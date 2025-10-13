Orbán Viktor: Trump elnök megcsinálta!

„Most Európán a sor. Trump elnök sikere azt bizonyítja, a tárgyalásokat sosem szabad feladni. Ha nincs tárgyalás, nincs béke. Ideje, hogy mi, európaiak is kövessük Trump elnök példáját!” – tette hozzá a magyar miniszterelnök.

Amint arról korábban beszámoltunk, az Egyesült Államok elnöke Orbán Viktort méltatta a Sarm es-Sejk-i békecsúcson. Donald Trump beszédében külön is kiemelte a magyar miniszterelnököt. Orbán Viktort nagyszerű embernek és vezetőnek nevezte. Az amerikai elnök hangsúlyozta: a közel-keleti béketerv aláírására azokat hívták meg, akik sokat tettek a béke előmozdításáért. Az Európai Unió tagállamai közül, Magyarországon kívül csak Franciaország, Olaszország, Hollandia, Spanyolország, Németország és Ciprus kapott meghívást.

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: MTI)