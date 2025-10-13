Donald TrumpOrbán ViktorSzijjártó Péter

Szijjártó Péter: Ehhez nem kell kommentár

A külgazdasági- és külügyminiszter közösségi oldalán tett közzé bejegyzés. Szijjártó Péter azt a videót osztotta meg Facebook-oldalán, amelyben Donald Trump Orbán Viktor magyar miniszterelnököt méltatta elismerőleg.

Magyar Nemzet
2025. 10. 13. 23:07
Orbán Viktor mellette Donald Trump amerikai elnök a gázai tűzszüneti megállapodás aláírásán az egyiptomi Sarm es-Sejk nemzetközi konferencia-központjában
Amint arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktort méltatta az amerikai elnök a Sarm es-Sejk-i békecsúcson. Donald Trump beszédében külön is kiemelte a magyar miniszterelnököt, Orbán Viktort nagyszerű vezetőnek nevezve.

Szijjártó Péter azt a videót osztotta meg Facebook-oldalán, amelyben Donald Trump Orbán Viktor magyar miniszterelnököt méltatta elismerőleg.

 

– Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy! Tudom, hogy sokan nem értenek egyet velem, de az én véleményem számít. Fantasztikus vagy. Ő egy nagyszerű vezető. Támogattam őt a legutóbbi választáson, és huszonnyolc százalékponttal nyert. Ezúttal még jobban fogjátok csinálni. Lesz még egy választás, és nagyszerűen fogjátok csinálni, és mi értékeljük ezt. Száz százalékban mögötted állunk

 – fogalmazott Trump, aki azt is kiemelte, a közel-keleti béketerv aláírására azokat hívták meg, akik sokat tettek a béke előmozdításáért. Az Európai Unió tagállamai közül, Magyarországon kívül csak Franciaország, Olaszország, Hollandia, Spanyolország, Németország és Ciprus kapott meghívást.

Orbán Viktor mellette Donald Trump amerikai elnök a gázai tűzszüneti megállapodás aláírásán az egyiptomi Sarm es-Sejk nemzetközi konferencia-központjában
 

