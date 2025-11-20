Babpörkölt és lencsefasírt –öt tápláló és változatos fehérjeforrás hús nélkül

A húsmentes fehérjeforrások szerencsére nemcsak tápanyagokban gazdagok, de igen nagy változatosságot is biztosítanak. Például a bab, a borsó, a lencse, a szója, valamint a szejtán mind hozzájárul a napi fehérjeszükséglethez, miközben rostokkal, vitaminokkal és ásványi anyagokkal is támogatják szervezetünket. Ezekkel az alapanyagokkal mindennap egészséges, ízletes és energiadús húsmentes ételek készíthetők, legyen szó levesről, köretről vagy főételről. De nézzük legegyszerűbb növényi alapú fehérjeforrásainkat!

Lencséből isteni húsmentes fasírt készül, akár burgereket is megtölthetünk vele, szuper növényi fehérjeforrás Fotó: Shutterstock

Bab – a klasszikus fehérjebomba

A bab az egyik legismertebb növényi fehérjeforrás, amely gazdag rostokban és ásványi anyagokban is. Százgrammonként körülbelül 8-21 gramm fehérjét tartalmaz, így jelentős mértékben hozzájárul a napi fehérjeszükséglethez. Salátákban, levesekben, főzelékekben, pörköltként vagy pürésítve egyaránt fogyasztható. A bab lassan felszívódó szénhidrátjai hosszabb ideig tartó teltségérzetet adnak, így energiát biztosítanak számunkra egész napra.

Kicsi a borsó, de erős

A zöldborsó és a sárgaborsó is kiváló fehérjeforrás, 100 gramm borsó nagyjából 5-6 gramm fehérjét biztosít. Könnyen emészthető és finom, így ideális levesekhez, főzelékekhez vagy pürékhez. Emellett gazdag vitaminokban, antioxidánsokban és rostokban, amelyek támogatják immunrendszerünket és elősegítik egészséges emésztésünket is.

Lencse – a sokoldalú hüvelyes

A lencse gyorsan fő, és nagyon sokoldalúan felhasználható: levesként, salátában, töltött zöldségekhez, fasírtként vagy köretként is tökéletes. 100 grammonként körülbelül 25 gramm fehérjét tartalmaz, és alacsony a zsírtartalma. Fogyasztása stabilizálja a vércukorszintet, és biztosítja a hosszan tartó energiát. A lencse gazdag vasban és B-vitaminokban, így tápláló és egészséges választás minden napra.

Szója – a teljes értékű növényi fehérje

A szója különlegessége, hogy teljes értékű fehérjét tartalmaz, vagyis minden esszenciális aminosavat biztosít a szervezet számára. 100 gramm szójabab körülbelül 36 gramm fehérjét ad, a szójatermékek (tofu, tempeh, szójaital) pedig könnyen beilleszthetők a mindennapi étrendünkbe. A szója fogyasztása támogatja a szív- és érrendszert és elősegíti az izomépítést, különösen akkor, akik aktívan sportolunk.