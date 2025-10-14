Orbán Viktor: Munkára fel, kedves európaiak!

Rendkívüli

Nézőpont Intézet: A választók négyötöde örül a többgyermekes anyák adómentességének

A magyar miniszterelnök a közösségi oldalán méltatta Donald Trump amerikai elnök sikerét a béketeremtésben. Orbán Viktor szerint egy béketárgyalás nem sprint, hanem maraton. A kormányfő közölte: a kitartás és állhatatosság hiányzik az európaiakból.

2025. 10. 14. 7:16
Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
A világ tegnap Egyiptomra figyelt. Trump amerikai elnök olyat tett, amit kevesen gondoltak volna akár pár hónappal ezelőtt is. Erről írt közösségi oldalán Orbán Viktor.

A magyar miniszterelnök szerint a sikere azt üzeni: 

Egy béketárgyalás nem sprint, hanem maraton. A béketárgyalásokon a kudarc nem a levonulásra, hanem a folytatásra ad okot.

A kormányfő kiemelte: Ez a kitartás és állhatatosság hiányzik az európaiakból. 

Ha valami nem úgy megy, ahogy ők gondolják, megsértődnek és levonulnak. Így nem lehet. Úgy lehet, ahogy Trump elnök csinálja. Újra és újra neki kell veselkedni. Előbb-utóbb bejön. Munkára fel, kedves európaiak

 – tette hozzá Orbán Viktor.

Bánó Attila
idezojelekháború

Brüsszelben százmilliókra zúdítanák rá a háborút

Bánó Attila avatarja

Ursula von der Leyent és az unió országainak háborúpárti vezetőit nem érdeklik a választópolgárok.

