Brüsszel hoppon maradt, Trump megnevezte, ki segíthet az orosz–ukrán háború lezárásában

Donald Trump szerint Recep Tayyip Erdogan török elnök kulcsszerepet játszhat az ukrajnai háború lezárásában. Az amerikai elnök úgy véli, hogy a török vezető mind Kijevben, mind Moszkvában, sőt még Vlagyimir Putyin körében is nagy tiszteletnek örvend.

2025. 10. 14. 10:09
Trump elmondta, ki segíthet véget vetni az ukrajnai háborúnak Forrás: AFP
Donald Trump az Air Force One fedélzetén, Egyiptomból hazafelé úton beszélt újságíróknak az ukrajnai háborúról. A 24 TV beszámolója szerint az amerikai elnök kijelentette: Recep Tayyip Erdogan lehet az a vezető, aki segíthet rendezni a konfliktust.

Trump kijelentette: Recep Tayyip Erdogan lehet az a vezető, aki segíthet rendezni a konfliktust
Trump kijelentette: Recep Tayyip Erdogan lehet az a vezető, aki segíthet rendezni a konfliktust. Fotó: AFP

Trump hangsúlyozta, hogy a török elnök különleges helyzetben van, mivel kapcsolatban áll mindkét háborús féllel. 

Az emberek tisztelik őt, és ő a barátom – én a keményekkel barátkozom, nem a gyengékkel

– fogalmazott.

Trump így nyilatkozott Erdogan szerepéről

Az amerikai elnök szerint Erdogan „semleges, de befolyásos” szerepet tölt be, és ennek révén képes lehet közvetíteni Ukrajna és Oroszország között. 

Ugyanakkor Trump arra is felszólította Törökországot, hogy hagyjon fel az orosz olaj vásárlásával.

A török vezető az elmúlt napokban telefonon is egyeztetett Vlagyimir Putyinnal, akit születésnapja alkalmából köszöntött. A két politikus a beszélgetés során az ukrajnai háború lezárásának lehetőségeiről is tárgyalt. Erdogan hangsúlyozta, hogy „az igazságos és tartós béke érdekében fokozni kell a diplomáciai erőfeszítéseket”, és Törökország továbbra is a béke megteremtésén fog dolgozni.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

