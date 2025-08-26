NGO-jelentés miatt robbant ki vita Bécsben

Kritikát kapott az NGO a bécsi városi tanácstól

A bécsi városi tanácsban Caroline Hungerländer, az ÖVP politikusa már tavaly kijelentette, miért nem tudják támogatni a ZARA-jelentés finanszírozását. Fő kifogása szerint a dokumentum nem különíti el a komoly ügyeket az apró vitáktól, hanem minden bejelentést automatikusan rasszista esetként kezel. Hungerländer a jelentés nyelvezetét is támadta, mivel a szervezet a „fehér” szót dőlt betűvel emeli ki, a politikus szerint ezzel jelezve vele társadalmi és politikai előnyöket.

Ez számomra maga a rasszizmus: minden fehér emberhez hatalmat társítani, függetlenül a személyes háttértől

– hangsúlyozta a képviselő, aki veszélyes identitáspolitikát emlegetett. A ZARA 2024-ben 1647 rasszizmushoz kapcsolódó esetet gyűjtött össze: ebből 1009 online (61 százalék), 638 pedig offline (39 százalék) valósult meg.