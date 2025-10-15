Ez a hüvelyes éveket adhat az életéhez, különösen ez a 4 fajta

A hosszú élet titkát sokan különféle szuperételekben keresik, pedig a megoldás ott lapulhat a kamránkban, egy egyszerű, de tápanyagdús alapélelmiszerben: a babban. A világ számos „kék zónájában”, ahol az emberek különösen sokáig és egészségesen élnek, a hüvelyesek – köztük a bab – a mindennapi étrend alapját képezik. Nem véletlenül: rendszeres fogyasztásuk nemcsak a szívünket és agyunkat védi, de az élettartamunkat is meghosszabbíthatja.

A bab igazi szuperélelmiszer: rendszeres fogyasztása csökkenti a szívbetegségek, a cukorbetegség és a rák kockázatát/ Fotó: Liliya Kandrashevich / Shutterstock

Egy 2023-as, az Advances in Nutrition folyóiratban közzétett kutatás több mint egymillió ember adatait vizsgálva kimutatta: minél több babot fogyasztunk, annál kisebb az esélye annak, hogy korán meghalunk. Akik naponta legalább 50 gramm babot ettek (ez még fél csészénél is kevesebb), 6 százalékkal kisebb valószínűséggel haltak meg, mint azok, akik egyáltalán nem fogyasztottak babot. A rendszeres babevés csökkenti a szívbetegségek, agyvérzés és különféle rákos megbetegedések kockázatát.

Minden babfajta remek választás: magas rosttartalmú növényi fehérjeforrás, amely rengeteg más hasznos tápanyagot is tartalmaz. Bármelyik babot is választjuk, jót teszünk vele a szervezetünknek. Ugyanakkor egyes babfajták különleges tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek miatt különösen ajánlhatók a hosszú élet szempontjából.

Szójabab

Ez a babfajta tartalmazza a legtöbb fehérjét, ezért érdemes rendszeresen beiktatni az étrendünkbe. A benne lévő fehérje és egészséges zsírok nemcsak energiával látnak el, hanem segítenek egyensúlyban tartani a vércukorszintünket is. A kutatások szerint a kiegyensúlyozott vércukorszint kulcsfontosságú a hosszú élethez, hiszen csökkenti a cukorbetegség, szívproblémák és demencia kialakulásának esélyét – ezek mind olyan betegségek, amelyek megrövidíthetik az életünket.

Edamame

Sokan tévesen azt hiszik, hogy az edamame ugyanaz, mint a szójabab. Valójában ugyanarról a növényről van szó, de az edamame-t korábban, még fiatal korában szüretelik le. Rengeteg növényi fehérjét és rostot tartalmaz, és mivel frissen takarítják be, tele van vitaminokkal is – például folsavval és K-vitaminnal, amelyek jót tesznek a csontjainknak és a szívünknek