Egészséges, okosító tízóraik gyerekeknek – finom és laktató falatok az iskolába

Nehéz kihívás, de nem lehetetlen. Igenis léteznek azok a fogások, amelynél a tízórai minden fontos kívánalomnak megfelel. Energiát ad a gyereknek, javítja a közérzetet, egészséges, valamint segít a koncentrálásban is úgy, hogy közben finom és bírja egy dobozban a táska mélyén a hosszú délelőttöt.

Az iskolai tízórai sok szülőnek okoz mindennapi fejtörést/ Fotó: Inspiration GP / Shutterstock

A titok az egyszerű, de változatos megoldásokban rejlik. Fontos, hogy minden tízórais dobozban legyen fehérje (sajt, túró, sovány felvágott), egy kevés teljes kiőrlésű gabona, valamint friss zöldség vagy gyümölcs, illetve kevéske olaj vagy zsiradék a vitaminok felszívódás miatt. Az alapanyagok így egyensúlyba kerülnek, az ízek kiegészítik egymást, a gyerek pedig szívesen majszolgatja el a színes falatokat. Nem mellesleg egy ilyen tízórai segít az okosodásban is.

Túróval töltött paprikacsónakok

Egy nagyobb kápia- vagy TV-paprikát vágjunk ketté, magozzuk ki, majd töltsük meg fűszeres túrókrémmel (túró, kevés tejföl, ici-pici só, apróra vágott snidling, de ízesítéshez szóba jöhet kapor, pirospaprika vagy menta is). Fontos, hogy a túrókrém ne legyen folyós. A soványabb, kicsit rögösebb túró lehet a megfelelő választás. Mellé csomagoljunk teljeskiőrlésű pirított kenyércsíkokat és pár szem pirított mandulát.

Túróval töltött paprikacsónakot is csomagolhatunk a gyereknek tízóraira/ Fotó: Sunvic / Shutterstock

Sárgaréparudak sajtmártással tízóraira

A sárgarépát hosszában vágjuk fel, csomagoljunk mellé egy kis dobozkában sajtmártást: ami nem más, mint natúr joghurt, mandulaolaj, reszelt sajt és kevés citromlé keveréke. Kerüljön mellé egészséges kenyér vagy pár karika kifli is. Könnyen mártogatható, élvezetes uzsonna, ami répa helyett uborkából is elkészíthető.

Friss zöldségeket is csomagolhatunk valamilyen mártogatóssal/ Fotó: AH Images / Shutterstock

Mini szendvics teljes kiőrlésű zsemléből

Vágjuk félbe a zsemlét, kenjük meg vajjal vagy krémsajttal, tegyünk bele sovány sonkát, sajtot, és néhány uborkakarikát. Kis háromszögekre vágva könnyen fogyasztható, tápláló – teljes értékű finomság.

A szendvics a legnagyobb klasszikus, ha tízórairól van szó, sonkával, sajttal, zöldséggel töltve tápláló és egészséges/ Fotó: Jukov studio / Shutterstock

Ezek a tízóraik egyáltalán nem igényelnek bonyolult előkészületet, mégis változatosak. A színek, a formák, a kis falatok játékossá teszik az étkezést, miközben „valódi” ételek, nem üres kalóriák.