Hétfőn az amerikai elnök vezetésével Egyiptomban gyűltek össze a világ vezetői, hogy aláírják a gázai konfliktust lezáró békeszerződést. Donald Trump beszédében kiemelte: „a világ ma egy új napra ébredt”. Az Egyesült Államok elnöke az eseményen Orbán Viktort is elismerőleg méltatta. A magyar kormányfőt nagyszerű vezetőnek nevezte és támogatásáról biztosította.
Orbán Viktor: Trump elnök megcsinálta! + videó
Donald Trump szerint az egyiptomi nemzetközi találkozó példátlan jelentőségű, mivel a világ legerősebb és leggazdagabb országai képviseltetik magukat. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, ilyen mértékű összefogásra korábban még nem volt példa, és a napot a világtörténelem szempontjából is rendkívülinek nevezte. Magyarország a meghívottak között kapott helyet, Orbán Viktort fantasztikusnak nevezte Trump.
„Számos ország képviselői is mögöttünk ülnek, és a legtöbbjüket ismeritek” – mondta Donald Trump. „Ők tényleg a legnagyobb hatalommal rendelkező országok a világon, a világ leggazdagabb országai és még sosem volt ilyen összejövetel, mint a mai.”
Ez egy csodálatos nap a világ számára, nem is beszélve a Közel-Keletről
– hangzott el. A magyar miniszterelnök a megosztott videóhoz a következőt írta: „Békecsúcs a Közel-Keleten. Trump elnök megcsinálta!” Korábban arról is írtunk, hogy több mint 1,3 millióan nézték meg eddig, ahogy Trump Orbán Viktort dicséri.
További Külföld híreink
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Trump béketervének első lépése: tűzszünet és túszcsere Gázában – de mi jön ezután?
Nehéz tárgyalások várhatók.
Brüsszel hoppon maradt, Trump megnevezte, ki segíthet az orosz–ukrán háború lezárásában
Az amerikai elnök szerint ő lehet a béke kulcsa.
Botrány Odesszában: megmutatjuk, mit titkol Zelenszkij
Döbbenetes videó!
Veszteséggel zárt az idei Oktoberfest
Bombariadó és túlzsúfoltság sújtotta a világ legnagyobb sörünnepét.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Trump béketervének első lépése: tűzszünet és túszcsere Gázában – de mi jön ezután?
Nehéz tárgyalások várhatók.
Brüsszel hoppon maradt, Trump megnevezte, ki segíthet az orosz–ukrán háború lezárásában
Az amerikai elnök szerint ő lehet a béke kulcsa.
Botrány Odesszában: megmutatjuk, mit titkol Zelenszkij
Döbbenetes videó!
Veszteséggel zárt az idei Oktoberfest
Bombariadó és túlzsúfoltság sújtotta a világ legnagyobb sörünnepét.