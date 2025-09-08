Sokat teszünk csontjainkért, ha gyakran fogyasztjuk ezt a szuperfoodot

A túró legmarkánsabb jellemzője a magas kalcium- és fehérjetartalma. Mindössze kétharmad csésze túró fedezi egy felnőtt ember napi kalciumbevitelének 15%-át és az ajánlott fehérjebevitel 28%-át. A kalciumban és fehérjében szegény modern étrendben a túró tehát igazi aduász, amely megmentője lehet csontjaink és izmaink épségének.

A túró igazi csodaszer, ha a vércukorszint stabilizálásáról és az éhség szabályozásáról van szó/ Fotó: fotogurmespb / Shutterstock

Emellett sok más tápanyagban is gazdag. Rengeteg foszfort tartalmaz, amely nélkülözhetetlen a testünkben lezajló biokémiai folyamatokhoz. Nemcsak az anyagcsere és az enzimek működését segíti, de az idegrendszerünk is nagyban támaszkodik rá.

A túróban nagy mennyiségben megtalálható a kazein nevű vegyület, amely lassú megemésztése és kiegyensúlyozott aminosav-kibocsátása miatt hosszú időn keresztül biztosít teltségérzetet. A túró tehát igazi csodaszer, ha a vércukorszint stabilizálásáról és az éhség szabályozásáról esik szó. A pajzsmirigyműködést segítő magas szeléntartalmáról már nem is beszélve.

Hogyan fogyasszuk a túrót?

Az édes házi túró magában sem utolsó finomság, de sokoldalú alapanyag, gyakorlatilag bármivel működik: húsokkal, levesekkel, tésztával, szendvicsekkel, salátával, zöldségekkel, édességként. Fermentált ételként a túró ráadásképpen olyan mikrobiomokkal jár együtt, amelyek hozzájárulnak a bélflóra egészségéhez.

Kazeintartalma miatt este fogyasztva hozzájárul az éjszakai izomregenerációhoz, illetve kiváló választás, ha egy igazán ütős, mégis egyszerű reggelire vágyunk. Enyhén savanykás íze és laza állaga miatt bármelyik gyümölccsel jól működik – így nemcsak egy ásványi anyagokban gazdag energiabombát reggelizünk, hanem valami édessel kényeztetjük magunkat a napi rostbevitel növelésével egy időben.

Bogyós gyümölcsökkel kombinálva nemcsak színes, de a kognitív működést segítő flavonoidokban gazdag reggelivel indíthatjuk a napot. Egy ropogós almával vagy kivivel kombinálva a téli napokon növelhetjük a C-vitamin-bevitelünket, a barack és a mangó pedig az ásványianyag-tartalékainkat tölti fel.

Ha további kulináris kalandozásokra vágyunk, adjunk hozzá egy kis mentát, kókuszreszeléket, vagy ha nagyon bátornak érezzük magunkat, egy csipet fahéjat.