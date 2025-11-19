A Tisza Párt egyik kulcsembere hagyta ott a süllyedő hajót

Zelcsényi Miklós, a Tisza Párt programfelelőse bejelentette, hogy egy időre hátrébb lép a pártmunkától – írta az Index Zelcsényi Facebook-bejegyzése alapján, amiről a Mandiner számolt be. Ahogy a programfelelős írta: fantasztikus másfél év volt, amiért őszinte hálával tartozik a közösségének, most mégis eljött a pillanat, amikor kicsit hátrébb lép.

Zelcsényi Miklós és Császár Attila, az M1 riportere (Forrás: MTVA)

Posztjában felvillantotta az elmúlt időszak legemlékezetesebb pillanatait, majd a bejegyzés végén úgy fogalmazott: amiért jött, megtette. Amit tudott, átadott. „Előttem az őszi vizsgaidőszak, és egy csomó új kihívás” – közölte.

A távozás azért meglepő, mert korábbi posztjai alapján a programfelelős hosszabb távra tervezett a pártban.

Távozásában szerepet játszhatott, hogy a NAV 2025 júniusában költségvetési csalás vádjával gyanúsítottként hallgatta ki és rabosította Zelcsényi Miklóst. Az ügy pénzügyi visszaélések gyanúja miatt indult, ami egy 2017-es triatlonverseny körül alakult ki. Zelcsényi tagadja a vádakat.

Ahogy arról lapunk beszámolt, legutóbb Molnár Márk Károly, a Tisza Párthoz köthető influenszer hagyta faképnél Magyar Péteréket, arra hivatkozva, hogy már nem tud azonosulni a Tisza Párt valós értékrendjével és politikai attitűdjeivel. Októberben egy Tisza-sziget-vezető, Arató Miklós döntött a távozás mellett, míg tavasszal a Tisza-szigetek akkori koordinátora, a korrupciós botrányba keveredett Farkas Dezső látta jobbnak, ha elhagyja Magyar Pétert.