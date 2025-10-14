békepolitikabékecsúcsOrbán ViktorDonald Trump

Trump dicsérete megrengeti az európai liberális elitet

Koskovics Zoltán geopolitikai elemző szerint Donald Trump Orbán Viktort elismerő szavai komoly politikai jelentőséggel bírnak. Úgy véli, az amerikai elnök vezetése történelmi esélyt teremtett a Közel-Keleten a tartós békére, és Magyarország részvétele a békecsúcson stratégiai fontosságú. Trump dicsérete pedig új erőt adhat a magyar miniszterelnöknek is.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 17:05
A két vezető évek óta jó viszonyt ápol
A két vezető évek óta jó viszonyt ápol Fotó: MARK WILSON Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője értékelte Donald Trump kijelentését, amelyben az amerikai elnök fantasztikus vezetőként méltatta Orbán Viktort. Koskovics szerint a Közel-Keleten zajló események történelmi fordulópontot jelentenek, és Trump vezetésének köszönhetően a térség most valódi esélyt kap a tartós békére. Az elemző külön megtiszteltetésnek nevezte, hogy Magyarország miniszterelnöke is részt vehetett a békecsúcson, mivel a régió békéje a magyar energiabiztonság és kereskedelem szempontjából kulcsfontosságú. Korábban arról is írtunk, hogy már másfél millióan nézték meg eddig, ahogy Trump Orbán Viktort dicséri.

Fantasztikusnak nevezte Orbán Viktort Donald Trump
Fantasztikusnak nevezte Orbán Viktort Donald Trump
Fotó: DANNY GYS / POOL

Orbán Viktor és Donald Trump baráti viszonyt ápol

A szakértő hangsúlyozta, hogy bár a békefolyamat még nem ért véget, hatalmas előrelépés történt. Szerinte Magyarország ma már meghatározó szereplőként ül az asztalnál, ami Orbán Viktor és a jobboldal amerikai konzervatív kapcsolatrendszerének eredménye. 

Donald Trump nemcsak a magyar miniszterelnök személyes barátja, hanem a magyar emberek szövetségese is 

– tette hozzá. Koskovics úgy véli, Trump szavai gyengíthetik az Orbán Viktor békepolitikáját bírálók hangját, bár Emmanuel Macron és Keir Starmer reakcióiból inkább düh és csalódottság olvasható ki. Az európai liberális vezetők számára kellemetlen, hogy Trump sikeresen közelebb hozta a békét a Közel-Keleten, mert ez a konzervatív politika győzelmét jelenti.

A szakértő szerint London, Párizs, Berlin és Brüsszel számára nem érdek, hogy a háborúk véget érjenek, mivel politikai túlélésük a konfliktus fenntartásához kötődik. Úgy véli, a közel-keleti béke után Trump következő célja az ukrajnai háború lezárása lesz. 

Ez azonban az európai vezetők számára vereséget és elszámolási kényszert jelentene: választ kellene adniuk arra, miért haltak meg százezrek, miért omlott össze az európai versenyképesség, és miért rombolták le a gazdaságot a szankciók.

Koskovics szerint az európai liberális elit mély válságban van, amit Franciaország példája mutat leginkább: Emmanuel Macron nem képes kormányozni az országot, és elkerülhetetlen lenne legalább egy előre hozott választás – ha nem éppen a lemondása.

Borítókép: A két vezető évek óta jó viszonyt ápol (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekháború

Brüsszelben százmilliókra zúdítanák rá a háborút

Bánó Attila avatarja

Ursula von der Leyent és az unió országainak háborúpárti vezetőit nem érdeklik a választópolgárok.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu