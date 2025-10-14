Orbán Viktor: Trump elnök megcsinálta! + videó

„Számos ország képviselői is mögöttünk ülnek, és a legtöbbjüket ismeritek” – mondta Donald Trump. „Ők tényleg a legnagyobb hatalommal rendelkező országok a világon, a világ leggazdagabb országai és még sosem volt ilyen összejövetel, mint a mai.”

Ez egy csodálatos nap a világ számára, nem is beszélve a Közel-Keletről

– hangzott el. A magyar miniszterelnök a megosztott videóhoz a következőt írta: „Békecsúcs a Közel-Keleten. Trump elnök megcsinálta!” Korábban arról is írtunk, hogy több mint 1,3 millióan nézték meg eddig, ahogy Trump Orbán Viktort dicséri.