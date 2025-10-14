Bidenék magukat méltatják a békekötés kapcsán, Trump keményen visszaszólt nekik

Ellopnák a bukott politikusok Donald Trump sikerét a békekötésben. Biden, aki jelenleg rák miatti kezelés alatt áll, az X platformon osztotta meg érzéseit: Mélyen hálás vagyok és megkönnyebbültem, hogy a gázai háború a végéhez közeledik. A demokrata politikus hozzátette: „Az út ehhez a megállapodáshoz nem volt könnyű. Kormányzatom fáradhatatlanul dolgozott a túszok hazahozatalán, a palesztin civilek megsegítésén és a háború befejezésén.” Ugyanakkor elismerte Trump érdemeit is, amiért „a megújított tűzszüneti megállapodást célba juttatta”.

Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Biden így zárta gondolatait:

Most, az Egyesült Államok és a világ támogatásával a Közel-Kelet a béke útjára lépett, ami remélem, hogy tartós lesz, és egy olyan jövő elé nézünk, ahol izraeliek és palesztinok egyenlő mértékben részesülnek békében, méltóságban és biztonságban.

Blinken, aki a Biden-kormányzat külügyminisztereként szolgált, szintén az X-en fejtette ki, hogy Trump 20 pontos gázai béketerve a Biden-adminisztráció által kidolgozott javaslaton alapul. Hosszú bejegyzésében részletezte, hogyan sikerült Trumpnak elérni a békemegállapodást. Kiemelte, hogy arab államok és Törökország egyértelműen elutasították a Hamászt, és más Irán által támogatott csoportok, mint a Hezbollah vagy a jemeni húszi lázadók, sem siettek a Hamász segítségére.

Minden egy világos és átfogó, a konfliktus utáni gázai tervvel kezdődik

– írta Blinken. Hozzátette:

Jó, hogy Trump elnök átvette és továbbfejlesztette a Biden-adminisztráció által, arab partnerekkel, Izraellel és a Palesztin Hatósággal folytatott hónapokig tartó tárgyalások eredményeként kidolgozott tervet.

Blinken megjegyezte, hogy a Biden-kormányzat már januárban rövid időre tűzszünetet ért el Izrael és a Hamász között, ami 135 túsz szabadon bocsátását eredményezte, mielőtt az egyezmény összeomlott. Kérdéseket vetett fel azonban azzal kapcsolatban, hogy Trump miként tudna tartós békét biztosítani.

Trump helyretette a demokrata politikusokat

Peter Doocy, a Fox News vezető Fehér Ház-i tudósítója Trumpot kérdezte Blinken kijelentéseiről az Air Force One fedélzetén. Trump erre így reagált:

Mindenki tudja, hogy ez ostobaság. Borzasztó munkát végeztek. Ez az egész nem kellett volna megtörténjen.

Hozzátette:

Ha csak egy elfogadható elnök – nem olyan nagyszerű, mint én – lett volna hivatalban, nem lett volna Oroszország-Ukrajna háború sem. Ez Biden és Obama rossz politikája miatt történt.

Trump hétfőn Egyiptomban tárgyalt a tűzszünet második szakaszáról, miközben több mint 20 világvezetővel, köztük Orbán Viktorral találkozott.

Évek óta halljuk ezt, de senki sem hitte, hogy valaha eljuthatunk idáig. Most mégis itt vagyunk

– mondta Trump.