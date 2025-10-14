TrumpOrbán ViktorMagyarországszövetséggeopolitikakiállás

Trump külpolitikai értelemben főszereplővé tette a magyar miniszterelnököt

A világ vezetői figyelmes csendben hallgatták, ahogy Donald Trump amerikai elnök az egyiptomi békekonferencián külön kiemelte Orbán Viktort fantasztikus, remek vezetőnek nevezve a magyar miniszterelnököt. A gesztus nemcsak diplomáciai dicséret, hanem komoly politikai üzenet is volt, mondta ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég Alapítvány tudományos igazgatója lapunknak.

Szabó István
2025. 10. 14. 16:16
Donald Trump Fotó: ROBERTO SCHMIDT Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Trump Egyiptomban a békecsúcson tartott beszédében külön kiemelte a magyar miniszterelnököt, akit nagyszerű embernek és fantasztikus vezetőnek nevezett. Trump hangsúlyozta, hogy teljes mértékben támogatja Orbán Viktort.

Trump és Orbán: természetes szövetségesek

A lapunknak nyilatkozó ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász felidézte: Orbán Viktor és Donald Trump kapcsolata még 2016-ban, az amerikai választási kampány idején kezdődött, amikor a magyar miniszterelnök elsőként támogatta nyíltan Trump migrációellenes és terrorizmus elleni politikáját.

A kapcsolat azóta is folyamatosan erősödött: 2019-ben Orbán a Fehér Ház vendége volt, 2024-ben pedig Floridában találkoztak ismét, ahol „az erős és biztonságos határok fontosságáról” tárgyaltak. Orbán Viktor ekkor úgy fogalmazott: Trump visszatérése hozhat békét Ukrajnába

– mondta a Századvég Alapítvány tudományos igazgatója.

A szakértő felidézte azt is, hogy a CPAC Hungary rendezvényén a magyar kormányfő „Trump-cunamiról” beszélt, ami szerinte „reményt ad a világnak”, Trump pedig videóüzenetben nagyszerű embernek nevezte Orbánt. 

A Sarm es-Sejk-i békecsúcson elhangzott nyilvános méltatás tehát nem véletlen, hanem a két politikus közötti stratégiai szövetség újabb megerősítése

– mutatott rá a szakértő.

ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász  (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Geopolitikai áttörés

Ifj. Lomnici Zoltán szerint Trump nyilvános kiállása geopolitikai értelemben világos üzenet: Magyarország a nemzetközi porondon az Egyesült Államok közeli partnere, és egyben az amerikai békepolitika szövetségese.

A Trump–Orbán-tengely újra megerősödik, ami Brüsszel számára is egyértelmű jelzés: Magyarország továbbra is a nemzeti szuverenitás és a béke oldalán áll – immár amerikai legitimációval

– fogalmazott a szakértő.

Trump szavai egyúttal politikai rangsort is kifejeztek: miközben például Emmanuel Macront és más nyugati vezetőket bírált, Orbánt a béke és józan ész hangjaként emelte ki.

„Trump azzal, hogy meghívta és nyilvánosan méltatta Orbánt, külpolitikai értelemben főszereplővé tette a magyar miniszterelnököt, míg von der Leyen, Macron vagy Merz mellékszerepbe szorultak” – mutatott rá Lomnici Zoltán.

Az alkotmányjogász szerint a Trump-féle támogatás belpolitikai szempontból is erős lökést adhat a Fidesznek és a békepárti üzenetnek.

A nyilvános kiállás egyesítheti a jobboldali szavazókat, és a politikai közép irányába is döntheti a mérleget. A magyar választók számára ez külföldi elismerés és garancia is lehet arra, hogy Magyarország jó úton jár

– mondta.

Hungary's Prime Minister Viktor Orban (L) and US President Donald Trump (R) shake hands during the greetings ceremony at the Gaza Peace Summit in Sharm El-Sheikh, on October 13, 2025. (Photo by Yoan VALAT / POOL / AFP)
Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök kezet fognak a gázai békecsúcstalálkozón (Fotó: AFP/Yoan Valat)

Lomnici szerint Trump kijelentése, miszerint „száz százalékban Orbán Viktor mögött áll”, nemcsak politikai, hanem gazdasági üzenet is: a bizalom a magyar kormány stabilitását és mozgásterét is növeli.

A 2026-os választások előtt ez az erős amerikai támogatás a miniszterelnök személyes pozícióját is megszilárdítja, és hitelesíti a békepárti, szuverenista politikát

– tette hozzá.

Trump szavai azt jelentik, hogy Magyarország ismét stratégiai tényezővé vált – olyan országgá, amelyre figyel a világ, és amely képes hangot adni a béke és józan ész politikájának a háborúpárti erőkkel szemben

– összegezte ifj. Lomnici Zoltán.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

add-square Béke Gázában

Andrej Babis: Orbán Viktor nagyszerű vezető, Trump nélkül nem lenne béke

Béke Gázában 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekháború

Brüsszelben százmilliókra zúdítanák rá a háborút

Bánó Attila avatarja

Ursula von der Leyent és az unió országainak háborúpárti vezetőit nem érdeklik a választópolgárok.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu