A háború beszüntetéséért és a túszok szabadon bocsátásáért szólaltak fel keresztény egyházi vezetők Gázában

A július közepe óta az övezetben tartózkodó Pierbattista Pizzaballa jeruzsálemi latin pátriárka és III. Teofil jeruzsálemi görög ortodox pátriárka közös közleményt adott ki, amelyben úgy fogalmaztak: „Itt az ideje megtörni az erőszak spirálját, véget vetni a háborúnak, és a nép közös javának szolgálatát helyezni a középpontba.”

Tiltakozók gyűlnek össze zászlókkal egy tüntetésen Tel-Avivban, 2025. augusztus 26-án, amelyet a 2023 októberében a Gázai övezetben fogságba ejtett izraeli túszok családjai szerveztek, és amelyen a túszok szabadon bocsátását és a Hamász elleni háborúban a tűzszünetet követelik. Fotó: AFP

A két pátriárka úgy vélte, hogy a Gázaváros kiürítésére vonatkozó izraeli tervek több százezer civil életét veszélyeztetnék. Bejelentették, hogy a városban maradnak, és továbbra is támogatják az egyházi intézményekben menedéket kereső civileket.

Azt írták, hogy a város elhagyása sokaknak halálos ítélettel érne fel, mert a görög ortodox Szent Porfíriosz-templomban és a katolikus Szent Család-templomban oltalmat találó gyermekek, idősek és betegek közül sokan legyengült állapotban vannak.