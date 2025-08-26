Rendkívüli

Elképesztő luxusban urizálta végig a nyarat Magyar Péter

LavrovOroszországVucsicsSzerbia

Lavrov európai szövetségesükkel tárgyalt

Alekszandar Vucsics szerb államfő telefonbeszélgetést folytatott Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel, amelyen szó esett Koszovóról, Bosznia helyzetéről és a gazdasági kapcsolatok erősítéséről is. Vucsics kiemelte, hogy a nemzetközi közösség tétlen Koszovó ügyében, miközben a szerbek folyamatos nyomás alatt élnek. Lavrov és Vucsics egyetértett abban, hogy szorosabbra fűzik a szerb–orosz viszonyt, és közös projekteket indítanak a jövőben.

Magyar Nemzet
2025. 08. 26. 17:35
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: AFP) Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Augusztus 26-án Alekszandar Vucsics szerb államfő telefonbeszélgetést folytatott Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel. A megbeszélés középpontjában a koszovói és boszniai helyzet, valamint a két ország gazdasági kapcsolatainak erősítése állt. Vucsics az Instagramon arról számolt be, hogy Lavrovval főként a régió politikai kérdéseiről, Bosznia-Hercegovináról és a külső szereplők által szított válságról egyeztettek – számolt be róla az RTV.

Szergej Lavrov és Alekszandar Vucsics
Szergej Lavrov és Alekszandar Vucsics. Fotó: Anadolu Agency/Milos Miskov

Lavrov külügyminisztert tájékoztattam a szerb belpolitikai helyzetről, különös tekintettel Koszovó és Metohija ügyére, valamint a folyamatos kísérletekről is szó esett, amelyek régen lakott otthonaikból próbálják elűzni a népet – amit a nemzetközi közösség túlnyomó része némán tűr

– írta Vucsics. Hangsúlyozta, hogy a „hosszú és szívélyes beszélgetésben” áttekintették a kétoldalú kapcsolatokat, megállapodtak a két ország közötti gazdasági együttműködés erősítéséről és új, közös projekteket indításáról.

Elemeztük a politikai kapcsolatokat, a kommunikáció és az együttműködés fejlesztésének szándékával különböző fórumokon, szervezetekben és intézményekben a nemzetközi színtéren. Megállapodtunk, hogy tovább dolgozunk kapcsolataink fejlesztésén

 – tette hozzá a szerb elnök.

Lavrov is közösségi oldalán számolt be a hívásról

A szerb fél kezdeményezésére augusztus 26-án telefonbeszélgetésre került sor Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Alekszandar Vucsics szerb elnök között.

Azzal folytatódik a poszt, hogy megvitatták a kétoldalú napirend kulcskérdéseit, a nemzetközi fórumokon való együttműködést, különös tekintettel a két ország közötti kapcsolatok további fejlesztésére a stratégiai partnerség szellemében. A hívás során kiemelt figyelmet fordítottak a regionális ügyekre, különösen Koszovó helyzetére, valamint a Bosznia-Hercegovinával kapcsolatos fejleményekre. Hangsúlyozták az ENSZ Biztonsági Tanács 1244-es határozatának alapvető jelentőségét a koszovói rendezés kapcsán, valamint a boszniai felek számára a daytoni békeszerződés szigorú betartásának szükségességét, amely világos nemzetközi-jogi kereteket biztosít a két entitás és a három államalkotó nép közötti viszonyokhoz.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy egy orosz diplomata szerint Vucsics szerb elnök került Brüsszel célkeresztjébe.

Borítókép: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Nem lesz a-dó-e-me-lééés!

Bayer Zsolt avatarja

(Hát persze... Hiszen ezt ismerjük...)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu