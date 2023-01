Kortárs indiai étterem a Bazilika vonzáskörzetében: Bombay

Legendák keringenek az indiai ételek csípősségéről, a „tapasztalatlan curry-kóstoló története”, aki bírának áll sörért cserébe, majd a verseny végére eszméletét veszti, minden társaságban nagy derültséget szokott okozni, a világháló számtalan oldala közölte, még az autószerelésre fókuszáló simson.hu fórum rovatában is megtaláljuk. Vélhető, hogy ezek az extrém csípős ételek az európai ízlésvilághoz való idomulás miatt kikoptak a választékból, soha nem találkoztam olyan indiai étellel, mely próbára tette volna a gyakorlott chilievőket.

Hogy mégiscsak létezik brutál-erős curry, azt egy hozzám közel álló gasztro-rajongótól tudom, aki London vonzáskörzetében, egy autentikus indiai étteremben phall-t rendelt.

Vélhetően nem túl gyakran szolgálják fel ezt a fogást, mert kinézett a szakács a konyhából, kérdezve, hogy „who is the brave guy?”. A bátor fiú, ha nem is könnyen, de megette az egész adagot, elmondása szerint az ájulás csak másnap kerülgette az ételtől, amit azóta sem vágyik újrakóstolni. Némi világhálós kereséssel nem volt nehéz ráakadni az általa fonetikusan „fállként” emlegetett curryféleségre (ejtsd rövid á-val), mely a világ legcsípősebb ételeinek a mindmegette.hu által közölt toplistáján az első helyen végzett.

Mindeddig a legjobb élményem a Jókai utcai Indigo volt. Talán az sem véletlen, hogy amikor egyik legjobb barátom indiai sógora egy közös vacsoránk alkalmával a gyermekkorában megszokott ízvilág néhány specialitásával kedveskedett, akkor itt csomagoltatta az ételeket. A Fény utcai Indigo-egység sem volt rossz, de amikor ott ettem még a járvány előtt, hűtőízű volt a lazac s ez átütött a markáns mártáson is.

A legdrágább és legigényesebb indiai étterem Budapesten a nemrég nyitott Bombay, mely fel is került a Dining Guide 2022-es kalauzának pontozott TOP100-as (142-es) listájára.

A honlapról megtudhatjuk, hogy négy Budapesten élő indiai jóbarát nyitotta, „akik közösen megálmodták, hogy egy kiváló minőségű, kortárs értékeket képviselő indiai színfoltot teremtenek meg Budapest belvárosában.”