Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

A Tisza Párt egyik kulcsembere hagyta ott a süllyedő hajót

A vizsgaidőszakra és új kihívásokra hivatkozva lécelt le.

2025. 11. 19. 22:52
Zelcsényi Miklós, a Tisza Párt programfelelőse bejelentette, hogy egy időre hátrébb lép a pártmunkától – írta az Index Zelcsényi Facebook-bejegyzése alapján, amiről a Mandiner számolt be. Ahogy a programfelelős írta: fantasztikus másfél év volt, amiért őszinte hálával tartozik a közösségének, most mégis eljött a pillanat, amikor kicsit hátrébb lép. 

Zelcsényi Miklós és Császár Attila, az M1 riportere (Forrás: MTVA)

Posztjában felvillantotta az elmúlt időszak legemlékezetesebb pillanatait, majd a bejegyzés végén úgy fogalmazott: amiért jött, megtette. Amit tudott, átadott. „Előttem az őszi vizsgaidőszak, és egy csomó új kihívás” – közölte.

A távozás azért meglepő, mert korábbi posztjai alapján a programfelelős hosszabb távra tervezett a pártban.

Távozásában szerepet játszhatott, hogy a NAV 2025 júniusában költségvetési csalás vádjával gyanúsítottként hallgatta ki és rabosította Zelcsényi Miklóst. Az ügy pénzügyi visszaélések gyanúja miatt indult, ami egy 2017-es triatlonverseny körül alakult ki. Zelcsényi tagadja a vádakat.

Ahogy arról lapunk beszámolt, legutóbb Molnár Márk Károly, a Tisza Párthoz köthető influenszer hagyta faképnél Magyar Péteréket, arra hivatkozva, hogy már nem tud azonosulni a Tisza Párt valós értékrendjével és politikai attitűdjeivel. Októberben egy Tisza-sziget-vezető, Arató Miklós döntött a távozás mellett, míg tavasszal a Tisza-szigetek akkori koordinátora, a korrupciós botrányba keveredett Farkas Dezső látta jobbnak, ha elhagyja Magyar Pétert.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: Ripost)


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
