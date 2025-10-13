Rendkívüli

Magyar Péter szolgálatában Soros kutatócége, amely most is manipulált mérésekkel szállt be a kampányba

Szijjártó Péter új információkat osztott meg a kiszabadult magyar túszról

Kiszabadult az utolsó magyar túsz, akit a Hamász tartott fogva – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. A politikus beszámolója szerint Omri Mirán, a két évvel ezelőtti terrortámadás egyik magyar áldozata „életben maradt, túlélte a földi poklot”, és Donald Trumpnak, valamint a nemzetközi közvetítőknek köszönhetően visszatérhet családjához.

Szijjártó Péter közösségi oldalán felidézte: „Amikor két évvel ezelőtt a Hamász megtámadta Izraelt, akkor nem hittünk a szemünknek. Azt a barbárságot, amit elkövetett Izraellel, az izraeli emberekkel szemben, nem lehet kellőképpen elítélni.”

Ennek a támadásnak egy nagyon durva következménye volt az, hogy számos izraeli embert túszul ejtett a Hamász. Öt magyar állampolgár is a túszok közé került, közülük háromnak sikerült kiszabadulnia. Egy magyar túsz sajnos meghalt, viszont Omri Mirán életben maradt, túlélte a földi poklot, és most a Donald Trump által tető alá hozott megállapodásnak köszönhetően visszanyeri a szabadságát, visszatérhet a családjához

– fogalmazott a külügyminiszter.

Ez a túszszabadulás nem jött volna létre Donald Trump nélkül, és nem jött volna létre a katari és az egyiptomi barátaink nélkül sem. Jár nekik, mindannyiuknak a tisztelet és a nagyrabecsülés

– hangsúlyozta bejegyzésében Szijjártó Péter.

