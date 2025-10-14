Trump dicsérete megrengeti az európai liberális elitet

Orbán Viktor és Donald Trump baráti viszonyt ápol

A szakértő hangsúlyozta, hogy bár a békefolyamat még nem ért véget, hatalmas előrelépés történt. Szerinte Magyarország ma már meghatározó szereplőként ül az asztalnál, ami Orbán Viktor és a jobboldal amerikai konzervatív kapcsolatrendszerének eredménye.

Donald Trump nemcsak a magyar miniszterelnök személyes barátja, hanem a magyar emberek szövetségese is

– tette hozzá. Koskovics úgy véli, Trump szavai gyengíthetik az Orbán Viktor békepolitikáját bírálók hangját, bár Emmanuel Macron és Keir Starmer reakcióiból inkább düh és csalódottság olvasható ki. Az európai liberális vezetők számára kellemetlen, hogy Trump sikeresen közelebb hozta a békét a Közel-Keleten, mert ez a konzervatív politika győzelmét jelenti.