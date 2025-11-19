Karbantartás lesz a 2-es metró vonalán, változik a közlekedés

Pályakarbantartás miatt rövidített útvonalon jár az M2-es metró csütörtökön 21 órától, valamint 22-én és 23-án egész nap – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán.

A szerelvények az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között közlekednek,

a Deák tér és a Déli pályaudvar között az M2-es jelzésű pótlóbusszal lehet utazni, illetve sűrűbben jár Pest és Buda között a 4-es, 6-os villamos.

A karbantartás a Kossuth Lajos tér és a Deák Ferenc tér között történik. Az M2-es pótlóbusz – a Deák Ferenc tér és a Déli pályaudvar között – a Margit hídon át közlekedik, és betér a Kossuth Lajos tér, illetve a Batthyány tér felé is.

A Kossuth Lajos térnél a Déli pályaudvar felé az Alkotmány utcában lehet felszállni, a Deák Ferenc tér felé pedig a Bajcsy-Zsilinszky úton, amely a 70-es és a 78-as trolibusszal is elérhető.

A Batthyány téren a Déli pályaudvar irányába a Csalogány utcában, a Fő utca kereszteződésénél kialakított ideiglenes megállóhelyen lehet felszállni, ahol a Déli pályaudvar felé megáll a 11-es és a 39-es autóbusz is. A Deák Ferenc tér felé a pótlóbusz a templom előtt áll meg a Batthyány téren.

