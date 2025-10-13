Orbán ViktorBékecsúcsminiszterelnök

Orbán Viktor: Békecsúcs

Trump elnök elhozta a békét a Közel-Keleten. Most Európán a sor - írta közösségi oldalán közzétett bejegyzéséhez Orbán Viktor miniszterelnök.

Magyar Nemzet
2025. 10. 13. 23:25
Orbán Viktor és Donald Trump Forrás: Facebook
Orbán Viktor Facebook-oldalán fotóalbumot tett közzé az egyiptomi békecsúcsról.

Amint arról korábban beszámoltunk, Donald Trump elismerőleg méltatta Orbán Viktort. A magyar miniszterelnököt nagyszerű vezetőnek nevezte. 

– Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy! Tudom, hogy sokan nem értenek egyet velem, de az én véleményem számít. Fantasztikus vagy. Ő egy nagyszerű vezető. Támogattam őt a legutóbbi választáson, és huszonnyolc százalékponttal nyert. Ezúttal még jobban fogjátok csinálni. Lesz még egy választás, és nagyszerűen fogjátok csinálni, és mi értékeljük ezt. Száz százalékban mögötted állunk

 – fogalmazott az Egyesült Államok elnöke, aki azt is kiemelte, a közel-keleti béketerv aláírására azokat hívták meg, akik sokat tettek a béke előmozdításáért.

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

