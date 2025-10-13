Szabadok az izraeli túszok, véget ért a szenvedésük + videó

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump élő közvetítésben követte az izraeli túszok Gázából történő szabadon engedését az Air Force One fedélzetéről, miközben Izraelbe tartott egy villámlátogatásra – közölte a Fehér Ház sajtótitkára, Karoline Leavitt. A héber nyelvű médiumok beszámolói szerint a Hamász által fogva tartott utolsó 13 élő túszt is átadták a Vöröskeresztnek. Ez azt jelenti, hogy a Hamász már nem tart fogva egyetlen túszt sem. Az Izraeli Védelmi Erők és a Vöröskereszt egyelőre nem adtak ki hivatalos közleményt az átadás végeztével. A terrorszervezetnél van még 28 túsz holtteste, közülük néhányat még a mai nap folyamán kívánnak Izraelnek átadni – írja a The Times of Israel.

Szabadok az izraeli túszok, véget ért a szenvedésük. Fotó: Anadolu/Abed Rahim Khatib

Korábban írtunk róla, hogy Donald Trump amerikai elnök megérkezett Izraelbe, a Ben Gurion repülőtéren szállt le, ahol már izgatott tömeg várta. Eközben hét izraeli túsz hazatért a Gázai övezetből, de a Vöröskereszt konvoja további túszok átvételére indult, a családok pedig a hosszú várakozás után először találkozhatnak szeretteikkel.