Orbán Viktor politikáját a világ vezető hatalma is elismeri

Donald Trump amerikai elnök Egyiptomban nagyszerű emberként és fantasztikus vezetőként méltatta Orbán Viktort, hangsúlyozva, hogy teljes mértékben mögötte áll. Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója szerint ez a kiállás nem pusztán megerősítés, hanem egyértelmű visszaigazolás is Orbán Viktor nemzetközi súlyáról és külpolitikai jelentőségéről.

Magyar Nemzet
2025. 10. 15. 10:28
Donald Trump és Orbán Viktor Fotó: ZOLTAN FISCHER Forrás: X ACCOUNT OF HUNGARY'S PRIME MIN
Donald Trump amerikai elnök Egyiptomban tartott beszédében nyíltan méltatta Orbán Viktort, nagyszerű embernek és fantasztikus vezetőnek nevezte. Hangsúlyozta, hogy bár sokan nem értenek vele egyet, ő teljes mértékben támogatja a magyar miniszterelnököt.

Sokan nem értenek velem egyet, amikor azt mondom, hogy ő egy nagyszerű ember, de végső soron az én véleményem számít

– fogalmazott Trump. Az egyiptomi rendezvényre az Európai Unió tagállamai közül Magyarország mellett csupán Franciaország, Olaszország, Hollandia, Spanyolország, Németország és Ciprus kapott meghívást.

Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy! Tudom, hogy sokan nem értenek egyet velem, de az én véleményem számít. Fantasztikus vagy. Ő egy nagyszerű vezető. Támogattam őt a legutóbbi választáson, és huszonnyolc százalékponttal nyert. Ezúttal még jobban fogjátok csinálni. Lesz még egy választás, és nagyszerűen fogjátok csinálni, és mi értékeljük ezt. Száz százalékban mögötted állunk

– mondta az Egyesült Államok elnöke, hozzátéve, hogy a közel-keleti béketerv aláírására azokat hívták meg, akik fontos szerepet játszottak a béke előmozdításában.

Posted by Orbán Viktor on Monday, October 13, 2025

 

Ez nemcsak megerősítés, hanem visszaigazolás

Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója szerint Trump kijelentései jelentős külpolitikai üzenetet közvetítenek – számolt be az Origo.

A nemzetközi elfogadottságot és a kormányzóképesség nemzetközi részét mutatja ez a kiállás. Magyar Pétert például csak Brüsszelben fogadják, Orbán Viktort viszont a világ minden fontos fővárosában

— fogalmazott.

A szakértő emlékeztetett arra, hogy már a tavalyi békemisszió is megmutatta: Orbánt Pekingben, Ankarában és más kulcsfontosságú helyszíneken is azonnal fogadták, különösen, amikor a béke ügye került napirendre.

Ez a mostani Trump-támogatás nem egyszerűen megerősítés, hanem visszaigazolás, hogy Magyarország politikáját a világ vezető hatalma is elismeri

— mondta.

 

Új korszak a magyar–amerikai kapcsolatokban

Kiszelly szerint az Egyesült Államokkal fennálló kapcsolatokban egyértelmű fordulat érzékelhető. – Eddig a Biden-adminisztrációval konfliktusos volt a viszony, most viszont a Trump-kormányzat alatt az együttműködés kerül a középpontba – mutatott rá.

Hangsúlyozta:

Orbán Viktor 2016 óta támogatja Donald Trumpot, most pedig Trump áll ki mellette. Ez egy kölcsönös tiszteleten alapuló, hosszú politikai együttműködés.

A szakértő szerint Trump szavai nemcsak személyes elismerést fejeznek ki, hanem Magyarország nemzetközi pozícióját is megerősítik.

A szabad világ vezető hatalmának a támogatását élvezi Magyarország politikája

— emelte ki az elemző.

Ez a kormányzóképesség egyik legfontosabb fokmérője: hogy egy politikus milyen kapcsolatokat ápol a világ vezető hatalmaival, és mennyire egyezik a nézete a szövetségi rendszer kulcsországaival.

Kiszelly szerint mára a magyar és az amerikai kormány álláspontja több kérdésben is közel került egymáshoz, ami nemcsak külpolitikai, hanem belpolitikai szinten is erősíti a miniszterelnök pozícióját.

 

Borítókép: Donald Trump és Orbán Viktor (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

