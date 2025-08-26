Rendkívüli

Tapsikolva ünnepli Magyar Péterék adóemelési tervét az egyik vidéki Tisza-sziget oldala

ÉsztországUkrajnadrónorosz-ukrán háború

Ukrán drón csapódhatott be Észtországban

Egy feltehetően ukrán drón csapódott be észt területen – írja az Origo. Észtország hatóságai szerint a drón robbanóanyagokkal volt felszerelve.

Munkatársunktól
2025. 08. 26. 21:23
Illusztráció (Forrás: Pixabay)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Észtország területén zuhant le egy feltehetően ukrán drón, miután az orosz légvédelem eltérítette – számol be róla az Origo.

Észtország védelmi minisztere, Hanno Pevkur mentegeti Ukrajnát a becsapódással kapcsolatban
Észtország védelmi minisztere, Hanno Pevkur mentegeti Ukrajnát a becsapódással kapcsolatban (Fotó: AFP)

A Délkelet-Észtországban található Tartu megye hatóságai szerint a drón robbanóanyagokkal volt felszerelve, amelyek felrobbantak, és krátert hagytak a helyszínen. Sérülés nem történt.

Az első megállapítások arra utalnak, hogy a drónt orosz területen található célpontra lőhették ki. Az észt rendőrség szerint az orosz elektronikai hadviselés, beleértve a GPS-zavarást, eltéríthette a repülőgépet a pályájáról, ami miatt az észt légtérbe tévedt.

A drón vagy Oroszország, vagy Lettország irányából léphetett be Észtország légterébe. A vizsgálat még folyamatban van.

Az incidenssel kapcsolatban Hanno Pevkur észt védelmi miniszter úgy fogalmazott, hogy a drón becsapódása az Oroszország által Ukrajna ellen folytatott totális háború következménye, és Ukrajnának joga van az önvédelemhez.

Az Észtország területén történt becsapódás nem az első eset

A háború során több alkalommal érkeztek jelentések NATO-tagországok területén – köztük a balti államokban – lezuhant orosz drónokról.

A múlt héten a lengyel tisztviselők arról számoltak be, hogy egy orosz drón zuhant le Kelet-Lengyelország egy vidéki területén. Varsó akkor szándékos provokációként jellemezte az incidenst az orosz–ukrán háború lezárásáról szóló nemzetközi tárgyalások közepette.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pixabay)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPlútó

Ne bántsátok Herczeg Márkot!

Bayer Zsolt avatarja

Neki ennyi maradt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.