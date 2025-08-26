Az osztrák állami forrásokra támaszkodó civil szervezetek (NGO-k) névsora folyamatosan bővül, és ezzel együtt a bírálatok is egyre erőteljesebbek. Az osztrák központú Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit (ZARA) az elérhető iratok szerint 2019 és 2024 között csaknem egymillió eurót kapott támogatásként – számolt be róla az Origo.
NGO-jelentés miatt robbant ki vita Bécsben
A ZARA nevű osztrák civil szervezet 2019 és 2024 között csaknem egymillió eurót kapott az osztrák államtól támogatásként. Az NGO évente nyilvánosságra hozza a rasszizmusról szóló beszámolóját, ám ezek egyre gyakrabban váltanak ki vitákat. Egy bécsi ÖVP-s politikus úgy véli, hogy a dokumentum nem különíti el a komoly eseteket a kisebb súrlódásoktól, ezért az adatok félrevezetők.
Kritikát kapott az NGO a bécsi városi tanácstól
A bécsi városi tanácsban Caroline Hungerländer, az ÖVP politikusa már tavaly kijelentette, miért nem tudják támogatni a ZARA-jelentés finanszírozását. Fő kifogása szerint a dokumentum nem különíti el a komoly ügyeket az apró vitáktól, hanem minden bejelentést automatikusan rasszista esetként kezel. Hungerländer a jelentés nyelvezetét is támadta, mivel a szervezet a „fehér” szót dőlt betűvel emeli ki, a politikus szerint ezzel jelezve vele társadalmi és politikai előnyöket.
Ez számomra maga a rasszizmus: minden fehér emberhez hatalmat társítani, függetlenül a személyes háttértől
– hangsúlyozta a képviselő, aki veszélyes identitáspolitikát emlegetett. A ZARA 2024-ben 1647 rasszizmushoz kapcsolódó esetet gyűjtött össze: ebből 1009 online (61 százalék), 638 pedig offline (39 százalék) valósult meg.
A beszámoló szerint az online ügyek nagy részét tanúk jelentették – tízből nyolcat –, míg az offline környezetben történő eseteknél jellemzőbb, hogy az áldozatok maguk fordulnak a szervezethez. Kritikusok szerint a ZARA minden bejelentést beleszámolt a statisztikába, így az apróságok ugyanúgy beleszámítottak a statisztikába, mint a súlyos esetek, ami torzíthatja az összképet.
Korábban arról is beszámoltunk, hogy ugyanazok a globalista NGO-k állnak az ukrán álcivilek és Magyar Péterék mögött.
Borítókép: Emberek az utcán Bécsben (Fotó: AFP)
