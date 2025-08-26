Lavrov európai szövetségesükkel tárgyalt

Augusztus 26-án Alekszandar Vucsics szerb államfő telefonbeszélgetést folytatott Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel. A megbeszélés középpontjában a koszovói és boszniai helyzet, valamint a két ország gazdasági kapcsolatainak erősítése állt. Vucsics az Instagramon arról számolt be, hogy Lavrovval főként a régió politikai kérdéseiről, Bosznia-Hercegovináról és a külső szereplők által szított válságról egyeztettek – számolt be róla az RTV.

Szergej Lavrov és Alekszandar Vucsics. Fotó: Anadolu Agency/Milos Miskov

Lavrov külügyminisztert tájékoztattam a szerb belpolitikai helyzetről, különös tekintettel Koszovó és Metohija ügyére, valamint a folyamatos kísérletekről is szó esett, amelyek régen lakott otthonaikból próbálják elűzni a népet – amit a nemzetközi közösség túlnyomó része némán tűr

– írta Vucsics. Hangsúlyozta, hogy a „hosszú és szívélyes beszélgetésben” áttekintették a kétoldalú kapcsolatokat, megállapodtak a két ország közötti gazdasági együttműködés erősítéséről és új, közös projekteket indításáról.