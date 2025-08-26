Rendkívüli

Több százezer forintot buknának havonta az orvosok is, ha megvalósulna Magyar Péter terve

Jönnek az uniós források Magyarországra

A XIII. században épült simontornyai vár környezetében új fogadóépületet, parkolókat és interaktív kiállítótereket adtak át. A fejlesztés uniós forrásokból valósult meg, és nemcsak a turizmust, hanem a helyi közösséget is erősíti. A beruházás jól példázza, hogy a dél-dunántúli térség is új lendületet kaphat a célzott támogatásoknak köszönhetően.

2025. 08. 26.
Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter beszédet mond a simontornyai vár környéke európai uniós támogatással megvalósult turisztikai fejlesztéseinek átadásán 2025. augusztus 26-án. Fotó: Kiss Dániel Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Magyarországra érkeznek az uniós források – jelentette ki Navracsics Tibor Simontornyán, a felújított vár környezetének átadásán. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter szerint miközben sokan azt ígérik, majd hazahozzák ezeket a támogatásokat, addig szinte minden nap újabb és újabb beruházást adnak át, amelyek mögött uniós pénz áll.

Navracsics Tibor szerint folyamatosan érkeznek az uniós források Magyarországra. A simontornyai vár környezetét is európai pénzből fejlesztették.
Navracsics Tibor szerint folyamatosan érkeznek az uniós források Magyarországra. A simontornyai vár környezetét is európai pénzből fejlesztették. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Kiss Dániel 

Uniós forrásokból valósulnak meg a fejlesztések

A miniszter elmondta, a napokban egy 200 milliárd forintos csomag érkezett Brüsszelből, amely újabb fejlesztéseket tesz lehetővé. Ezek révén Magyarország egyre versenyképesebbé válik – tette hozzá. 

Navracsics Tibor hangsúlyozta, hogy hisznek abban: hazánk ereje egyben az Európai Unió ereje is, így az uniós forrásokból megvalósuló beruházások nemcsak helyben, hanem regionálisan és európai szinten is hasznot hoznak.

A simontornyai vár környékén megvalósult projekt 320 millió forintból épült fel, fogadóépülettel, parkolókkal, zöldfelületekkel és információs táblákkal. 

A turisták virtuális bemutatók és egy háromdimenziós rekonstrukció segítségével ismerhetik meg a város múltját.

A helyszínen Simontornya polgármestere, Torma József is beszédet mondott, aki szerint az épített örökség lehetőség és felelősség egyszerre. Hangsúlyozta, hogy a cél egy ízléses, természetközeli, a múltjához méltó város felépítése.

Hatékony felhasználás

Navracsics Tibor emlékeztetett: Magyarország hagyományosan a legjobb uniósforrás-felhasználók között van, mind a lehívás, mind a hasznosulás tekintetében.

 Az előző két költségvetési ciklusban az első helyen álltunk, és most is az élbolyhoz tartozunk – mondta.

A 2027-es pénzügyi időszak végén céljuk, hogy ismét az élmezőnyben végezzen az ország. 

A miniszter szerint a hazai eljárások gyorsak és hatékonyak, és a helyi közösségek érdekeit is figyelembe veszik.

Új lendületet kap a Dél-Dunántúl

Navracsics Tibor szerint az utóbbi időszakban a Dél-Dunántúl, amely évszázadokon keresztül a nemzetgazdaság egyik oszlopa volt, kevesebb figyelmet kapott, mint az ország más térségei. Éppen ezért hangsúlyozta:

Kicsit több figyelmet kell szánnunk a dél-dunántúli térségnek is az elkövetkező időszakokban.

Ezt a figyelmet jól példázza a mostani simontornyai fejlesztés is, amely nemcsak gazdasági, hanem identitáserősítő beruházás. 

A város hírét viszi a régióban, az országban, és akár Európában is – hangsúlyozta a miniszter.

A cél, hogy a térség ismét gazdasági bázissá váljon, és saját lábára tudjon állni – részben az uniós források segítségével.

