A háború beszüntetéséért és a túszok szabadon bocsátásáért szólaltak fel keresztény egyházi vezetők Gázában

Arra kérte a nemzetközi közösséget a palesztin lakosságú Gázai övezetben tartózkodó két magas rangú keresztény egyházi vezető kedden, hogy tegyen lépéseket a háború mielőbbi beszüntetéséért és az ott őrzött izraeli túszok szabadon engedéséért. Ugyanezzel a céllal Izraelben ismét országszerte tüntetéseket tartottak.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 27. 6:01
A háború befejezését és a Gázában fogva tartott izraeli túszok szabadon bocsátásáról szóló megállapodás megkötését követelték Izraelben (Fotó: AFP)
A július közepe óta az övezetben tartózkodó Pierbattista Pizzaballa jeruzsálemi latin pátriárka és III. Teofil jeruzsálemi görög ortodox pátriárka közös közleményt adott ki, amelyben úgy fogalmaztak: „Itt az ideje megtörni az erőszak spirálját, véget vetni a háborúnak, és a nép közös javának szolgálatát helyezni a középpontba.”

 

Tiltakozók gyűlnek össze zászlókkal egy tüntetésen, amelyet a 2023 októberében a Gázai övezetben fogságba ejtett izraeli túszok családjai szerveztek, és amelyen a túszok szabadon bocsátását és a Hamász elleni háborúban a tűzszünetet követelik, Tel-Avivban, 2025. augusztus 26-án (Fotó: AFP)
Tiltakozók gyűlnek össze zászlókkal egy tüntetésen Tel-Avivban, 2025. augusztus 26-án, amelyet a 2023 októberében a Gázai övezetben fogságba ejtett izraeli túszok családjai szerveztek, és amelyen a túszok szabadon bocsátását és a Hamász elleni háborúban a tűzszünetet követelik. Fotó: AFP

A két pátriárka úgy vélte, hogy a Gázaváros kiürítésére vonatkozó izraeli tervek több százezer civil életét veszélyeztetnék. Bejelentették, hogy a városban maradnak, és továbbra is támogatják az egyházi intézményekben menedéket kereső civileket. 
Azt írták, hogy a város elhagyása sokaknak halálos ítélettel érne fel, mert a görög ortodox Szent Porfíriosz-templomban és a katolikus Szent Család-templomban oltalmat találó gyermekek, idősek és betegek közül sokan legyengült állapotban vannak.

Izraelben kedden is a konfliktus lezárását és a túszok kiszabadítását sürgető tiltakozó akciókat tartottak, sok helyütt útlezárásokkal bénították meg a közlekedést, miután a túszokat és az eltűnt hozzátartozókat támogató fórum újabb megmozdulásokat hirdetett „Izrael egységben” jelszóval.

A palesztin fegyveresek izraeli közlés szerint jelenleg még mintegy ötven túszt tartanak fogva a Gázai övezetben. 
Az este folyamán a szervezők becslései szerint nagyjából 350 ezren tüntettek Tel-Aviv központjában, szintén a háború végét és a túszok szabadon engedését követelve. 

Több mint 350 ezer ember a tüntetésen (…) világos üzenetet küldött: a kormánynak alá kell írnia az asztalon lévő megállapodást. Az egész nemzet a háború végét és az összes túsz visszatérését követeli

 – áll a szervezők közleményében.
 

