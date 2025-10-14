Rendkívüli

Nézőpont Intézet: A választók négyötöde örül a többgyermekes anyák adómentességének

IzraelHamászBlinkenTrump

Bidenék magukat méltatják a békekötés kapcsán, Trump keményen visszaszólt nekik

Joe Biden korábbi amerikai elnök és Antony Blinken volt külügyminiszter is úgy véli, hogy részben nekik köszönhető Donald Trump elnök Izrael és a Hamász közötti tűzszüneti megállapodása, ami heves vitát váltott ki arról, hogy valójában ki érdemli a sikert. A hétfőn bejelentett egyezmény kapcsán mindkét politikus hangsúlyozta saját szerepét a béke megteremtésében. Trump helyretette a bukott politikusokat. Szerinte Biden és csapata borzasztó munkát végzett.

Kozma Zoltán
2025. 10. 14. 6:56
Joe Biden volt amerikai elnök és Antony Blinken korábbi külügyminiszter (Fotó: AFP)
Joe Biden volt amerikai elnök és Antony Blinken korábbi külügyminiszter (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ellopnák a bukott politikusok Donald Trump sikerét a békekötésben. Biden, aki jelenleg rák miatti kezelés alatt áll, az X platformon osztotta meg érzéseit: Mélyen hálás vagyok és megkönnyebbültem, hogy a gázai háború a végéhez közeledik. A demokrata politikus hozzátette: „Az út ehhez a megállapodáshoz nem volt könnyű. Kormányzatom fáradhatatlanul dolgozott a túszok hazahozatalán, a palesztin civilek megsegítésén és a háború befejezésén.” Ugyanakkor elismerte Trump érdemeit is, amiért „a megújított tűzszüneti megállapodást célba juttatta”. 

Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Biden így zárta gondolatait: 

Most, az Egyesült Államok és a világ támogatásával a Közel-Kelet a béke útjára lépett, ami remélem, hogy tartós lesz, és egy olyan jövő elé nézünk, ahol izraeliek és palesztinok egyenlő mértékben részesülnek békében, méltóságban és biztonságban.

Blinken, aki a Biden-kormányzat külügyminisztereként szolgált, szintén az X-en fejtette ki, hogy Trump 20 pontos gázai béketerve a Biden-adminisztráció által kidolgozott javaslaton alapul. Hosszú bejegyzésében részletezte, hogyan sikerült Trumpnak elérni a békemegállapodást. Kiemelte, hogy arab államok és Törökország egyértelműen elutasították a Hamászt, és más Irán által támogatott csoportok, mint a Hezbollah vagy a jemeni húszi lázadók, sem siettek a Hamász segítségére. 

Minden egy világos és átfogó, a konfliktus utáni gázai tervvel kezdődik

 – írta Blinken. Hozzátette:

Jó, hogy Trump elnök átvette és továbbfejlesztette a Biden-adminisztráció által, arab partnerekkel, Izraellel és a Palesztin Hatósággal folytatott hónapokig tartó tárgyalások eredményeként kidolgozott tervet.

Blinken megjegyezte, hogy a Biden-kormányzat már januárban rövid időre tűzszünetet ért el Izrael és a Hamász között, ami 135 túsz szabadon bocsátását eredményezte, mielőtt az egyezmény összeomlott. Kérdéseket vetett fel azonban azzal kapcsolatban, hogy Trump miként tudna tartós békét biztosítani.

Trump helyretette a demokrata politikusokat

Peter Doocy, a Fox News vezető Fehér Ház-i tudósítója Trumpot kérdezte Blinken kijelentéseiről az Air Force One fedélzetén. Trump erre így reagált: 

Mindenki tudja, hogy ez ostobaság. Borzasztó munkát végeztek. Ez az egész nem kellett volna megtörténjen.

Hozzátette

Ha csak egy elfogadható elnök – nem olyan nagyszerű, mint én – lett volna hivatalban, nem lett volna Oroszország-Ukrajna háború sem. Ez Biden és Obama rossz politikája miatt történt.

Trump hétfőn Egyiptomban tárgyalt a tűzszünet második szakaszáról, miközben több mint 20 világvezetővel, köztük Orbán Viktorral találkozott. 

Évek óta halljuk ezt, de senki sem hitte, hogy valaha eljuthatunk idáig. Most mégis itt vagyunk

 – mondta Trump. 

Hozzáfűzte: 

Ez az a nap, amelyért a régió és a világ népei dolgoztak, küzdöttek, reménykedtek és imádkoztak. A most aláírt történelmi megállapodással milliók imái végre meghallgatásra találtak. Együtt elértük a lehetetlent.

Borítókép: Joe Biden volt amerikai elnök és Antony Blinken korábbi külügyminiszter (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekháború

Brüsszelben százmilliókra zúdítanák rá a háborút

Bánó Attila avatarja

Ursula von der Leyent és az unió országainak háborúpárti vezetőit nem érdeklik a választópolgárok.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.