Rendkívüli

Visszaerősödött a Fidesz a nyáron, újra jelentősebb az előnye a Tiszával szemben

afdbaloldali tüntetésifjúsági szervezet

AfD ifjúsági szervezet alakulása miatt tombol a baloldal

Bár még meg sem alakult az új jobboldali ifjúsági szervezet, a baloldali aktivisták máris készülnek a fellépésre. A rendőrség szerint az AfD ifjúsági szervezete elleni tervezett tüntetések kockázatot jelentenek a közrendre nézve, ezért nyugalomra intik a demonstrálókat.

Wiedermann Béla
2025. 08. 27. 5:20
Az AfD új ifjúsági szervezete ellen már a megalakulása előtt demonstrációkat szerveznek.
Az AfD új ifjúsági szervezete ellen már a megalakulása előtt demonstrációkat szerveznek. Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Még meg sem alakult, de máris politikai támadások kereszttüzében áll az AfD új ifjúsági szervezete. A tervek szerint november végén tartandó alakuló kongresszust megelőzően baloldali csoportok készülnek utcai megmozdulásokra, amelyek kapcsán a rendőrség már most figyelmeztetést adott ki.

Jean-Pascal Hohm vezetheti az új AfD ifjúsági szervezetet, amely már megalakulása előtt baloldali támadások célpontjává vált Gießenben.
Jean-Pascal Hohm vezetheti az új AfD ifjúsági szervezetet, amely már megalakulása előtt baloldali támadások célpontjává vált Giessenben. Fotó: AFP

A közép-hesseni rendőrfőnök, Torsten Krückemeier pénteken nyilatkozatban szólította fel a demonstrálókat a békés viselkedésre. Mint fogalmazott: 

Aki az erőszakhoz nyúl, az elhagyja közös értékeink alapját, semmibe veszi az alaptörvényt, és ezzel mindannyiunkat veszélyeztet.

Krückemeier azt is hangsúlyozta, hogy minden, a tüntetések során elhangzó erőszakos felhívást úgy kezelnek majd, mint ha az a helyszínen szolgálatot teljesítő rendőrök elleni felhívás lenne. A rendőrség szerint Giessen városa olyan hely kell hogy maradjon, ahol a politikai viták szavakkal, nem pedig ököllel zajlanak.

AfD-ellenes erőszakhullámtól tartanak

A megmozdulásokat többek között a Widersetzen nevű baloldali csoport szervezi, amely közleményében azt írta: 

Számtalan ember fog összegyűlni a giesseni csarnokhoz vezető utak mentén, az összetartozás és sokszínűség ünnepét fogjuk tartani, és lehetetlenné tesszük az AfD ifjúsági szervezetének megalakulását.

A csoport már korábban is szerepet vállalt az AfD országos kongresszusa elleni fellépésekben Riesa városában, ahol a januári eseményen szélsőbaloldali demonstrálók politikusokat és rendőröket is megtámadtak. Akkor az AfD több vezetője, köztük Alice Weidel is csak nehézségek árán jutott el a helyszínre, mivel az aktivisták útzárakkal akadályozták meg a rendezvény megközelítését, több rendőrségi kordont is áttörtek, és sok demonstráló maszkot viselt.

A mostani alakuló ülés egy új kezdetet jelentene az AfD számára, miután a korábbi ifjúsági szervezet, a Junge Alternative néhány hónappal a riesai kongresszus után feloszlott. 

Az új szervezet az eddigiektől eltérően szorosabban kapcsolódik majd a párthoz, tagjai kizárólag AfD-párttagok lehetnek. A szervezet élére a hírek szerint Jean-Pascal Hohm, brandenburgi tartományi képviselő és korábbi JA-vezető kerülhet. A név és a struktúra véglegesítéséről a tervek szerint november végén születik döntés – ha a baloldali nyomás nem akadályozza meg ismét a demokratikus szerveződés jogát.

Borítókép: Az AfD új ifjúsági szervezete ellen már a megalakulása előtt demonstrációkat szerveznek (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekTisza Párt

Egy idomított csimpánz gondolatai

Felföldi Zoltán avatarja

A városi íróasztal-szakértők a vidéki problémák beazonosítására is képtelenek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu