Izrael elengedett csaknem kétezer bebörtönzött palesztint

Elengedett Izrael hétfőn a tűzszüneti megállapodás értelmében ezerkilencszázhatvannyolc bebörtönzött palesztint, a Hamász palesztin terrorszervezet pedig délután átadta négy izraeli túsz holttestét a Vöröskereszt képviselőinek, miután az élő túszaikat a nap folyamán már szabadon engedték.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 1:39
Az Izrael és a Hamász közötti fogolycsere keretében szabadon engedett palesztin foglyokat szállító busz érkezik a megszállt Ciszjordániában található Ramallah Kulturális Központhoz 2025. október 13-án Fotó: MOSAB SHAWER Forrás: Middle East Images
Az izraeli hadsereg tájékoztatása szerint a vöröskereszt időközben már négy koporsót vett át, amelyeket átadtak a Gázai övezetben lévő izraeli katonáknak. 

Izrael
Az Izrael és a Hamász közötti fogolycserében szabadult palesztin fogoly szabadonbocsátása után, 2025. október 13-án kiszáll a Ramallah Kulturális Központnál a megszállt Ciszjordániában, miután az Ofer katonai börtönben tartották fogva. Fotó: MOSAB SHAWER / Middle East Images

A holttesteket a végső azonosítás és a halál okának megállapítása végett törvényszéki orvostani intézetbe szállítják. Először a hozzátartozókat és csak később fogják a nyilvánosságot is tájékoztatni

 – tették hozzá. Jiszráel Kac védelmi miniszter hétfőn elégedetlenségét fejezte ki a Hamász azon bejelentése kapcsán, hogy egyelőre mindössze négy holttestet adnak át. 

Bármilyen késedelem vagy szándékos vonakodás a megállapodás súlyos megsértésének minősül, és ennek megfelelően fogunk reagálni

– húzta alá a tárcavezető az X-en tett bejegyzésében. 

A megállapodás értelmében az izraeli hadsereg átvezénylésétől számított 72 órán belül mind a 48 túsznak el kell hagynia a Gázai övezetet, és át kell adni őket az izraeli biztonsági erőknek. 

Az utolsóként Hamász-fogságban maradt túszok közül 20-an vannak életben, 28-an az izraeli ismeretek szerint meghaltak. A Hamász korábban jelezte, hogy egyes halott túszok holttestének megtalálása több időt vehet igénybe, mivel nem mindegyikük esetében ismert, hogy hol temették el. Az első buszok a szabadon engedett palesztinokkal a ciszjordániai Rámalláhba érkeztek meg. Televíziós képsorok szerint röviddel a buszok elindulása előtt az izraeli biztonsági erők egy börtön előtt könnygázt és villanógránátokat vetettek be oszlatásra. Izrael a korábbi fogolyelengedésekhez hasonlóan ez alkalommal is szigorúan megtiltotta az örömünnepségeket – közölte az MTI.

Borítókép: Az Izrael és a Hamász közötti fogolycsere keretében szabadon engedett palesztin foglyokat szállító busz érkezik a megszállt Ciszjordániában található Ramallah Kulturális Központhoz 2025. október 13-án (Fotó: AFP)

 

