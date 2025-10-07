Vlagyimir Putyinorosz elnökAlekszandr Lukasenkaszületésnapi köszöntés

Nem akármilyen alkalomból üzent Lukasenka Vlagyimir Putyin orosz elnöknek

Magyar Nemzet
2025. 10. 07. 10:16
Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök születésnapi üdvözletet küldött Vlagyimir Putyin orosz elnöknek – tudta meg a BelTA a belarusz vezető sajtószolgálatától.

A belarusz elnök így fogalmazott:

Az orosz nép az ön nevét szorosan összekapcsolja a jelentős társadalmi eredményekkel, a dinamikusan fejlődő gazdasággal, az államiság és a nemzeti szuverenitás megerősödésével, valamint Oroszország növekvő tekintélyével és egyre nagyobb szerepével a világban.

Elvi álláspontja, elszántsága, kötelességtudata és politikai bölcsessége, továbbá kivételes hazaszeretete és a nemzeti érdekek védelmében tanúsított szilárd akarata révén elnyerte a közvélemény elismerését és külföldi kollégái tiszteletét – áll az üdvözlő üzenetben. A belarusz vezető kifejezte bizakodását, hogy a közös erőfeszítések révén kiépített szövetségi kapcsolatok és stratégiai partnerség alapjai megbízható útmutatóként szolgálnak majd a két nemzet jövő generációi számára.

Lukasenka jókívánságai

Aljakszandr Lukasenka egészséget, boldogságot, jólétet, valamint kimeríthetetlen erőt és energiát kívánt Vlagyimir Putyinnak, hogy új sikereket érjen el legfőbb állami tisztségében.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

