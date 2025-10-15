Rendkívüli

Orbán Viktornak is volt szerepe a béke megteremtésében + videó

Donald TrumpbékeBrüsszelOrbán Viktor

Orbán Viktor: Munkára fel, Európa!

Orbán Viktor a Facebookon reagált Donald Trump közel-keleti sikerére. A kormányfő szerint miközben Brüsszel évek óta csupán nyilatkozatokat gyárt, az amerikaiak és szövetségeseik csendben, következetes diplomáciával hozták el a békét.

Magyar Nemzet
2025. 10. 15. 7:26
Orbán Viktor és Donald Trump Fotó: ZOLTAN FISCHER Forrás: X ACCOUNT OF HUNGARY'S PRIME MIN
Orbán Viktor a Facebookon reagált Donald Trump közel-keleti sikerére: „Harmadik napja igyekszik megfejteni a világ, hogyan sikerült Trump elnöknek az, ami évtizedeken át lehetetlennek tűnt: békét teremteni a Közel-Keleten.”

Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)
Orbán Viktor és Donald Trump. Fotó: AFP

A miniszterelnök rámutatott: „Egyvalamit nekünk, európaiaknak érdemes észrevennünk. Kívülről néztük az egész folyamatot.”

Míg Brüsszelben két éve szövegezik szakmányban a hangzatos nyilatkozatokat, addig a Közel-Keleten az amerikaiak és szövetségeseik szépen, lassan, állhatatos diplomáciai munkával békét csináltak. Mi pedig tapsolhattunk.

A miniszterelnök szerint az uniós vezetők tétlensége hamarosan Ukrajnában is megmutatkozhat:

Ha nem kapnak észbe Brüsszelben, ez a sors vár majd ránk Ukrajnában is. A tárgyalóasztaltól kiszorulunk a nézőtérre. Vagy csinálhatunk úgy, mint az amerikaiak. De ahhoz tárgyalni kell az oroszokkal is. Kitartóan és a saját érdekeink szerint. Munkára fel, Európa! 

 

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

