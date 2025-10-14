Izrael elengedett csaknem kétezer bebörtönzött palesztint

Az izraeli hadsereg tájékoztatása szerint a vöröskereszt időközben már négy koporsót vett át, amelyeket átadtak a Gázai övezetben lévő izraeli katonáknak.

Az Izrael és a Hamász közötti fogolycserében szabadult palesztin fogoly szabadonbocsátása után, 2025. október 13-án kiszáll a Ramallah Kulturális Központnál a megszállt Ciszjordániában, miután az Ofer katonai börtönben tartották fogva. Fotó: MOSAB SHAWER / Middle East Images

A holttesteket a végső azonosítás és a halál okának megállapítása végett törvényszéki orvostani intézetbe szállítják. Először a hozzátartozókat és csak később fogják a nyilvánosságot is tájékoztatni

– tették hozzá. Jiszráel Kac védelmi miniszter hétfőn elégedetlenségét fejezte ki a Hamász azon bejelentése kapcsán, hogy egyelőre mindössze négy holttestet adnak át.

Bármilyen késedelem vagy szándékos vonakodás a megállapodás súlyos megsértésének minősül, és ennek megfelelően fogunk reagálni

– húzta alá a tárcavezető az X-en tett bejegyzésében.