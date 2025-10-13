Trump: A világ ma egy új napra ébredt

Az aláírási ceremónia után az egyiptomi elnök felszólalásában megköszönte Trump közreműködését, mivel szerinte ez a béke nem jöhetett volna létre az amerikai elnök nélkül. Abdel Fatah asz-Szíszi egyúttal hangsúlyozta: minden a régióban élő ország egy békés, atomfegyverek nélküli Közel-Keletről álmodik.

Trump köszönetet mondott

Donald Trump az aláírást követő beszédében hangsúlyozta: sok ember és sok ország munkája kellett ahhoz, hogy ez a béke megvalósuljon.

Ma a nap, amelyért az emberek szerte a régióban és világszerte dolgoztak, küzdöttek, reméltek és imádkoztak elérkezett

– fogalmazott az elnök.

Trump szerint ez a béke nem valósulhatott volna meg Törökország és Katar segítsége nélkül. Az amerikai elnök szerint nem kérdés, hogy „a világ ma egy új napra ébred” hiszen ez a béke rengeteg ember munkája árán jött létre és tartós is lesz. A beszéd során az amerikai elnök Orbán Viktor magyar miniszterelnököt is külön méltatta, nagyszerű emberek és vezetőnek nevezve őt, emellett pedig további támogatásáról is biztosította.