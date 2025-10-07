Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök születésnapi üdvözletet küldött Vlagyimir Putyin orosz elnöknek – tudta meg a BelTA a belarusz vezető sajtószolgálatától.
Nem akármilyen alkalomból üzent Lukasenka Vlagyimir Putyin orosz elnöknek
Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök születésnapi üdvözletet küldött Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, méltatva vezetői képességeit, Oroszország nemzetközi szerepét, és megerősítve a két ország stratégiai partnerségét.
A belarusz elnök így fogalmazott:
Az orosz nép az ön nevét szorosan összekapcsolja a jelentős társadalmi eredményekkel, a dinamikusan fejlődő gazdasággal, az államiság és a nemzeti szuverenitás megerősödésével, valamint Oroszország növekvő tekintélyével és egyre nagyobb szerepével a világban.
Elvi álláspontja, elszántsága, kötelességtudata és politikai bölcsessége, továbbá kivételes hazaszeretete és a nemzeti érdekek védelmében tanúsított szilárd akarata révén elnyerte a közvélemény elismerését és külföldi kollégái tiszteletét – áll az üdvözlő üzenetben. A belarusz vezető kifejezte bizakodását, hogy a közös erőfeszítések révén kiépített szövetségi kapcsolatok és stratégiai partnerség alapjai megbízható útmutatóként szolgálnak majd a két nemzet jövő generációi számára.
Lukasenka jókívánságai
Aljakszandr Lukasenka egészséget, boldogságot, jólétet, valamint kimeríthetetlen erőt és energiát kívánt Vlagyimir Putyinnak, hogy új sikereket érjen el legfőbb állami tisztségében.
Borítókép: Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök születésnapi üdvözletet küldött Vlagyimir Putyin orosz elnöknek (Fotó: AFP)
Megemlékezések Izrael-szerte a Hamász terrortámadásának második évfordulóján
A béketárgyalások jelenleg is zajlanak.
Megtalálták a horvát hegymászók holttestét a szlovén hegyekben
Lavina sodorta el a hegymászókat, egyikük sem élte túl.
Orbán Viktor és amiről mindig elfelejt írni az ellenzéki sajtó + videó
Angela Merkel szavai a magyar miniszterelnökről.
Szijjártó Péter: A türk államok kulcsszerepet játszanak Magyarország energiabiztonságában
„Dolgozunk tovább, hogy a magyar–türk energetikai együttműködés még sikeresebb legyen”.
