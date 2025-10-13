HamászGázai övezetizraeli túszDonald Trump

Szabadok az izraeli túszok, véget ért a szenvedésük + videó

A héber sajtó jelentése szerint lezárult az évek óta tartó izraeli túszdráma és már csak 28 túsz holttestének átadása maradt hátra. A Hamász átadta a Vöröskeresztnek az utolsó 13 izraeli túszt.

2025. 10. 13. 10:38
Régóta várt pillant vált valóra Izraelben
Régóta várt pillant vált valóra Izraelben Fotó: MENAHEM KAHANA Forrás: AFP
Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump élő közvetítésben követte az izraeli túszok Gázából történő szabadon engedését az Air Force One fedélzetéről, miközben Izraelbe tartott egy villámlátogatásra – közölte a Fehér Ház sajtótitkára, Karoline Leavitt. A héber nyelvű médiumok beszámolói szerint a Hamász által fogva tartott utolsó 13 élő túszt is átadták a Vöröskeresztnek. Ez azt jelenti, hogy a Hamász már nem tart fogva egyetlen túszt sem. Az Izraeli Védelmi Erők és a Vöröskereszt egyelőre nem adtak ki hivatalos közleményt az átadás végeztével. A terrorszervezetnél van még 28 túsz holtteste, közülük néhányat még a mai nap folyamán kívánnak Izraelnek átadni – írja a The Times of Israel.

Szabadok az izraeli túszok, véget ért a szenvedésük
Szabadok az izraeli túszok, véget ért a szenvedésük. Fotó: Anadolu/Abed Rahim Khatib

Korábban írtunk róla, hogy Donald Trump amerikai elnök megérkezett Izraelbe, a Ben Gurion repülőtéren szállt le, ahol már izgatott tömeg várta. Eközben hét izraeli túsz hazatért a Gázai övezetből, de a Vöröskereszt konvoja további túszok átvételére indult, a családok pedig a hosszú várakozás után először találkozhatnak szeretteikkel.

Az első hét izraeli túsz szabadon engedése

Borítókép: Régóta várt pillant vált valóra Izraelben (Fotó: AFP)

