Ahogy a Magyar Nemzeten is írtunk róla, már több mint másfél millióan nézték meg, ahogy Donald Trump Orbán Viktort dicséri . Hadházy Ákos és társai – miután őket a kutya sem hívja sehova – most azzal kezdték el támadni Orbán Viktort, hogy nem tudta használni a tolmácsgépet a békecsúcson – írta Deák Dániel közösségi oldalán.
Vergődik a baloldal Orbán Viktor sikere után
Több mint másfél millióan látták, ahogy Donald Trump méltatja a magyar miniszterelnököt. A magyar baloldali politikusok – egy tolmácsgép-bakit kihasználva – azonnal támadni kezdték Orbán Viktort. Deák Dániel tisztázta, mi történt pontosan Egyiptomban.
A valóság ezzel szemben az, hogy egy kisebb baki történt az eseményen. Az amerikai és az egyiptomi elnök beszéde alatt ugyanis eredetileg ültek volna az országok vezetői, de ehelyett a színpadra szólították őket, ahol Trump és az egyiptomi elnök mögött álltak. Az egyiptomi vezető beszédét pedig egy ideig arabul hallgatták a résztvevők, mivel a tolmács csak később kezdte el fordítani a mondottakat.
Ezért fordulhatott az elő, hogy a jelen lévő állam- és kormányfők – köztük Orbán Viktor – nem értették, mi történik, hiszen angolul ugyan jól tudnak, de arabul nem értenek.
– mondta a szakértő.
További Külföld híreink
Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy! Tudom, hogy sokan nem értenek egyet velem, de az én véleményem számít. Fantasztikus vagy. Ő egy nagyszerű vezető. Támogattam őt a legutóbbi választáson, és huszonnyolc százalékponttal nyert. Ezúttal még jobban fogjátok csinálni. Lesz még egy választás, és nagyszerűen fogjátok csinálni, és mi értékeljük ezt. Száz százalékban mögötted állunk
– fogalmazott az Egyesült Államok elnöke, aki azt is kiemelte, a közel-keleti béketerv aláírására azokat hívták meg, akik sokat tettek a béke előmozdításáért.
Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Forrás: Facebook)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Itt a német bejelentés a világháborúról, Putyintól tart Berlin
A németek szerint Oroszország bármikor közvetlen konfrontációt provokálhat Európában
Letartóztattak egy mozdonyvezetőt a Szlovákiában történt vonatbaleset után, amelyben csaknem száz ember sérült meg
Emberi mulasztás miatt történhetett a baleset.
Németország sorsolással kötelezné a fiatalokat a hadseregbe
A Bundeswehr évek óta súlyos létszámhiánnyal küzd.
Brüsszel megígérte, tovább fogja gyengíteni Oroszországot
Európa továbbra is folytatná a háborút.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Itt a német bejelentés a világháborúról, Putyintól tart Berlin
A németek szerint Oroszország bármikor közvetlen konfrontációt provokálhat Európában
Letartóztattak egy mozdonyvezetőt a Szlovákiában történt vonatbaleset után, amelyben csaknem száz ember sérült meg
Emberi mulasztás miatt történhetett a baleset.
Németország sorsolással kötelezné a fiatalokat a hadseregbe
A Bundeswehr évek óta súlyos létszámhiánnyal küzd.
Brüsszel megígérte, tovább fogja gyengíteni Oroszországot
Európa továbbra is folytatná a háborút.