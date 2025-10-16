Így vihetünk be egyszerűen több fehérjét, ha a gyorsabb fogyás a cél

A fehérjebevitel növelése számos egészségügyi előnnyel jár, különösen akkor, ha minőségi, változatos forrásokból – például sovány húsokból, halból, tojásból, tejtermékekből, hüvelyesekből és olajos magvakból – származik. A fehérje elengedhetetlen az izmok, a hormonok és az enzimek felépítéséhez, így kulcsszerepet játszik az anyagcsere megfelelő működésében és a szövetek regenerációjában. Magasabb fehérjebevitel segíthet a testsúlykontrollban is, mivel fokozza a teltségérzetet, ezáltal csökkenti a túlevés kockázatát. Emellett stabilizálja a vércukorszintet, támogatja az immunrendszert, és az idősebb korosztály számára különösen fontos, mivel hozzájárul az izomtömeg megőrzéséhez és az izomerő fenntartásához.

Már egy csésze kefir vagy dúsított növényi tej extra fehérjeforrás lehet/ Fotó: NataliaPopova / Shutterstock

Ha a napi ajánlott 50-80 gramm fehérjét nem néhány korttyal vagy falattal, egyszerre visszük be a szervezetünkbe, hanem elosztva, több étkezés során, akkor tesszük a legjobbat. Ennek több oka is van: egyrészt a fehérje lassabban bomlik le, mint más tápanyagok, így ha egész nap fogyasztjuk (beleértve a snackeket is), nem maradunk éhesek az étkezések után. Ez stabilabb vércukorszintet is biztosít, ami nagyban hozzájárul az egész napos energiaszint fenntartásához. Bár nem mindig egyszerű minden étkezésnél növelni a fehérjefogyasztást (különösen a reggelinél), néha tényleg csak apró változtatásokra vagy trükkökre van szükség.

Turbózzuk fel a zabkását

A reggeli fehérjebevitel különösen fontos, mert ez alapozza meg a nap folyamán a jó vércukor-szabályozást. Bár a zab fehérjében nem bővelkedik, semleges íze miatt sokféle hozzávalóval kombinálható. Főzés közben keverhetünk bele egy-két tojásfehérjét, amitől a kása egyrészt légiesebb lesz, másférszt extra gramm fehérjét is kap. De ha ez nem a kedvencünk, akkor az az apró változtatás is elég, ha víz helyett tejjel főzzük fel vagy ha 100 gramm cottage cheese-zel keverjük el. Haladóbbak akár egy konzerv babot is belekeverhetnek, egész biztosan kitart a jóllakottság ebédig.

Emeljük új szintre az avokádós pirítóst

Az avokadó fehérjetartalmát úgy tudjuk emelni, ha más, fehérjedús hozzávalóval összekeverjük. Jó választás lehet az edamame, a fehér bab vagy a zöldborsó, ha pedig inkább savanykásabb ízre vágyunk, akkor egy nagy kanál túró is kerülhet bele.