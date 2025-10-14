Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője értékelte Donald Trump kijelentését, amelyben az amerikai elnök fantasztikus vezetőként méltatta Orbán Viktort. Koskovics szerint a Közel-Keleten zajló események történelmi fordulópontot jelentenek, és Trump vezetésének köszönhetően a térség most valódi esélyt kap a tartós békére. Az elemző külön megtiszteltetésnek nevezte, hogy Magyarország miniszterelnöke is részt vehetett a békecsúcson, mivel a régió békéje a magyar energiabiztonság és kereskedelem szempontjából kulcsfontosságú. Korábban arról is írtunk, hogy már másfél millióan nézték meg eddig, ahogy Trump Orbán Viktort dicséri.
Trump dicsérete megrengeti az európai liberális elitet
Koskovics Zoltán geopolitikai elemző szerint Donald Trump Orbán Viktort elismerő szavai komoly politikai jelentőséggel bírnak. Úgy véli, az amerikai elnök vezetése történelmi esélyt teremtett a Közel-Keleten a tartós békére, és Magyarország részvétele a békecsúcson stratégiai fontosságú. Trump dicsérete pedig új erőt adhat a magyar miniszterelnöknek is.
Orbán Viktor és Donald Trump baráti viszonyt ápol
A szakértő hangsúlyozta, hogy bár a békefolyamat még nem ért véget, hatalmas előrelépés történt. Szerinte Magyarország ma már meghatározó szereplőként ül az asztalnál, ami Orbán Viktor és a jobboldal amerikai konzervatív kapcsolatrendszerének eredménye.
Donald Trump nemcsak a magyar miniszterelnök személyes barátja, hanem a magyar emberek szövetségese is
– tette hozzá. Koskovics úgy véli, Trump szavai gyengíthetik az Orbán Viktor békepolitikáját bírálók hangját, bár Emmanuel Macron és Keir Starmer reakcióiból inkább düh és csalódottság olvasható ki. Az európai liberális vezetők számára kellemetlen, hogy Trump sikeresen közelebb hozta a békét a Közel-Keleten, mert ez a konzervatív politika győzelmét jelenti.
További Külföld híreink
A szakértő szerint London, Párizs, Berlin és Brüsszel számára nem érdek, hogy a háborúk véget érjenek, mivel politikai túlélésük a konfliktus fenntartásához kötődik. Úgy véli, a közel-keleti béke után Trump következő célja az ukrajnai háború lezárása lesz.
Ez azonban az európai vezetők számára vereséget és elszámolási kényszert jelentene: választ kellene adniuk arra, miért haltak meg százezrek, miért omlott össze az európai versenyképesség, és miért rombolták le a gazdaságot a szankciók.
Koskovics szerint az európai liberális elit mély válságban van, amit Franciaország példája mutat leginkább: Emmanuel Macron nem képes kormányozni az országot, és elkerülhetetlen lenne legalább egy előre hozott választás – ha nem éppen a lemondása.
Borítókép: A két vezető évek óta jó viszonyt ápol (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Von der Leyen szerint Putyin egy ragadozó, akit csak erős elrettentéssel lehet féken tartani
Szerinte Európának meg kell őriznie az eddig mutatott gyorsaságot, következetességet és elszántságot, ha meg akarjuk védeni a kontinensünket.
A nemzetközi média is elismeri Orbán Viktor és Trump barátságát
Reflektorfényben Magyarország.
Spanyol elemzők szerint sem véletlen, hogy Trump külön elismeréssel szólt Orbán Viktorról
Orbán Viktor a Brüsszel által leginkább támadott és az Európai Unió legfüggetlenebb vezetője.
Szijjártó Péter szerint Brüsszel hibás döntései újabb gazdasági válságot hozhatnak
A magyar kormány addig is mindent megtesz a károk enyhítése céljából.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Von der Leyen szerint Putyin egy ragadozó, akit csak erős elrettentéssel lehet féken tartani
Szerinte Európának meg kell őriznie az eddig mutatott gyorsaságot, következetességet és elszántságot, ha meg akarjuk védeni a kontinensünket.
A nemzetközi média is elismeri Orbán Viktor és Trump barátságát
Reflektorfényben Magyarország.
Spanyol elemzők szerint sem véletlen, hogy Trump külön elismeréssel szólt Orbán Viktorról
Orbán Viktor a Brüsszel által leginkább támadott és az Európai Unió legfüggetlenebb vezetője.
Szijjártó Péter szerint Brüsszel hibás döntései újabb gazdasági válságot hozhatnak
A magyar kormány addig is mindent megtesz a károk enyhítése céljából.