Hétfőn New Yorkban, az ENSZ Közgyűlése idején tartandó egyik konferencián Franciaországgal együtt tíz ország döntött úgy, hogy elismeri a palesztin államot – mondta Emmanuel Macron elnök tanácsadója a sajtónak egy háttérbeszélgetésen. Franciaországon kívül, amely a kezdeményezője az elismerésnek, Andorra, Ausztrália, Belgium, Kanada, Luxemburg, Portugália, Málta, az Egyesült Királyság és San Marino – jelezte a tanácsadó.

Emmanuel Macron New York-i idő szerint hétfő délután 3 órakor tartandó beszédében hivatalosan is elismeri a palesztin államot (Fotó: AFP)

Emmanuel Macron hétfőn hivatalosan is elismeri a palesztin államot

Emmanuel Macron New York-i idő szerint hétfő délután három órakor tartandó beszédében hivatalosan is elismeri a palesztin államot a konferencián, amelyet Mohammed bin Szalmán szaúdi trónörökössel közösen vezet. Utóbbi a legfrissebb információink szerint videókonferencián fog részt venni – közölte egy francia forrás az AFP hírügynökséggel.

Izrael folyamatosan tiltakozik az elismerés ellen. A zsidó állam szerint ez ugyanis a Hamászt, a palesztin iszlamista terrorszervezet jutalmazná, amely 2023. október 7-én merényletet hajtott végre izraeli területen.

Izraeli vezetők nyíltan is megfenyegették Franciaországot diplomáciai megtorlással, de Ciszjordánia annektálásával is, amelyet Izrael 1967 óta tart megszállva.