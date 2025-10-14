Már csak látszat a nagy néppárti egység, a franciák kifaroltak Weber mögül

A szavazási jegyzőkönyvek szerint a hat francia jobbközép képviselő közül négyen – François-Xavier Bellamy, Laurent Castillo, Christophe Gomart és Céline Imart – támogatták a francia patrióta képviselő, Jordan Bardella által benyújtott bizalmatlansági indítványt. Bellamy, aki a parlamenti frakció egyik vezetője, különösen éles kritikát váltott ki az EPP törvényhozóiból, akik az Európai Parlament legnagyobb frakcióját alkotják, és túlnyomó többségben elutasították az indítványt. Úgy tűnik Manfred Weber befolyása egyre inkább csökken.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (jobbra) és Manfred Weber, az EPP elnöke (balra) (Fotó: AFP)

Weber bízott benne, hogy Bellamy lesz a híd a párt és a frakció között, de ő egyszerűen a saját játékát játszotta – a saját főnöke ellen

– mondta egy névtelenül nyilatkozó képviselő az Euractivnak. Egy másik hozzátette: „Régebben ilyen esetben megfosztották volna néhány felelősségi körétől.”

Weber szava egyre kevesebbet ér

A Bellamy irodájából származó egyik forrás szerint a francia képviselő előre jelezte Webernek, hogy miként fog szavazni. Döntése azonban közvetlenül szembement a frakció hivatalos álláspontjával, amelyet Weber nyilvánosan és zárt ajtók mögött is képviselt. Weber kedden újságíróknak nyilatkozva kijelentette:

Egyértelműen a Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen és az egész Bizottság mellett állunk.

Egy magas rangú EPP-forrás szerint Weber a szavazás előtti zárt ülésen egyértelműen egységes támogatást kért Von der Leyen mellett.

Teljes mértékben világossá tette, hogy egyetlen EPP-tagnak sem szabad támogatnia az indítványt, hangsúlyozva az egység és a fegyelem szükségességét a frakción belül

– mondta a forrás az Euractivnak.