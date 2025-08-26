Jönnek az uniós források Magyarországra

Uniós forrásokból valósulnak meg a fejlesztések

A miniszter elmondta, a napokban egy 200 milliárd forintos csomag érkezett Brüsszelből, amely újabb fejlesztéseket tesz lehetővé. Ezek révén Magyarország egyre versenyképesebbé válik – tette hozzá.

Navracsics Tibor hangsúlyozta, hogy hisznek abban: hazánk ereje egyben az Európai Unió ereje is, így az uniós forrásokból megvalósuló beruházások nemcsak helyben, hanem regionálisan és európai szinten is hasznot hoznak.

A simontornyai vár környékén megvalósult projekt 320 millió forintból épült fel, fogadóépülettel, parkolókkal, zöldfelületekkel és információs táblákkal.

A turisták virtuális bemutatók és egy háromdimenziós rekonstrukció segítségével ismerhetik meg a város múltját.

A helyszínen Simontornya polgármestere, Torma József is beszédet mondott, aki szerint az épített örökség lehetőség és felelősség egyszerre. Hangsúlyozta, hogy a cél egy ízléses, természetközeli, a múltjához méltó város felépítése.