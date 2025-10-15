Rendkívüli

Nemi erőszak történhetett Michael Schumacher házában, egy autóversenyzőt vádolnak!

babszójababcsicseriborsóegészség

Ez a hüvelyes éveket adhat az életéhez, különösen ez a 4 fajta

Egy nagyszabású kutatás szerint már napi fél csészényi bab is csökkenti a korai halálozás kockázatát. A rostban és fehérjében gazdag hüvelyesek segítenek kordában tartani a vércukorszintet, erősítik a szívet, és védelmet nyújtanak a krónikus betegségekkel szemben. De vajon melyik babfajta a leghasznosabb, ha a hosszú életre törekszünk?

Munkatársunktól
2025. 10. 15. 14:51
Egy nagyszabású kutatás szerint már napi fél csészényi bab is csökkenti a korai halálozás kockázatát Fotó: Pixel-Shot Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A hosszú élet titkát sokan különféle szuperételekben keresik, pedig a megoldás ott lapulhat a kamránkban, egy egyszerű, de tápanyagdús alapélelmiszerben: a babban. A világ számos „kék zónájában”, ahol az emberek különösen sokáig és egészségesen élnek, a hüvelyesek – köztük a bab – a mindennapi étrend alapját képezik. Nem véletlenül: rendszeres fogyasztásuk nemcsak a szívünket és agyunkat védi, de az élettartamunkat is meghosszabbíthatja.

A bab igazi szuperélelmiszer: rendszeres fogyasztása csökkenti a szívbetegségek, a cukorbetegség és a rák kockázatát
A bab igazi szuperélelmiszer: rendszeres fogyasztása csökkenti a szívbetegségek, a cukorbetegség és a rák kockázatát/ Fotó: Liliya Kandrashevich / Shutterstock

Egy 2023-as, az Advances in Nutrition folyóiratban közzétett kutatás több mint egymillió ember adatait vizsgálva kimutatta: minél több babot fogyasztunk, annál kisebb az esélye annak, hogy korán meghalunk. Akik naponta legalább 50 gramm babot ettek (ez még fél csészénél is kevesebb), 6 százalékkal kisebb valószínűséggel haltak meg, mint azok, akik egyáltalán nem fogyasztottak babot. A rendszeres babevés csökkenti a szívbetegségek, agyvérzés és különféle rákos megbetegedések kockázatát.

Minden babfajta remek választás: magas rosttartalmú növényi fehérjeforrás, amely rengeteg más hasznos tápanyagot is tartalmaz. Bármelyik babot is választjuk, jót teszünk vele a szervezetünknek. Ugyanakkor egyes babfajták különleges tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek miatt különösen ajánlhatók a hosszú élet szempontjából.

Szójabab

Ez a babfajta tartalmazza a legtöbb fehérjét, ezért érdemes rendszeresen beiktatni az étrendünkbe. A benne lévő fehérje és egészséges zsírok nemcsak energiával látnak el, hanem segítenek egyensúlyban tartani a vércukorszintünket is. A kutatások szerint a kiegyensúlyozott vércukorszint kulcsfontosságú a hosszú élethez, hiszen csökkenti a cukorbetegség, szívproblémák és demencia kialakulásának esélyét – ezek mind olyan betegségek, amelyek megrövidíthetik az életünket.

Edamame 

Sokan tévesen azt hiszik, hogy az edamame ugyanaz, mint a szójabab. Valójában ugyanarról a növényről van szó, de az edamame-t korábban, még fiatal korában szüretelik le. Rengeteg növényi fehérjét és rostot tartalmaz, és mivel frissen takarítják be, tele van vitaminokkal is – például folsavval és K-vitaminnal, amelyek jót tesznek a csontjainknak és a szívünknek

Vörösbab

Bár a szójabab és az edamame vezetnek fehérjetartalomban, a vörösbab viszi a prímet, ha rostokról van szó, ami a szakértők szerint szintén közvetlenül összefügg a hosszú élettel. Egy 31 000 fős kutatás kimutatta: a rostban gazdag étrend 24-59 százalékkal csökkenti a szívbetegségek okozta halálozást férfiaknál, nőknél pedig 34-59 százalékkal. Sokan küzdenek azzal, hogy nem fogyasztanak elég rostot: a szakértők napi 22-34 grammot javasolnak, ezért a vörösbab remek választás, hiszen egy csésze 46 gramm rostot tartalmaz. A magas rosttartalom mellett a vörösbab tele van folsavval és magnéziummal is, ami pozitív hatással van az egészséges vérnyomásra.

Csicseriborsó

A csicseriborsó gazdag rostokban, fehérjében és B-vitaminokban, amelyek nélkülözhetetlenek az agy- és szívegészséghez. Ráadásul jót tesz a bélflórának és csökkenti a bélbetegségek kockázatát.

Minden babfajta más-más pozitív hatással rendelkezik, ezért azzal tesszük a legjobbat, ha váltogatjuk őket. Ha még nem vagyunk rutinos babfogyasztók, kezdjük kis adagokkal, hogy ne terheljük túl az emésztésünket. Ha beáztatjuk és leöblítjük őket felhasználás előtt, az megkönnyíti az emésztésüket.

Forrás

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Már csak egy kérdés marad

Bayer Zsolt avatarja

Vajon érdekelnek még bárkit a tények odaát?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.