AfD ifjúsági szervezet alakulása miatt tombol a baloldal

AfD-ellenes erőszakhullámtól tartanak

A megmozdulásokat többek között a Widersetzen nevű baloldali csoport szervezi, amely közleményében azt írta:

Számtalan ember fog összegyűlni a giesseni csarnokhoz vezető utak mentén, az összetartozás és sokszínűség ünnepét fogjuk tartani, és lehetetlenné tesszük az AfD ifjúsági szervezetének megalakulását.

A csoport már korábban is szerepet vállalt az AfD országos kongresszusa elleni fellépésekben Riesa városában, ahol a januári eseményen szélsőbaloldali demonstrálók politikusokat és rendőröket is megtámadtak. Akkor az AfD több vezetője, köztük Alice Weidel is csak nehézségek árán jutott el a helyszínre, mivel az aktivisták útzárakkal akadályozták meg a rendezvény megközelítését, több rendőrségi kordont is áttörtek, és sok demonstráló maszkot viselt.