Izrael elengedett csaknem kétezer bebörtönzött palesztint

Az izraeli hadsereg tájékoztatása szerint a vöröskereszt időközben már négy koporsót vett át, amelyeket átadtak a Gázai övezetben lévő izraeli katonáknak.
A holttesteket a végső azonosítás és a halál okának megállapítása végett törvényszéki orvostani intézetbe szállítják. Először a hozzátartozókat és csak később fogják a nyilvánosságot is tájékoztatni
– tették hozzá. Jiszráel Kac védelmi miniszter hétfőn elégedetlenségét fejezte ki a Hamász azon bejelentése kapcsán, hogy egyelőre mindössze négy holttestet adnak át.
Bármilyen késedelem vagy szándékos vonakodás a megállapodás súlyos megsértésének minősül, és ennek megfelelően fogunk reagálni
– húzta alá a tárcavezető az X-en tett bejegyzésében.
A megállapodás értelmében az izraeli hadsereg átvezénylésétől számított 72 órán belül mind a 48 túsznak el kell hagynia a Gázai övezetet, és át kell adni őket az izraeli biztonsági erőknek.