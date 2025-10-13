Amint arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktort méltatta az amerikai elnök a Sarm es-Sejk-i békecsúcson. Donald Trump beszédében külön is kiemelte a magyar miniszterelnököt, Orbán Viktort nagyszerű vezetőnek nevezve.
Szijjártó Péter: Ehhez nem kell kommentár
A külgazdasági- és külügyminiszter közösségi oldalán tett közzé bejegyzés. Szijjártó Péter azt a videót osztotta meg Facebook-oldalán, amelyben Donald Trump Orbán Viktor magyar miniszterelnököt méltatta elismerőleg.
– Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy! Tudom, hogy sokan nem értenek egyet velem, de az én véleményem számít. Fantasztikus vagy. Ő egy nagyszerű vezető. Támogattam őt a legutóbbi választáson, és huszonnyolc százalékponttal nyert. Ezúttal még jobban fogjátok csinálni. Lesz még egy választás, és nagyszerűen fogjátok csinálni, és mi értékeljük ezt. Száz százalékban mögötted állunk
– fogalmazott Trump, aki azt is kiemelte, a közel-keleti béketerv aláírására azokat hívták meg, akik sokat tettek a béke előmozdításáért. Az Európai Unió tagállamai közül, Magyarországon kívül csak Franciaország, Olaszország, Hollandia, Spanyolország, Németország és Ciprus kapott meghívást.
Borítókép: Orbán Viktor mellette Donald Trump amerikai elnök a gázai tűzszüneti megállapodás aláírásán az egyiptomi Sarm es-Sejk nemzetközi konferencia-központjában (Fotó: MTI)
Orbán Viktor: Békecsúcs
Trump elnök elhozta a békét a Közel-Keleten. Most Európán a sor - írta közösségi oldalán közzétett bejegyzéséhez Orbán Viktor miniszterelnök.
Szijjártó Péter: Hazánkban eddig nem használt egészségügyi technológiai beruházás érkezik Mosonmagyaróvárra
Ez ma a Nolato cégcsoport legnagyobb gyára a világon.
Atomháborúra készülnek, itt vannak a tervek
Félelmetes a koncepció.
Trump: A világ ma egy új napra ébredt
Az Egyesült Államok elnöke az eseményen Orbán Viktort is elismerőleg méltatta. A magyar kormányfőt nagyszerű vezetőnek nevezte és támogatásáról biztosította.
