Nem akármilyen alkalomból üzent Lukasenka Vlagyimir Putyin orosz elnöknek

A belarusz elnök így fogalmazott:

Az orosz nép az ön nevét szorosan összekapcsolja a jelentős társadalmi eredményekkel, a dinamikusan fejlődő gazdasággal, az államiság és a nemzeti szuverenitás megerősödésével, valamint Oroszország növekvő tekintélyével és egyre nagyobb szerepével a világban.

Elvi álláspontja, elszántsága, kötelességtudata és politikai bölcsessége, továbbá kivételes hazaszeretete és a nemzeti érdekek védelmében tanúsított szilárd akarata révén elnyerte a közvélemény elismerését és külföldi kollégái tiszteletét – áll az üdvözlő üzenetben. A belarusz vezető kifejezte bizakodását, hogy a közös erőfeszítések révén kiépített szövetségi kapcsolatok és stratégiai partnerség alapjai megbízható útmutatóként szolgálnak majd a két nemzet jövő generációi számára.