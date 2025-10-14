Trump a Sarm es-Sejk-i békekonferencián sorra fogadta a világ vezetőit, ám amikor Emmanuel Macron került sorra, a légkör hirtelen megváltozott. A kézfogás fél percnél is tovább tartott, s a mozdulatok inkább emlékeztettek birkózásra, mint baráti üdvözlésre, írja az Origo.
Trump Orbán Viktort méltatta, Macront szorongatta
Donald Trump és Emmanuel Macron között feszült volt a találkozó az egyiptomi Sarm es-Sejkben zajló békecsúcson. Egy profi szájról olvasó szerint a két elnök között komoly szóváltás zajlott. Trump Orbán Viktort eközben fantasztikusnak nevezte.
A mikrofonok el voltak némítva, ám a brit Mirror által megszólaltatott szájról olvasó szerint a két elnök között kemény szóváltás zajlott. A felvételen jól látható, ahogy Macron kissé zavarban van, miközben Trump szinte erőből szorítja a kezét.
Trump számonkérte a francia elnököt
A szakértő szerint Trump köszöntése után rögtön rátért a lényegre:
Örülök, hogy látom. Szóval, akkor egyetértett?
Macron visszakérdezett:
Ezt most komolyan mondja?
Trump azonban nem hagyta annyiban:
Rendben, de tudni akarom, miért bántott meg engem. Tudom, mit tett. Én itt éppen békét kötök.
A francia elnök bocsánatkérően válaszolt:
Sajnálom.
A feszültség azonban nem oldódott. Trump még erősebben megszorította Macron kezét, mire a francia elnök jelezte:
Beszéljük meg ezt négyszemközt.
Trump végül ennyit mondott:
Csak a többieket bántottam meg.
Macron higgadtan zárta le a rövid párbeszédet:
Meglátjuk, mi lesz.
Palesztina elismerése állhat a háttérben
A feszült jelenet mögött politikai nézetkülönbségek állnak. Macron a spanyol és a brit kormányfővel együtt elsőként ismerte el hivatalosan Palesztinát, amit Washingtonban sokan a Hamász terrortámadásának hallgatólagos legitimálásaként értékeltek. Trump nyíltan bírálta a döntést, „a terror jutalmazásának” nevezve azt.
A francia államfő emellett kétségbe vonta a Trump által tető alá hozott gázai békemegállapodás tartósságát – ez pedig tovább növelte az amerikai elnök indulatait.
A Sarm es-Sejk-i konferencián mintegy húsz ország vezetője vett részt, köztük Orbán Viktor magyar miniszterelnök is.
Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy! Tudom, hogy sokan nem értenek egyet velem, de az én véleményem számít. Fantasztikus vagy. Ő egy nagyszerű vezető. Támogattam őt a legutóbbi választáson, és huszonnyolc százalékponttal nyert. Ezúttal még jobban fogjátok csinálni. Lesz még egy választás, és nagyszerűen fogjátok csinálni, és mi értékeljük ezt. Száz százalékban mögötted állunk
– fogalmazott az Egyesült Államok elnöke, aki azt is kiemelte, a közel-keleti béketerv aláírására azokat hívták meg, akik sokat tettek a béke előmozdításáért.
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Emmanuel Macron francia elnök a gázai csúcstalálkozón Sarm es-Sejkben, 2025. október 13-án (Fotó: AFP/Evan Vucci)
