Orbán Viktor: Trump elnök megcsinálta! + videó

Rendkívüli

Donald TrumpbékeOrbán ViktorEgyiptom

Donald Trump szerint az egyiptomi nemzetközi találkozó példátlan jelentőségű, mivel a világ legerősebb és leggazdagabb országai képviseltetik magukat. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, ilyen mértékű összefogásra korábban még nem volt példa, és a napot a világtörténelem szempontjából is rendkívülinek nevezte. Magyarország a meghívottak között kapott helyet, Orbán Viktort fantasztikusnak nevezte Trump.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 9:08
Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miiszterelnök Fotó: EVAN VUCCI Forrás: POOL
Hétfőn az amerikai elnök vezetésével Egyiptomban gyűltek össze a világ vezetői, hogy aláírják a gázai konfliktust lezáró békeszerződést. Donald Trump beszédében kiemelte: „a világ ma egy új napra ébredt”. Az Egyesült Államok elnöke az eseményen Orbán Viktort is elismerőleg méltatta. A magyar kormányfőt nagyszerű vezetőnek nevezte és támogatásáról biztosította.

Orbán Viktor: Trump elnök megcsinálta – béke van. Fotó: AFP/Menahem Kahana

„Számos ország képviselői is mögöttünk ülnek, és a legtöbbjüket ismeritek” – mondta Donald Trump. „Ők tényleg a legnagyobb hatalommal rendelkező országok a világon, a világ leggazdagabb országai és még sosem volt ilyen összejövetel, mint a mai.” 

Ez egy csodálatos nap a világ számára, nem is beszélve a Közel-Keletről

– hangzott el. A magyar miniszterelnök a megosztott videóhoz a következőt írta: „Békecsúcs a Közel-Keleten. Trump elnök megcsinálta!” Korábban arról is írtunk, hogy több mint 1,3 millióan nézték meg eddig, ahogy Trump Orbán Viktort dicséri.

