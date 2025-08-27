Még meg sem alakult, de máris politikai támadások kereszttüzében áll az AfD új ifjúsági szervezete. A tervek szerint november végén tartandó alakuló kongresszust megelőzően baloldali csoportok készülnek utcai megmozdulásokra, amelyek kapcsán a rendőrség már most figyelmeztetést adott ki.
AfD ifjúsági szervezet alakulása miatt tombol a baloldal
Bár még meg sem alakult az új jobboldali ifjúsági szervezet, a baloldali aktivisták máris készülnek a fellépésre. A rendőrség szerint az AfD ifjúsági szervezete elleni tervezett tüntetések kockázatot jelentenek a közrendre nézve, ezért nyugalomra intik a demonstrálókat.
A közép-hesseni rendőrfőnök, Torsten Krückemeier pénteken nyilatkozatban szólította fel a demonstrálókat a békés viselkedésre. Mint fogalmazott:
Aki az erőszakhoz nyúl, az elhagyja közös értékeink alapját, semmibe veszi az alaptörvényt, és ezzel mindannyiunkat veszélyeztet.
Krückemeier azt is hangsúlyozta, hogy minden, a tüntetések során elhangzó erőszakos felhívást úgy kezelnek majd, mint ha az a helyszínen szolgálatot teljesítő rendőrök elleni felhívás lenne. A rendőrség szerint Giessen városa olyan hely kell hogy maradjon, ahol a politikai viták szavakkal, nem pedig ököllel zajlanak.
AfD-ellenes erőszakhullámtól tartanak
A megmozdulásokat többek között a Widersetzen nevű baloldali csoport szervezi, amely közleményében azt írta:
Számtalan ember fog összegyűlni a giesseni csarnokhoz vezető utak mentén, az összetartozás és sokszínűség ünnepét fogjuk tartani, és lehetetlenné tesszük az AfD ifjúsági szervezetének megalakulását.
A csoport már korábban is szerepet vállalt az AfD országos kongresszusa elleni fellépésekben Riesa városában, ahol a januári eseményen szélsőbaloldali demonstrálók politikusokat és rendőröket is megtámadtak. Akkor az AfD több vezetője, köztük Alice Weidel is csak nehézségek árán jutott el a helyszínre, mivel az aktivisták útzárakkal akadályozták meg a rendezvény megközelítését, több rendőrségi kordont is áttörtek, és sok demonstráló maszkot viselt.
A mostani alakuló ülés egy új kezdetet jelentene az AfD számára, miután a korábbi ifjúsági szervezet, a Junge Alternative néhány hónappal a riesai kongresszus után feloszlott.
Az új szervezet az eddigiektől eltérően szorosabban kapcsolódik majd a párthoz, tagjai kizárólag AfD-párttagok lehetnek. A szervezet élére a hírek szerint Jean-Pascal Hohm, brandenburgi tartományi képviselő és korábbi JA-vezető kerülhet. A név és a struktúra véglegesítéséről a tervek szerint november végén születik döntés – ha a baloldali nyomás nem akadályozza meg ismét a demokratikus szerveződés jogát.
Borítókép: Az AfD új ifjúsági szervezete ellen már a megalakulása előtt demonstrációkat szerveznek (Fotó: AFP)
