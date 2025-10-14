Rendkívüli

Nézőpont Intézet: A választók négyötöde örül a többgyermekes anyák adómentességének

Jordan BardellaEurópai ParlamentEPPManfred Weber

Már csak látszat a nagy néppárti egység, a franciák kifaroltak Weber mögül

Már saját pártcsaládja is a háborúpárti vezető ellen fordult. Úgy látszik, Manfred Weber, hiába adta utasításba, hogy mindenáron meg kell védeni a botrányt botrányra halmozó Ursula von der Leyent a bizalmatlansági szavazáson, egyre többen látják úgy, hogy a brüsszeli vezetés nem jó irányba vezeti Európát.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 6:20
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (jobbra) beszélget Manfred Weberrel, az EPP elnökével (balra) a 2024. december 19-i Európai Tanács ülésének következtetéseiről szóló vita előtt, az Európai Parlament 2025. január 22-i plenáris ülésén, Strasbourgban, Kelet-Franciaországban (Fotó: AFP)
A szavazási jegyzőkönyvek szerint a hat francia jobbközép képviselő közül négyen – François-Xavier Bellamy, Laurent Castillo, Christophe Gomart és Céline Imart – támogatták a francia patrióta képviselő, Jordan Bardella által benyújtott bizalmatlansági indítványt. Bellamy, aki a parlamenti frakció egyik vezetője, különösen éles kritikát váltott ki az EPP törvényhozóiból, akik az Európai Parlament legnagyobb frakcióját alkotják, és túlnyomó többségben elutasították az indítványt. Úgy tűnik Manfred Weber befolyása egyre inkább csökken.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (jobbra) és Manfred Weber, az EPP elnöke (balra) (Fotó: AFP)
Weber bízott benne, hogy Bellamy lesz a híd a párt és a frakció között, de ő egyszerűen a saját játékát játszotta – a saját főnöke ellen

 – mondta egy névtelenül nyilatkozó képviselő az Euractivnak. Egy másik hozzátette: „Régebben ilyen esetben megfosztották volna néhány felelősségi körétől.”

Weber szava egyre kevesebbet ér

A Bellamy irodájából származó egyik forrás szerint a francia képviselő előre jelezte Webernek, hogy miként fog szavazni. Döntése azonban közvetlenül szembement a frakció hivatalos álláspontjával, amelyet Weber nyilvánosan és zárt ajtók mögött is képviselt. Weber kedden újságíróknak nyilatkozva kijelentette: 

Egyértelműen a Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen és az egész Bizottság mellett állunk.

Egy magas rangú EPP-forrás szerint Weber a szavazás előtti zárt ülésen egyértelműen egységes támogatást kért Von der Leyen mellett. 

Teljes mértékben világossá tette, hogy egyetlen EPP-tagnak sem szabad támogatnia az indítványt, hangsúlyozva az egység és a fegyelem szükségességét a frakción belül

 – mondta a forrás az Euractivnak.

Bellamy lépése különösen nagy visszhangot keltett a párton belül, mivel ő az EPP kincstárnoka. Weber maga nevezte ki Bellamy-t erre a posztra, annak ellenére, hogy Bellamy korábban ellenezte Von der Leyen jelölését a Bizottság élére. A bennfentesek szerint ez a kinevezés stratégiai lépés volt a párton belüli feszültségek enyhítésére, mivel Bellamy nemzeti pártja, a francia Republikánusok, egyre kritikusabbá vált Von der Leyennel szemben. 

Más EPP-képviselők is szembementek Weber kérésével, hogy utasítsák el a két bizalmatlansági indítványt, annak ellenére, hogy jelen voltak a strasbourgi szavazáson, így tett például mások mellett az RMDSZ képviselője, Vincze Loránt is.

Még azok körében is érezhető volt némi vonakodás, akik végül az indítványok ellen szavaztak. Miriam Lexmann szlovák képviselő például úgy nyilatkozott: 

Ursula von der Leyennek többet kell tennie a Zöld Megállapodás felülvizsgálatáért.

Weber irodája nem válaszolt az Euractiv megkeresésére. Mélyen hallgat arról, hogy a saját politikusai is az ukránpárti vezető ellen fordultak.

Google News
Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

