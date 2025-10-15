Orbán Viktor politikáját a világ vezető hatalma is elismeri

Ez nemcsak megerősítés, hanem visszaigazolás

Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója szerint Trump kijelentései jelentős külpolitikai üzenetet közvetítenek – számolt be az Origo.

A nemzetközi elfogadottságot és a kormányzóképesség nemzetközi részét mutatja ez a kiállás. Magyar Pétert például csak Brüsszelben fogadják, Orbán Viktort viszont a világ minden fontos fővárosában

— fogalmazott.

A szakértő emlékeztetett arra, hogy már a tavalyi békemisszió is megmutatta: Orbánt Pekingben, Ankarában és más kulcsfontosságú helyszíneken is azonnal fogadták, különösen, amikor a béke ügye került napirendre.

Ez a mostani Trump-támogatás nem egyszerűen megerősítés, hanem visszaigazolás, hogy Magyarország politikáját a világ vezető hatalma is elismeri

— mondta.

Új korszak a magyar–amerikai kapcsolatokban

Kiszelly szerint az Egyesült Államokkal fennálló kapcsolatokban egyértelmű fordulat érzékelhető. – Eddig a Biden-adminisztrációval konfliktusos volt a viszony, most viszont a Trump-kormányzat alatt az együttműködés kerül a középpontba – mutatott rá.