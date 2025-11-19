Ha ekkor eszünk lefekvés előtt, úgy alszunk, mint a tej

Az alvás nem csupán pihenés, a testünknek, de az agyunknak is elemi szükséglete. Anélkül nem tudunk regenerálódni. Ha nehezen alszunk el, forgolódunk, sokszor megébredünk az éjszaka során, reggelente fáradtan ébredünk. Amennyiben ez állandósul, ördögi körbe kerülhet a szervezet – hiszen soha nem lesz igazán megfelelő a pihenés. Ám nem feltétlenül kell, hogy ez így legyen. A mély alvás ugyanis nem luxus, nem csak a szerencséseknek jár az igazi pihenés, hanem mindannyiunknak. Ezek a tippek ebben segíthetnek!

Néhány tudatos szokással visszatalálhatunk a pihentető, mély alváshoz/ Fotó: Olena Yakobchuk / Shutterstock

Étkezés: mikor, mit, mennyit?

A vacsora időpontja és összetétele is számít: lefekvés előtt közvetlenül már ne együnk nehezen emészthető, zsíros ételeket. Az a jó, ha elalvás előtt 2–3 órával előbb fogyasztjuk el a vacsorát. Az esti nassolást próbáljuk teljesen kiiktatni. A vacsora legyen az utolsó étkezés. Se cukorra, se extra zsírra nincs szükség a nyugodt alváshoz, már pár szem édes keksz is átírhatja az éjjeli pihenést. Kerüljük a koffeint és az alkoholt az esti órákban! Bár az alkohol kezdetben álmosíthat, segítheti az elalvást, ám az éjszaka folyamán többször is megszakítja az alvási ciklust.

Mit együnk vacsorára, hogy jobban aludjunk?

Pulyka vagy csirke párolt zöldséggel

Lazac vagy más könnyű hal

Tojás vagy cottage cheese kis adag teljes kiőrlésű körettel

Zabkása banánnal

Édesburgonya és egy kis marék mandula

Legyen stabil rutinunk – az elalvás időpontja igenis számít

Próbáljunk minden nap nagyjából ugyanabban az időben nyugovóra térni, majd másnap felkelni. A biológiai óránk – a cirkadián ritmus – jobban működik, ha kiszámíthatóságot érzékel. Így testünk is hamarabb felismeri, mikor jön el az alvás időpontja és segíteni fogja az elalvást.

Dolgozzunk ki nyugtató lefekvési rituálét

Az elalvás előtti rutinban mindenképp szerepeljen valamilyen, a megnyugvást elősegítő tevékenység. Ez lehet egy finom illatú, meleg fürdő, pár perces nyújtás, egy finom gyógytea, pl. citromfű vagy levendula, olvasás vagy relaxációs légzés. Ilyesmiket javasolnak úton-útfélen a a szakértők is, és higgyünk nekik: mert az ilyen jellegű csendes tevékenységek segítenek lehalkítani, megszüntetni az elme zakatolását és csökkentik a feszültséget is.