fehérjelencsebabfasírt

Babpörkölt és lencsefasírt –öt tápláló és változatos fehérjeforrás hús nélkül

Egyre többen kacsintgatunk a húsmentes étkezések irányába, de sokunkban felmerül a kérdés, hogy vajon a növényi táplálék elegendő fehérjét tartalmaz-e. A válasz az, hogy bizonyos növények jelentős mennyiségű fehérjét tartalmaznak, de ha kizárólag növényi alapú élelmiszert szeretnénk fogyasztani, akkor egyéni jellemzőink és egészségi állapotunk figyelembevételével, szakemberrel konzultálva tegyük.

Munkatársunktól
2025. 11. 20. 11:54
A bab az egyik legismertebb növényi fehérjeforrás, a vegán babpörköltet megéri kipróbálni Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A húsmentes fehérjeforrások szerencsére nemcsak tápanyagokban gazdagok, de igen nagy változatosságot is biztosítanak. Például a bab, a borsó, a lencse, a szója, valamint a szejtán mind hozzájárul a napi fehérjeszükséglethez, miközben rostokkal, vitaminokkal és ásványi anyagokkal is támogatják szervezetünket. Ezekkel az alapanyagokkal mindennap egészséges, ízletes és energiadús húsmentes ételek készíthetők, legyen szó levesről, köretről vagy főételről. De nézzük legegyszerűbb növényi alapú fehérjeforrásainkat!

Lencséből isteni húsmentes fasírt készül, akár burgereket is megtölthetünk vele, szuper növényi fehérjeforrás
Lencséből isteni húsmentes fasírt készül, akár burgereket is megtölthetünk vele, szuper növényi fehérjeforrás Fotó: Shutterstock

Bab – a klasszikus fehérjebomba

A bab az egyik legismertebb növényi fehérjeforrás, amely gazdag rostokban és ásványi anyagokban is. Százgrammonként körülbelül 8-21 gramm fehérjét tartalmaz, így jelentős mértékben hozzájárul a napi fehérjeszükséglethez. Salátákban, levesekben, főzelékekben, pörköltként vagy pürésítve egyaránt fogyasztható. A bab lassan felszívódó szénhidrátjai hosszabb ideig tartó teltségérzetet adnak, így energiát biztosítanak számunkra egész napra.

Kicsi a borsó, de erős

A zöldborsó és a sárgaborsó is kiváló fehérjeforrás, 100 gramm borsó nagyjából 5-6 gramm fehérjét biztosít. Könnyen emészthető és finom, így ideális levesekhez, főzelékekhez vagy pürékhez. Emellett gazdag vitaminokban, antioxidánsokban és rostokban, amelyek támogatják immunrendszerünket és elősegítik egészséges emésztésünket is.

Lencse – a sokoldalú hüvelyes

A lencse gyorsan fő, és nagyon sokoldalúan felhasználható: levesként, salátában, töltött zöldségekhez, fasírtként vagy köretként is tökéletes. 100 grammonként körülbelül 25 gramm fehérjét tartalmaz, és alacsony a zsírtartalma. Fogyasztása stabilizálja a vércukorszintet, és biztosítja a hosszan tartó energiát. A lencse gazdag vasban és B-vitaminokban, így tápláló és egészséges választás minden napra.

Szója – a teljes értékű növényi fehérje

A szója különlegessége, hogy teljes értékű fehérjét tartalmaz, vagyis minden esszenciális aminosavat biztosít a szervezet számára. 100 gramm szójabab körülbelül 36 gramm fehérjét ad, a szójatermékek (tofu, tempeh, szójaital) pedig könnyen beilleszthetők a mindennapi étrendünkbe. A szója fogyasztása támogatja a szív- és érrendszert és elősegíti az izomépítést, különösen akkor, akik aktívan sportolunk.

Szejtán – a hús szuper alternatívája

A szejtán tényleg majdnem olyan, mintha húst fogyasztanánk, segítségével akkor is könnyen átállhatunk a növényi alapú fehérjefogyasztásra, ha a hús ízét-állagát nehezen engedjük el. A szejtán búzafehérjéből készül, és 100 grammonként akár 25-30 gramm fehérjét is tartalmazhat, ezért ideális a hús helyettesítésére. Textúrája és íze miatt sült, grillezett vagy párolt ételekhez egyaránt tökéletes. 

Mindegyik felsorolt növény könnyen fűszerezhető, így valódi szabadságot és változatosságot ad a húsmentes étrendhez, miközben jelentős mennyiségű fehérjét biztosít.

Forrás

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.