Trump: A világ ma egy új napra ébredt

Az amerikai elnök vezetésével megszületett és aláírásra került a béketerv, amely lezárja a gázai konfliktus. Donald Trump Egyiptomban a terv aláírása után mondott beszédében kiemelte: a világ ma egy új napra ébredt.
A gázai konfliktusnak vége van!
– jelentette ki Donald Trump az egyiptomi Sarm es-Sejk városában, ahol a békeszerződés aláírására gyűltek össze a világ vezetői, köztük Orbán Viktor magyar miniszterelnök is. A konferenciát megelőzően az amerikai elnök Izraelben mondott beszédet a Kneszet előtt, nem sokkal azután, hogy a Hamász által elrabolt, még fogságban lévő izraeli túszok hazatértek.
A békekonferencia társszervezője Egyiptom volt, Abdel Fatah asz-Szíszi egyiptomi elnök pedig a reptéren fogadta Trumpot, akivel rövid, kétoldalú megbeszélést is folytattak a konferencia kezdete előtt. Ennek során Trump méltatta egyiptomi hivatali partnerét aki szerinte rendkívüli munkát végzett a tárgyalások alatt és a csúcstalálkozó megszervezésének tekintetében is.