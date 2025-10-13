TrumpbékeGázai-övezet

Trump: A világ ma egy új napra ébredt

Az amerikai elnök vezetésével Egyiptomban gyűltek össze a világ vezetői, hogy aláírják a gázai konfliktus lezáró békeszerződést. Donald Trump beszédében kiemelte: a világ ma egy új napra ébredt. Az Egyesült Államok elnöke az eseményen Orbán Viktort is elismerőleg méltatta. A magyar kormányfőt nagyszerű vezetőnek nevezte és támogatásáról biztosította.

Magyar Nemzet
2025. 10. 13. 22:08
Fotó: YOAN VALAT Forrás: POOL
Az amerikai elnök vezetésével megszületett és aláírásra került a béketerv, amely lezárja a gázai konfliktus. Donald Trump Egyiptomban a terv aláírása után mondott beszédében kiemelte: a világ ma egy új napra ébredt. 

Donald Trump szerint a béke tartós lesz
Donald Trump szerint a béke tartós lesz 
Fotó: YOAN VALAT / POOL

A gázai konfliktusnak vége van! 

– jelentette ki Donald Trump az egyiptomi Sarm es-Sejk városában, ahol a békeszerződés aláírására gyűltek össze a világ vezetői, köztük Orbán Viktor magyar miniszterelnök is. A konferenciát megelőzően az amerikai elnök Izraelben mondott beszédet a Kneszet előtt, nem sokkal azután, hogy a Hamász által elrabolt, még fogságban lévő izraeli túszok hazatértek. 

A békekonferencia társszervezője Egyiptom volt, Abdel Fatah asz-Szíszi egyiptomi elnök pedig a reptéren fogadta Trumpot, akivel rövid, kétoldalú megbeszélést is folytattak a konferencia kezdete előtt. Ennek során Trump méltatta egyiptomi hivatali partnerét aki szerinte rendkívüli munkát végzett a tárgyalások alatt és a csúcstalálkozó megszervezésének tekintetében is. 

 

Az aláírási ceremónia után az egyiptomi elnök felszólalásában megköszönte Trump közreműködését, mivel szerinte ez a béke nem jöhetett volna létre az amerikai elnök nélkül. Abdel Fatah asz-Szíszi egyúttal hangsúlyozta: minden a régióban élő ország egy békés, atomfegyverek nélküli Közel-Keletről álmodik. 

Trump köszönetet mondott

Donald Trump az aláírást követő beszédében hangsúlyozta: sok ember és sok ország munkája kellett ahhoz, hogy ez a béke megvalósuljon.

Ma a nap, amelyért az emberek szerte a régióban és világszerte dolgoztak, küzdöttek, reméltek és imádkoztak elérkezett

– fogalmazott az elnök. 

Trump szerint ez a béke nem valósulhatott volna meg Törökország és Katar segítsége nélkül.  Az amerikai elnök szerint nem kérdés, hogy „a világ ma egy új napra ébred” hiszen ez a béke rengeteg ember munkája árán jött létre és tartós is lesz. A beszéd során az amerikai elnök Orbán Viktor magyar miniszterelnököt is külön méltatta, nagyszerű emberek és vezetőnek nevezve őt, emellett pedig további támogatásáról is biztosította.

Donald Trump: Orbán Viktor egy nagyszerű vezető

Orbán Viktor egy nagyszerű vezető

 – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a Sarm-es-Sejkben rendezett békekonferencián.

Az Egyesült Államok elnöke a magyar kormányfőhöz szólva úgy fogalmazott:

fantasztikus vagy. Sokan nem értenek velem egyet, de végül is csak az én véleményem számít.

Donald Trump a magyar miniszterelnökről kijelentette, hogy nagyszerű vezető és hozzátette azt is, hogy az előző választáson támogatta őt. 

Huszonnyolc százalékponttal nyert. Szóval legközelebb még jobban fogsz szerepelni. A következő választáson remekül fogsz teljesíteni, és ezt nagyon értékeljük. Száz százalékban melletted állunk

– mondta az amerikai elnök. 

Trump beszélt a jövőről is

Gáza népe számára most a jó élet alapjainak helyreállítására kell összpontosítani. Sok pénz fog érkezni Gázába.” – mondta Trump, megjegyezve, hogy számos „nagy gazdagsággal és hatalommal” rendelkező ország jelentkezett, hogy „segíteni akarnak Gáza újjáépítésében”.

Az amerikai elnök egyúttal kitért a béketerv következő lépésére is, ami egy Béketanács felállítása lesz.

„Néhányotokat be fogunk venni ebbe a Béketanácsba.” – mondta Trump. A jelenlegi béketerv ugyanis egy ideiglenes átmeneti kormány létrehozását szorgalmazza Gázában, amelyet „egy új nemzetközi testület”, a Béketanács felügyelne majd. 

Az amerikai elnök a beszéd után nem sokkal már el is indult a reptérre és az Air Force One fedélzetén Washington felé vette az irányt. 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

