Érdekesség a sportolók egyik kedvencéről, a túróról

Mennyi az annyi?

A túró energia- és tápanyagtartalma a termék zsírtartalmának függvénye. A sovány változat 0,5 százalékos zsírtartalmú, a félzsíros 7 százalékos, míg a zsíros házi túró 12 százalékos. Ennek megfelelően 100 gramm sovány túró 78 kcal-t, a félzsíros túró 147 kcal-t, míg a zsíros túró 201 kcal-t tartalmaz. Fogyás és izomtömeg-növelés esetén az alacsonyabb zsírtartalmú változat javasolt, de normál tápláltsági állapot esetén – bizonyos fogyasztási mennyiség és gyakoriság mellett – bátran az étrendünkbe illeszthetjük a zsírosabb termékeket is.

Teljes értékű fehérjeforrás

A túró fehérjetartalma 14–18 gramm körül mozog 100 grammos mennyiség esetén. Ez viszonylag magasnak tekinthető a tejhez, joghurthoz vagy kefirhez viszonyítva. Fehérjetartalma nemcsak magas, hanem teljes értékű is, hiszen az összes esszenciális aminosavat tartalmazza, ráadásul megfelelő mennyiségben, arányban. Ebből adódóan hasznos tápanyagbeviteli forrásnak számít bármelyik étkezéshez iktatjuk is be.

Édesen és sósan is

A túró édes és sós ízvilágú ételek alapanyag. Sós aprósütemények és pogácsák tésztájába csempészve, körözöttként is megállja helyét, de sütemények, pohárdesszertek tápanyag-összetételét és ízélményét egyaránt könnyedén fel tudja dobni. Sütemények esetében a piskóták, muffinok és kuglófok fehérje- és kálciumtartalmát emeli, de akár pohárdesszertek, torták és cupcake-ek krémje is lehet. A túróval és dióval töltött sült alma szintén könnyen és gyorsan elkészíthető tápláló finomság, amely akár az ünnepi asztalon is különleges ízélménynek számít.

