Ukrán drón csapódhatott be Észtországban

Észtország területén zuhant le egy feltehetően ukrán drón, miután az orosz légvédelem eltérítette – számol be róla az Origo.
A Délkelet-Észtországban található Tartu megye hatóságai szerint a drón robbanóanyagokkal volt felszerelve, amelyek felrobbantak, és krátert hagytak a helyszínen. Sérülés nem történt.
Az első megállapítások arra utalnak, hogy a drónt orosz területen található célpontra lőhették ki. Az észt rendőrség szerint az orosz elektronikai hadviselés, beleértve a GPS-zavarást, eltéríthette a repülőgépet a pályájáról, ami miatt az észt légtérbe tévedt.
A drón vagy Oroszország, vagy Lettország irányából léphetett be Észtország légterébe. A vizsgálat még folyamatban van.
Az incidenssel kapcsolatban Hanno Pevkur észt védelmi miniszter úgy fogalmazott, hogy a drón becsapódása az Oroszország által Ukrajna ellen folytatott totális háború következménye, és Ukrajnának joga van az önvédelemhez.
Az Észtország területén történt becsapódás nem az első eset
A háború során több alkalommal érkeztek jelentések NATO-tagországok területén – köztük a balti államokban – lezuhant orosz drónokról.
A múlt héten a lengyel tisztviselők arról számoltak be, hogy egy orosz drón zuhant le Kelet-Lengyelország egy vidéki területén. Varsó akkor szándékos provokációként jellemezte az incidenst az orosz–ukrán háború lezárásáról szóló nemzetközi tárgyalások közepette.
