Trump külpolitikai értelemben főszereplővé tette a magyar miniszterelnököt

Trump Egyiptomban a békecsúcson tartott beszédében külön kiemelte a magyar miniszterelnököt, akit nagyszerű embernek és fantasztikus vezetőnek nevezett. Trump hangsúlyozta, hogy teljes mértékben támogatja Orbán Viktort.

Trump és Orbán: természetes szövetségesek

A lapunknak nyilatkozó ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász felidézte: Orbán Viktor és Donald Trump kapcsolata még 2016-ban, az amerikai választási kampány idején kezdődött, amikor a magyar miniszterelnök elsőként támogatta nyíltan Trump migrációellenes és terrorizmus elleni politikáját.

A kapcsolat azóta is folyamatosan erősödött: 2019-ben Orbán a Fehér Ház vendége volt, 2024-ben pedig Floridában találkoztak ismét, ahol „az erős és biztonságos határok fontosságáról” tárgyaltak. Orbán Viktor ekkor úgy fogalmazott: Trump visszatérése hozhat békét Ukrajnába

– mondta a Századvég Alapítvány tudományos igazgatója.

A szakértő felidézte azt is, hogy a CPAC Hungary rendezvényén a magyar kormányfő „Trump-cunamiról” beszélt, ami szerinte „reményt ad a világnak”, Trump pedig videóüzenetben nagyszerű embernek nevezte Orbánt.

A Sarm es-Sejk-i békecsúcson elhangzott nyilvános méltatás tehát nem véletlen, hanem a két politikus közötti stratégiai szövetség újabb megerősítése

– mutatott rá a szakértő.

Geopolitikai áttörés

Ifj. Lomnici Zoltán szerint Trump nyilvános kiállása geopolitikai értelemben világos üzenet: Magyarország a nemzetközi porondon az Egyesült Államok közeli partnere, és egyben az amerikai békepolitika szövetségese.

A Trump–Orbán-tengely újra megerősödik, ami Brüsszel számára is egyértelmű jelzés: Magyarország továbbra is a nemzeti szuverenitás és a béke oldalán áll – immár amerikai legitimációval

– fogalmazott a szakértő.

Trump szavai egyúttal politikai rangsort is kifejeztek: miközben például Emmanuel Macront és más nyugati vezetőket bírált, Orbánt a béke és józan ész hangjaként emelte ki.

🚨 LMAO! French President Macron looks TERRIFIED as President Trump manhandles him and about rips his arm off



Trump’s always dominating these dweebs 🤣 pic.twitter.com/syfbR5dMTh — Nick Sortor (@nicksortor) October 13, 2025

„Trump azzal, hogy meghívta és nyilvánosan méltatta Orbánt, külpolitikai értelemben főszereplővé tette a magyar miniszterelnököt, míg von der Leyen, Macron vagy Merz mellékszerepbe szorultak” – mutatott rá Lomnici Zoltán.

Az alkotmányjogász szerint a Trump-féle támogatás belpolitikai szempontból is erős lökést adhat a Fidesznek és a békepárti üzenetnek.

A nyilvános kiállás egyesítheti a jobboldali szavazókat, és a politikai közép irányába is döntheti a mérleget. A magyar választók számára ez külföldi elismerés és garancia is lehet arra, hogy Magyarország jó úton jár

– mondta.