Donald Trump az Air Force One fedélzetén, Egyiptomból hazafelé úton beszélt újságíróknak az ukrajnai háborúról. A 24 TV beszámolója szerint az amerikai elnök kijelentette: Recep Tayyip Erdogan lehet az a vezető, aki segíthet rendezni a konfliktust.
Brüsszel hoppon maradt, Trump megnevezte, ki segíthet az orosz–ukrán háború lezárásában
Donald Trump szerint Recep Tayyip Erdogan török elnök kulcsszerepet játszhat az ukrajnai háború lezárásában. Az amerikai elnök úgy véli, hogy a török vezető mind Kijevben, mind Moszkvában, sőt még Vlagyimir Putyin körében is nagy tiszteletnek örvend.
Trump hangsúlyozta, hogy a török elnök különleges helyzetben van, mivel kapcsolatban áll mindkét háborús féllel.
Az emberek tisztelik őt, és ő a barátom – én a keményekkel barátkozom, nem a gyengékkel
– fogalmazott.
Trump így nyilatkozott Erdogan szerepéről
Az amerikai elnök szerint Erdogan „semleges, de befolyásos” szerepet tölt be, és ennek révén képes lehet közvetíteni Ukrajna és Oroszország között.
Ugyanakkor Trump arra is felszólította Törökországot, hogy hagyjon fel az orosz olaj vásárlásával.
További Külföld híreink
A török vezető az elmúlt napokban telefonon is egyeztetett Vlagyimir Putyinnal, akit születésnapja alkalmából köszöntött. A két politikus a beszélgetés során az ukrajnai háború lezárásának lehetőségeiről is tárgyalt. Erdogan hangsúlyozta, hogy „az igazságos és tartós béke érdekében fokozni kell a diplomáciai erőfeszítéseket”, és Törökország továbbra is a béke megteremtésén fog dolgozni.
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Trump béketervének első lépése: tűzszünet és túszcsere Gázában – de mi jön ezután?
Nehéz tárgyalások várhatók.
Botrány Odesszában: megmutatjuk, mit titkol Zelenszkij
Döbbenetes videó!
Veszteséggel zárt az idei Oktoberfest
Bombariadó és túlzsúfoltság sújtotta a világ legnagyobb sörünnepét.
Drámai videón Putyin újabb csapása: Harkiv szörnyű támadást szenvedett el
Ezt nem fogja kiheverni a város.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Trump béketervének első lépése: tűzszünet és túszcsere Gázában – de mi jön ezután?
Nehéz tárgyalások várhatók.
Botrány Odesszában: megmutatjuk, mit titkol Zelenszkij
Döbbenetes videó!
Veszteséggel zárt az idei Oktoberfest
Bombariadó és túlzsúfoltság sújtotta a világ legnagyobb sörünnepét.
Drámai videón Putyin újabb csapása: Harkiv szörnyű támadást szenvedett el
Ezt nem fogja kiheverni a város.