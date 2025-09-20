Rendkívüli

Franciaországgal együtt tíz ország döntött úgy, hogy elismeri a palesztin államot

A francia elnökség péntek este jelezte, hogy a megszállt Ciszjordánia annektálása, amellyel egyes izraeli vezetők fenyegetnek, egyértelmű vörös vonalat jelent. Ez a fenyegetés akkor lépne életbe, ha Franciaország és más országok elismernék a palesztin államot.

2025. 09. 20. 17:47
Emmanuel Macron francia elnök Fotó: ELIOT BLONDET Forrás: POOL
Hétfőn New Yorkban, az ENSZ Közgyűlése idején tartandó egyik konferencián Franciaországgal együtt tíz ország döntött úgy, hogy elismeri a palesztin államot – mondta Emmanuel Macron elnök tanácsadója a sajtónak egy háttérbeszélgetésen. Franciaországon kívül, amely a kezdeményezője az elismerésnek, Andorra, Ausztrália, Belgium, Kanada, Luxemburg, Portugália, Málta, az Egyesült Királyság és San Marino – jelezte a tanácsadó. 

Emmanuel Macron New York-i idő szerint hétfő délután 3 órakor tartandó beszédében hivatalosan is elismeri a palesztin államot
Emmanuel Macron New York-i idő szerint hétfő délután 3 órakor tartandó beszédében hivatalosan is elismeri a palesztin államot (Fotó: AFP)

Emmanuel Macron hétfőn hivatalosan is elismeri a palesztin államot 

Emmanuel Macron New York-i idő szerint hétfő délután három órakor tartandó beszédében hivatalosan is elismeri a palesztin államot a konferencián, amelyet Mohammed bin Szalmán szaúdi trónörökössel közösen vezet. Utóbbi a legfrissebb információink szerint videókonferencián fog részt venni – közölte egy francia forrás az AFP hírügynökséggel. 

Izrael folyamatosan tiltakozik az elismerés ellen. A zsidó állam szerint ez ugyanis a Hamászt, a palesztin iszlamista terrorszervezet jutalmazná, amely 2023. október 7-én merényletet hajtott végre izraeli területen.

Izraeli vezetők nyíltan is megfenyegették Franciaországot diplomáciai megtorlással, de Ciszjordánia annektálásával is, amelyet Izrael 1967 óta tart megszállva. 

A mi napirendünk pozitív. Nem a megtorlás és a viszontmegtorlás napirendje. Mi a békére törekszünk. Ugyanakkor Ciszjordánia annektálása egyértelmű vörös vonal

– hangsúlyozta az elnöki tanácsadó az esetleges izraeli megtorlási intézkedésekre utalva. Ez nyilvánvalóan az ENSZ határozatainak a lehető legrosszabb megsértése – hívta fel a figyelmet. Ugyanakkor kiemelte, hogy ez mindeddig nem nyert megerősítést és nem valósult meg. 

A legfontosabb, hogy jelenleg minden lehetséges intézkedést megtegyünk a kétállami megoldás megőrzése érdekében. Nyilvánvaló, hogy Ciszjordánia annektálása az egyik olyan intézkedés lenne, amely a legkomolyabban veszélyeztetné ezt a perspektívát

– figyelmeztetett az államfő környezete. 

Franciaország továbbra is meg akarja győzni az izraelieket, történelmileg, valamint megkérdőjelezhetetlen és vitathatatlan barátságunk okán legközelebb álló partnereinket, a lépés helyességéről – hangsúlyozta ugyanez a forrás. 

Péntek este Emmanuel Macron egy X-en közzétett üzenetben jelezte, hogy tárgyalt Mahmúd Abbásszal, a Palesztin Nemzeti Hatóság elnökével, és megismételte neki azon szándékát, hogy elismeri a palesztin államot. 

Az elismerés egy, a régióra vonatkozó átfogó béketerv részét képezi, amelynek célja, hogy megfeleljen az izraeliek és a palesztinok biztonságra és békére irányuló törekvéseinek. 

Emlékeztettem a Palesztin Hatóságnak támasztott követeléseinkre, és Abbász elnök megismételte, hogy eltökélt abban, hogy végrehajtja a palesztin kormányzás megújításához és a jövőbeli palesztin állam stabilizálásának kihívásaihoz szükséges reformokat. Franciaország továbbra is támogatni fogja a palesztin hatóságokat ezen az úton. Gondoskodni fogunk arról, hogy ezeket a kötelezettségvállalásokat betartsák, az egész térség biztonsága és stabilitása érdekében – tette hozzá a köztársasági elnök. 

Eközben a francia zsidó szervezetek képviselői és francia közéleti személyiségek pénteken közzétett nyílt levelükben felszólították Emmanuel Macron elnököt, hogy a palesztin állam elismerését kösse a túszok szabadon bocsátásához és a Hamász felszámolásához. 

Csak ezen az áron, és kizárólag ezen az áron járulhat ez a gesztus hozzá a békéhez. Ellenkező esetben ez erkölcsi kapituláció lenne a terrorizmus előtt

– fogalmazott Yonathan Arfi, a Franciaországi Zsidó Intézmények Képviseleti Tanácsának (CRIF) elnöke, Elie Korchia, a Központi Konzisztórium elnöke, Haim Korsia, Franciaország főrabbija és Ariel Goldmann, az Egyesített Zsidó Szociális Alap elnöke. 

A Le Figaro című napilapban közzétett levél aláírói ünnepélyesen arra kérték az államfőt, hogy jelentse ki, hogy ez az elismerés csak a túszok szabadon bocsátása és a Hamász felszámolása után lép hatályba. Ellenkező esetben ez az elismerés sem a palesztin civileket, sem a túszok szabadon bocsátását nem fogja segíteni – vélik az aláírók, akik minden erejükkel a közel-keleti békéért emelnek szót. 

Tudjuk, hogy nem ez az ön szándéka, mégis a holnapi elismerést, még mielőtt az ön által megfogalmazott feltételek teljesülnének, a Hamász szimbolikus győzelmeként lehetne értelmezni, ami csak tovább súlyosbítaná a palesztinokra nehezedő gyilkos szorítást – olvasható a nyílt levélben. Az aláírók között szerepel többi között Charlotte Gainsbourg és Philippe Torreton színészek, Bernard-Henri Lévy és Raphael Enthoven filozófusok, valamint Alain Minc közgazdász. 

A Hamász által Izraelben 2023-ban végrehajtott terrortámadás során elrabolt 251 ember közül 47-et még mindig Gázában tartanak fogva, közülük 25-öt az izraeli hadsereg halottnak nyilvánított.

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: AFP)

