A többek között egyiptomi közvetítéssel létrejövő gázai tűzszüneti megállapodással lehetőség nyílik az utolsó magyar túsz kiszabadulására is – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon.

Sebők Barbara
2025. 10. 10. 9:20
Szijjártó Péter bejelentést tett az utolsó magyar túsz szabadulásáról Forrás: AFP
Szijjártó Péter arról tájékoztatott az egyiptomi kollégájával lefolytatott telefonbeszélgetését követően, hogy köszönetet mondott Badr Abdelatinak azon erőfeszítésekért, amelyeket hazája tett közvetítőként a közel-keleti békemegállapodás érdekében.

A Közel-Keleten az elmúlt évtizedekben számos békekísérlet vallott kudarcot, de most jó remény van arra, hogy az egyiptomi közvetítéssel létrejövő megállapodás visszahozza a békés élet reményét az emberek számára

– hangsúlyozta.

„Azért is különösen hálásak vagyunk, mert mindez lehetőséget biztosít arra, hogy a több mint két éve a Hamász által túszként fogva tartott magyar állampolgár végre kiszabadulhat és visszatérhet a családjához” – tette hozzá.

Borítókép: Szijjártó Péter bejelentést tett az utolsó magyar túsz szabadulásáról (Fotó: AFP)

