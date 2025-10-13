Szijjártó Péter közösségi oldalán felidézte: „Amikor két évvel ezelőtt a Hamász megtámadta Izraelt, akkor nem hittünk a szemünknek. Azt a barbárságot, amit elkövetett Izraellel, az izraeli emberekkel szemben, nem lehet kellőképpen elítélni.”
Szijjártó Péter új információkat osztott meg a kiszabadult magyar túszról
Kiszabadult az utolsó magyar túsz, akit a Hamász tartott fogva – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. A politikus beszámolója szerint Omri Mirán, a két évvel ezelőtti terrortámadás egyik magyar áldozata „életben maradt, túlélte a földi poklot”, és Donald Trumpnak, valamint a nemzetközi közvetítőknek köszönhetően visszatérhet családjához.
Szijjártó Péter köszönetet mondott
Ennek a támadásnak egy nagyon durva következménye volt az, hogy számos izraeli embert túszul ejtett a Hamász. Öt magyar állampolgár is a túszok közé került, közülük háromnak sikerült kiszabadulnia. Egy magyar túsz sajnos meghalt, viszont Omri Mirán életben maradt, túlélte a földi poklot, és most a Donald Trump által tető alá hozott megállapodásnak köszönhetően visszanyeri a szabadságát, visszatérhet a családjához
– fogalmazott a külügyminiszter.
Ez a túszszabadulás nem jött volna létre Donald Trump nélkül, és nem jött volna létre a katari és az egyiptomi barátaink nélkül sem. Jár nekik, mindannyiuknak a tisztelet és a nagyrabecsülés
– hangsúlyozta bejegyzésében Szijjártó Péter.
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: Facebook/Szijjártó Péter)
