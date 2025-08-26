Rendkívüli

Tapsikolva ünnepli Magyar Péterék adóemelési tervét az egyik vidéki Tisza-sziget oldala

NGO-jelentés miatt robbant ki vita Bécsben

A ZARA nevű osztrák civil szervezet 2019 és 2024 között csaknem egymillió eurót kapott az osztrák államtól támogatásként. Az NGO évente nyilvánosságra hozza a rasszizmusról szóló beszámolóját, ám ezek egyre gyakrabban váltanak ki vitákat. Egy bécsi ÖVP-s politikus úgy véli, hogy a dokumentum nem különíti el a komoly eseteket a kisebb súrlódásoktól, ezért az adatok félrevezetők.

2025. 08. 26. 20:07
Emberek az utcán Bécsben (Fotó: AFP) Fotó: ALEX HALADA Forrás: APA-PictureDesk
Az osztrák állami forrásokra támaszkodó civil szervezetek (NGO-k) névsora folyamatosan bővül, és ezzel együtt a bírálatok is egyre erőteljesebbek. Az osztrák központú Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit (ZARA) az elérhető iratok szerint 2019 és 2024 között csaknem egymillió eurót kapott támogatásként – számolt be róla az Origo.

Lebukott egy osztrák NGO, a ZARA
Lebukott egy osztrák NGO, a ZARA. Fotó: Anadolu Agency/Askin Kiyagan

Kritikát kapott az NGO a bécsi városi tanácstól

A bécsi városi tanácsban Caroline Hungerländer, az ÖVP politikusa már tavaly kijelentette, miért nem tudják támogatni a ZARA-jelentés finanszírozását. Fő kifogása szerint a dokumentum nem különíti el a komoly ügyeket az apró vitáktól, hanem minden bejelentést automatikusan rasszista esetként kezel. Hungerländer a jelentés nyelvezetét is támadta, mivel a szervezet a „fehér” szót dőlt betűvel emeli ki, a politikus szerint ezzel jelezve vele társadalmi és politikai előnyöket.

Ez számomra maga a rasszizmus: minden fehér emberhez hatalmat társítani, függetlenül a személyes háttértől

 – hangsúlyozta a képviselő, aki veszélyes identitáspolitikát emlegetett. A ZARA 2024-ben 1647 rasszizmushoz kapcsolódó esetet gyűjtött össze: ebből 1009 online (61 százalék), 638 pedig offline (39 százalék) valósult meg.

A beszámoló szerint az online ügyek nagy részét tanúk jelentették – tízből nyolcat –, míg az offline környezetben történő eseteknél jellemzőbb, hogy az áldozatok maguk fordulnak a szervezethez. Kritikusok szerint a ZARA minden bejelentést beleszámolt a statisztikába, így az apróságok ugyanúgy beleszámítottak a statisztikába, mint a súlyos esetek, ami torzíthatja az összképet.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy ugyanazok a globalista NGO-k állnak az ukrán álcivilek és Magyar Péterék mögött.

Borítókép: Emberek az utcán Bécsben (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekPlútó

Ne bántsátok Herczeg Márkot!

Bayer Zsolt avatarja

Neki ennyi maradt.

