszerűen fogjátok csinálni, és mi értékeljük ezt. Száz százalékban mögötted állunk