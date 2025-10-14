Rendkívüli

Bedarálná az ingyenes egészségügyet, elvenné az orvosok béremelését – erősen kezdett Magyar Péter új egészségügyi tanácsadója

tolmácsgépbékecsúcsOrbán ViktorTrump

Vergődik a baloldal Orbán Viktor sikere után

Több mint másfél millióan látták, ahogy Donald Trump méltatja a magyar miniszterelnököt. A magyar baloldali politikusok – egy tolmácsgép-bakit kihasználva – azonnal támadni kezdték Orbán Viktort. Deák Dániel tisztázta, mi történt pontosan Egyiptomban.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 12:03
Orbán Viktor és Donald Trump (Forrás: Facebook)
Ahogy a Magyar Nemzeten is írtunk róla, már több mint másfél millióan nézték meg, ahogy Donald Trump Orbán Viktort dicséri . Hadházy Ákos és társai – miután őket a kutya sem hívja sehova – most azzal kezdték el támadni Orbán Viktort, hogy nem tudta használni a tolmácsgépet a békecsúcson – írta Deák Dániel közösségi oldalán. 

(Fotó: EVAN VUCCI / POOL)

A valóság ezzel szemben az, hogy egy kisebb baki történt az eseményen. Az amerikai és az egyiptomi elnök beszéde alatt ugyanis eredetileg ültek volna az országok vezetői, de ehelyett a színpadra szólították őket, ahol Trump és az egyiptomi elnök mögött álltak. Az egyiptomi vezető beszédét pedig egy ideig arabul hallgatták a résztvevők, mivel a tolmács csak később kezdte el fordítani a mondottakat.

Ezért fordulhatott az elő, hogy a jelen lévő állam- és kormányfők – köztük Orbán Viktor – nem értették, mi történik, hiszen angolul ugyan jól tudnak, de arabul nem értenek.

– mondta a szakértő.

Posted by Orbán Viktor on Monday, October 13, 2025

Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy! Tudom, hogy sokan nem értenek egyet velem, de az én véleményem számít. Fantasztikus vagy. Ő egy nagyszerű vezető. Támogattam őt a legutóbbi választáson, és huszonnyolc százalékponttal nyert. Ezúttal még jobban fogjátok csinálni. Lesz még egy választás, és nagyszerűen fogjátok csinálni, és mi értékeljük ezt. Száz százalékban mögötted állunk

– fogalmazott az Egyesült Államok elnöke, aki azt is kiemelte, a közel-keleti béketerv aláírására azokat hívták meg, akik sokat tettek a béke előmozdításáért.

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Forrás: Facebook)

