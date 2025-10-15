Orbán Viktor a Facebookon reagált Donald Trump közel-keleti sikerére: „Harmadik napja igyekszik megfejteni a világ, hogyan sikerült Trump elnöknek az, ami évtizedeken át lehetetlennek tűnt: békét teremteni a Közel-Keleten.”
Orbán Viktor: Munkára fel, Európa!
Orbán Viktor a Facebookon reagált Donald Trump közel-keleti sikerére. A kormányfő szerint miközben Brüsszel évek óta csupán nyilatkozatokat gyárt, az amerikaiak és szövetségeseik csendben, következetes diplomáciával hozták el a békét.
A miniszterelnök rámutatott: „Egyvalamit nekünk, európaiaknak érdemes észrevennünk. Kívülről néztük az egész folyamatot.”
Míg Brüsszelben két éve szövegezik szakmányban a hangzatos nyilatkozatokat, addig a Közel-Keleten az amerikaiak és szövetségeseik szépen, lassan, állhatatos diplomáciai munkával békét csináltak. Mi pedig tapsolhattunk.
A miniszterelnök szerint az uniós vezetők tétlensége hamarosan Ukrajnában is megmutatkozhat:
Ha nem kapnak észbe Brüsszelben, ez a sors vár majd ránk Ukrajnában is. A tárgyalóasztaltól kiszorulunk a nézőtérre. Vagy csinálhatunk úgy, mint az amerikaiak. De ahhoz tárgyalni kell az oroszokkal is. Kitartóan és a saját érdekeink szerint. Munkára fel, Európa!
Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)
Trump nekiment az európai államnak
Az amerikai elnök büntetést emlegetett.
Felgyújtott egy német kastélyt az Antifa
A radikális baloldali mozgalom vállalta a felelősséget.
Feszült a helyzet a migráció miatt, zsarolás és emberrablás kíséri a bevándorlók útját
Afgán bűnözői körök garázdálkodnak Európában.
Trump kijelentése fordulatot hozhat a háborúban
Az amerikai elnök szerint Oroszország hatalmas árat fizetett Ukrajnában, és ideje, hogy Moszkva lezárja a háborút.
